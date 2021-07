Pokémon Unite n’échappe pas au problème qui atteint tous les autres MOBA et autres jeux multijoueurs qui utilisent des champions uniques : la phase de sélection des personnages. Pour tenter de limiter cela, TiMi Studios a mis en place un système de Pokémon favori que l’on vous explique dans cet article.

Qu’est-ce que le Pokémon favori dans Pokémon Unite ?

Le Pokémon favori ne sert pas qu’à faire joli à côté de votre Dresseur sur le menu principal du jeu. Il s’agit d’une vraie mécanique qui peut vraiment vous simplifier la vie, voire même à vous aider lors des matchs en vous aidant à avoir un personnage que vous maîtrisez. Concrètement, pour vous donner une chance de pouvoir utiliser votre meilleur Pokémon lors des parties, le jeu tente automatiquement d’attribuer à chacun son Favori.

Il s’agit bien d’une tentative puisqu’il peut arriver que plusieurs membres de l’équipe aient le même favori. Dans ce cas-là, l’un d’entre eux sera choisi au hasard pour le garder tandis que les autres seront redirigés vers leur premier Pokémon débloqué libre. Par défaut, Pokémon Unite établit votre starter comme étant votre Pokémon favori mais il est très facile de changer cela.

Comment changer ?

Il est possible de modifier son Favori en allant dans le menu Pokémon situé en bas de l’écran principal de Pokémon Unite. Vous trouvez la liste des Pokémon et votre favori a un cœur en bas de son portrait tout en bas de l’image. Il suffit de sélectionner un autre personnage parmi ceux qui sont débloqués et mêmes ceux de la rotation gratuite, puis de choisir Favorite.

Mais on vous déconseille tout de même de mettre un Pokémon de la rotation en favori pour éviter les mauvaises surprises lors du changement des personnages disponibles.

Voilà une astuce toute bête mais qui vous permettra peut-être d'éviter un certain nombre de crises de nerf lors des matchs.