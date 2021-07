Pour fêter son lancement, Pokémon Unite a décidé de faire une offre spéciale qui permet d’avoir son premier Pokémon jouable sans avoir à acheter de licence, et il s’agit de Zeraora, la créature fabuleuse distribuée à l’occasion de la sortie de Pokémon, le film : Le pouvoir est en nous.

Comment avoir Zeraora gratuitement dans Pokémon Unite ?

Rien de très compliqué à condition d’avoir une Switch sous la main ainsi qu’un accès internet. En effet, il suffit de télécharger gratuitement le jeu sur l’eShop, le lancer pour créer son compte et attendre le message qui vous prévient que le personnage a été débloqué. Il se peut qu’il faille tout de même terminer le tutoriel pour que Zeraora rejoigne votre roster.

Jusqu’à quand l’offre est valable ?

L’offre sera active du 21 juillet au 31 août, à 16h59 heure française pour être précis. Après cette date, il sera possible d’obtenir Zeraora en achetant sa licence mais si ce n’est pas trop tard, on vous recommande d’attendre le lancement de Pokémon Unite sur mobiles qui risque de permettre de se rattraper.

Et les versions iOS et Android ?

Pas de panique, si la version mobile de Pokémon Unite ne sortira qu’après la fin de l’offre, The Pokémon Company et TiMi Studios ont déjà prévenu qu’une solution sera trouvée pour les joueurs iOS et Android. On ne sait pas encore de quoi il s’agira mais on suppose que le principe sera le même avec une obligation de se connecter sur l’application dans les premières semaine de sa sortie officielle.

