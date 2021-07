Pokémon Unite peut être assez compliqué à aborder si l’on ne connait pas déjà les codes du MOBA. C’est pour cela que nous avons décidé de retracer tout ce qu’il faut faire avant et pendant un match normal ou classé afin de vous aider à comprendre toutes les subtilités du jeu avec des explications concrètes.

La préparation

Avant même d’entrer dans le Lobby et de lancer le matchmaking, il peut être utile de commencer à se préparer. En effet, il est possible de choisir les objets à tenir depuis le menu principal via la section Battle Prep du sous-menu violet qui s’ouvre avec le bouton X. Autant déjà définir les équipements de tous les Pokémon que vous êtes susceptibles d’utiliser lors de la partie.

En effet, vu les problèmes techniques de Pokémon Unite dans les menus, si on y ajoute les possibles changements pour obtenir une composition équilibré et le choix des voies, il ne vous restera plus assez de temps pour vous équiper, ce qui pourrait grandement vous handicaper surtout sur un Pokémon que vous avez en plus moins l’habitude d’utiliser. D’ailleurs, pensez aussi changer si besoin est votre Pokémon favori.

La sélection des personnages

Une fois la préparation faite et le match trouvé, il est temps de choisir son Pokémon. Si possible, tentez d’équilibrer la composition de l’équipe pour avoir chaque rôle présent. Le jeu vous indique ce qui vous fait défaut via un texte en jaune à droite de l’écran.

Une fois que tout est bon, appuyez sur le bouton de Battle Prep (ZL) pour vérifier que tout va bien au niveau de vos objets, à la fois ceux que le Pokémon tient mais aussi l’objet de combat mais aussi pour choisir votre voie.

L’objectif d’un match de Pokémon Unite

Il est forcément tentant de faire un maximum de kills lors d’une partie de Pokémon Unite mais ce n’est absolument pas le but du jeu. Il faut achever des Pokémon sauvages dans l’arène, ce qui vous permet de porter un certain nombre de points qu’il faut ensuite convertir dans un but adverse. C’est seulement ce score qui rentre en compte pour savoir quelle équipe emporte le match.

D’ailleurs en cas d’égalité, c’est l’équipe qui a atteint le score final en premier. Mais le jeu ménage le suspense en n’affichant pas les scores actuels pendant la partie. Il faut se contenter de messages de type « Vous menez largement », « C’est très serré » ou « Vous êtes en difficulté » pour avoir une idée de la situation.

Le kill dans Pokémon Unite serait ainsi comparable au tacle du Football. C’est à dire qu’il est un bon moyen d’arrêter un adversaire qui a trop de points sur lui. Un kill peut aussi être offensif quand il est fait pour s’assurer de pouvoir marquer ou faire marquer ou alors de vaincre les Pokémon sauvages des environs. En dehors de ces cas, évitez l’affrontement pour farmer à la place.

Notez au passage que le nombre de points maximum que l’on peut porter évolue au fil de la partie, passant progressivement de 20 à 50. Les points qu’un joueur ne peut pas porter deviennent des sphères dorées que les autres peuvent ramasser. Elles apparaissent aussi lorsqu’un Pokémon ennemi est vaincu.

Les différents éléments de l’arène

Les buts

Pour marquer un point, il faut se placer dans un but de l’équipe adverse et maintenir X appuyé. Cela démarre un temps de chargement qui sera plus ou moins long selon les points qui sont sur vous. On peut donc se faire interrompre en prenant des dégâts lorsque l’on tente de marquer mais cela veut aussi dire que l’on peut empêcher les buts adverses. Marquer rend d’ailleurs une partie de ses points de vie.

S’il y a plusieurs buts sur la carte, il y a un ordre à respecter. Tous les buts qu’une équipe forment une ligne et l’on ne peut utiliser que ceux des extrémités, il n’est pas possible d’utiliser les autres même si vous avez réussi à atteindre cet endroit. Un but doit être détruit pour activer le suivant.

Chaque but a une limite de points qu’il peut encaisser avant sa destruction. Pas de panique, s’il reste par exemple un point avant la casse mais que vous en avez plus, ils sont bien tous comptés.

La zone entre les buts d’une même équipe ralentit fortement les Pokémon adverses, on vous déconseille donc de vous y risquer. Quand l’effet est actif, un œil rose apparait au dessus du Pokémon. Cet effet disparait lorsque le but quand il est détruit.

On peut tout à fait rester dans la zone adverse sans la moindre conséquence mais rester dans son propre but régénère une partie de ses points de vie, apporte un petit bouclier et augmente la vitesse de déplacement. Donc n’hésitez pas à vous mettre dessus pour défendre et à l’inverse, sans dégâts suffisants, il est inutile d’attaquer un joueur dans son but.

Les baies sitrus

Si les buts rendent de la vie, les baies sont encore plus efficaces pour cela. On les trouve derrière les buts centraux de chaque équipe et elles réapparaissent tant que les buts ne sont pas détruits. Notez qu’il est possible d’utiliser celles du camp adverse.

La logique veut qu’on les laisse à nos coéquipiers moins en forme qui en ont donc plus besoin que nous. En revanche, veillez bien à les prendre sous le nez d’adversaires qui tentent de survivre ou sont en train de vous courir après.

Les herbes hautes

Dans Pokémon Unite, aller dans les Herbes hautes permet de se dissimuler, ce qui est parfait pour surprendre les adversaires. Une icône d’œil barré s’affiche quand vous êtes bien invisibles.

Attaquer des Pokémon sauvages ne vous rend pas visible mais les adversaires peuvent tout de même voir les effets de vos attaques. En revanche, si vous attaquez un autre joueur, l’œil de l’icône s’ouvre pour vous signaler que l’on vous voit.

Les tremplins Taupiqueur

Quatre plaques se trouvent sur la carte, il s’agit en réalité de tremplins qui permettent de se déplacer plus vite. Il faut rester dessus pour les activer ce qui les rend inadaptées à la fuite. Si des Pokémon se trouvent sur le point de chute, ils prennent quelques dégâts.

Au bout de cinq minutes, un Super Tremplin fait son apparition près de la base. Il fonctionne différemment des autres puisqu’il faut appuyer vers le bas sur la croix directionnelle pour l’activer. Il nous permet de choisir une point d’arrivée avec le stick droit que l’on valide ensuite avec ZR.

La téléportation

Bon d’accord, ce n’est pas exactement une partie du décor d’une arène de Pokémon Unite mais autant mentionner ici la téléportation. Appuyer vers le bas sur la croix directionnelle permet de lancer un chargement assez long. S’il arrive à son terme, vous vous retrouvez dans votre base. Il est possible de l’annuler en se déplaçant.

Et les ennemis peuvent l’interrompre donc il est à réserver aux moments où vous êtes tranquilles et si possible cachés dans des buissons.

Le début de partie

Lorsque la partie commence, vos deux principales préoccupations doivent être d’accumuler les points et d’accumuler l’xp. Et cela tombe bien, les deux obtiennent en achevant des Pokémon sauvages, il faut donc tout attaquer sur son passage. D’autres moyens d’obtenir de l’xp sont disponibles mais ils ne sont pas aussi rentables.

Éliminer un maximum de monstres sauvages, mêmes ceux qui sont plus proches des adversaires, permet de gagner plus d’xp qu’eux. En plus de les priver de cet xp pour prendre encore plus d’avance. Qui dit plus d’expérience, dit niveau supérieur, dit plus de puissance pour continuer de les dominer et continuer l’effet boule de neige.

Il ne faut donc pas réellement combattre les adversaires mais plutôt leur mettre la pression pour les tenir éloignés, sans oublier de s’occuper des Pokémon sauvages. On peut attaquer lorsqu’il y a une opportunité évidente telle que des points de vie faibles ou la visite de coéquipiers pour profiter du surnombre.

Contre les Pokémon sauvages, l’un de vos meilleurs alliés est la mini-carte. Elle indique leur position avec un point jaune. Point qui réapparait en même temps que le Pokémon à condition que quelqu’un soit passé au niveau de son emplacement après sa disparition pour que la carte se mette à jour. De plus, on peut y voir le timing d’apparition des boss.

Les particularités des voies de Pokémon Unite

Le Haut

Dans Pokémon Unite, La voie du haut a la tâche de s’occuper du boss Motisma. Il apparait à la troisième minute et peut revenir deux minutes après avoir été vaincu. Il est assez long à tuer, il vaut donc mieux ne pas le tenter seul pour éviter de perdre du temps. D’ailleurs, il est recommandé de le tenter lorsque vous venez de vaincre les joueurs adverses du Top pour ne pas risquer d’être gênés lors du combat.

Lorsque vous l’affrontez, tentez de vous positionner vers le camp ennemi afin de mieux pouvoir les voir arriver. Si votre portée est suffisante, l’idéal est de se placer dans les buissons pour réduire encore plus les chances de se faire surprendre en plein combat.

Celui qui lui porte le dernier coup obtient 30 points à convertir par la suite et cela tombe bien parce que cela n’est pas terminé. Quand il est vaincu, Motisma ne disparait pas mais se met à avancer vers la zone adverse. S’il atteint un but, ce dernier devient vulnérable pendant 14 secondes, cela veut dire que l’on peut marquer directement sans attendre le chargement.

Mais attention, Motisma n’est pas invulnérable pendant son trajet, les adversaires peuvent donc tenter de le stopper en route pour éviter la pénalité. Cela signifie qu’il vaut mieux l’escorter, logique puisque l’objectif est aussi de marquer. Mais à l’inverse, si c’est l’équipe ennemie qui l’a vaincu, cela vous laisse une dernière chance de vous défendre.

Le Milieu

Le Milieu correspond à la Jungle, un rôle très particulier dans Pokémon Unite. Dès les premières secondes du match, il faut aller affronter Ludicolo qui donne un buff augmentant temporairement vos dégâts contre les Pokémon sauvages. Il revient une minute après sa défaite. Sa position s’inverse selon l’équipe, il est vers le nord chez les violets et vers le sud chez les oranges.

Celui avec qui il échange sa place est Frison, qu’il faut battre tout de suite après. Il donne quant à lui un buff temporaire qui réduit la vitesse des Pokémon lorsque vous les attaquez. Lui aussi revient au bout d’une minute. En attendant, vous pouvez profiter de votre puissance du moment pour faire les Pokémon sauvages des environs, voire ceux du camp ennemi ou aller aider d’autres joueurs, via les tremplins par exemple.

Le Bas

Si le Top a Motisma, le Bot a Torgamord. Il est lui aussi un boss Pokémon sauvage qui apparait à la troisième minute et peut revenir deux minutes après avoir été vaincu. Mais il s’avère beaucoup plus long à vaincre puisqu’il est particulièrement résistant. C’est pour cela qu’il accorde un bouclier équivalent à 15% de leurs points de vie maximum à l’ensemble de l’équipe de la personne qui lui porte le dernier coup.

On vous recommande encore une fois de ne pas l’affronter seul, d’attendre un moment où les adversaires ne sont plus dans le coin et de vous positionner de façon à avoir la meilleure visibilité possible sur le retour des ennemis. Celui ou celle qui lui porte le dernier coup remporte 20 points mais cela fait également gagner beaucoup d’xp à toute l’équipe. Parfait pour rattraper ses niveaux de retard ou prendre de l’avance.

Les trois dernières minutes dans Pokémon Unite

En réalité, les sept premières minutes de la partie n’étaient qu’une phase d’attente pour le vrai combat. En effet, lors de la huitième minute, deux choses se produisent. La valeur des points double et Electhor fait son apparition. Bien utiliser ses deux phénomènes peut renverser n’importe quel match.

Les points doublés

Lors des dernières minutes du match, chaque personnage peut porter jusqu’à 50 points sur lui. En marquant à ce moment-là, il peut donc ajouter 100 points au score de son équipe. C’est pour cela que cette partie de l’article est nommée ainsi : si vous portez un grand nombre de points et que la huitième minute n’est qu’à quelques secondes, attendez, si possible, pour marquer afin de profiter de cet effet.

On précise bien « si possible » puisqu’il ne faudrait pas être trop gourmands non plus. N’attendez pas trop longtemps et surtout ne prenez pas trop de risques puisque les adversaires pourraient vous vaincre, ramasser vos points et faire eux-mêmes bondir leur score. Cela veut aussi dire qu’il faut être particulièrement vigilants en défense.

La mini-carte affiche les points portés par les joueurs qui en ont en grand nombre. Surveillez bien les adversaires dans ce cas pour veiller à ne pas les laisser marquer ce qui permettrait de prendre la tête ou de conforter leur avance. Vous pouvez utiliser la même logique pour couvrir un allié qui a beaucoup de points en sa possession.

Electhor

La huitième minute marque également l’apparition d’Electhor au centre de l’arène. Le vaincre ajoute 30 points d’énergie à celui qui a mis le dernier coup et 20 à tous les autres membres du groupe. Tous les convertir permet donc d’ajouter 220 points au score, ce qui est très loin d’être négligeable dans Pokémon Unite. En plus, pendant les 30 secondes qui suivent la défaite d’Electhor, l’équipe qui l’a vaincu peut marquer de manière instantanée.

On vous recommande donc d’attendre en défense tout en surveillant que les adversaires ne soient pas en train de combattre Electhor. Dès que vous avez vaincu la majorité de l’équipe adverse, foncez vers le Pokémon légendaire pour l’affronter avant le retour des autres joueurs, en tentant tout de même de vous positionner de façon à mieux les voir arriver.

Il serait dommage d’être vaincus pendant le combat contre Electhor ce qui serait une triple peine. Vous venez de leur faciliter la tâche pour le combat, tout en augmentant leurs points et en leur laissant l’espace pour marquer. Il faut également éviter de se le faire voler, puisque l’on rappelle que seul le dernier coup importe.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide complet consacré à Pokémon Unite, avec par exemple notre présentation des matchs classés ou notre articles sur les challenges.