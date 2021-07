En plus de ses différentes monnaies, Pokémon Unite propose un système de gacha un peu particulier nommé les récompenses d’énergie Aeos. Qui, attention, n’a aucun rapport avec l’énergie Aeos accumulée lors d’un match. On vous explique tout dans ce petit article.

Comment débloquer les récompenses d’énergie Aeos ?

Il faudra patienter un peu avant ses premiers tirages dans Pokémon Unite puis que le menu se débloque uniquement lorsque l’on atteint le niveau 6 de Dresseur. Il fera son apparition sans que le jeu vous prévienne forcément.

Où trouver la fonction ?

L’icône se situe à droite sur l’écran du menu principal. On la reconnait à sa forme de machine de loterie et à son nombre sur 100.

Comment gagner de l’énergie dans Pokémon Unite ?

Chaque partie jouée sur Pokémon Unite vous donnera des points d’énergie. En moyenne, on gagne une trentaine de points mais cela peut varier selon votre performance et peut-être même le type de partie. Il y a cependant une limite et l’énergie arrêtera de s’accumuler une fois les 1 400 points reçus dans la semaine. Mais on peut changer tout cela grâce à des boosts.

Comment booster son énergie ?

Il est possibles d’acheter des boosts avec des gemmes dans la section Items de la boutique Aeos Emporium :

Extra-Energy Tank : Ajoute immédiatement 1 000 points d’énergie à votre total actuel (200 gemmes)

Energy Boost Tank : Double les points d’énergie reçus après une partie pendant un peu plus d’une trentaine de parties (50 gemmes)

Energy Boost Tank (4x speed) : Quintuple les points d’énergie reçus après une partie pendant un peu plus de huit parties (200 gemmes)

Notez que ces boosts ne sont pas concernés par la limite des 1 400 points et on peut en gagner autant que l’on veut tant que l’on continue d’acheter des boosts. On peut voir combien d’utilisations il nous reste en appuyant sur Y en étant dans le menu des récompenses d’énergie.

Comment faire des tirages ?

Chaque tirage demandera 100 points d’énergie, notez tout de même qu’il y a une limite quotidienne du nombre de tirages et qu’il faudra donc se contenter de 30 essais par jour (ce qui ne pourra pas être atteint naturellement sauf à condition de cumuler son énergie pendant plusieurs semaines). Le nombre dans le cercle rouge (sur le menu principal ou celui des récompenses d’énergie) indique le nombre de tirages actuellement disponible.

Quelles sont les récompenses ?

Comme il s’agit d’un gacha gratuit, il ne faut pas s’attendre à des miracles, voici ce sur quoi l’on peut tomber lors d’un tirage (avec le pourcentage de chances d’obtention entre parenthèses) :

Costume Holowear Pilote pour Flambusard (0,5%)

Différents vêtements de dresseurs ou dresseuses (entre 1 et 3% par vêtement)

10 tickets Holowear (3%)

10 tickets Fashion (3%)

200 tickets Aeos (5%)

320 pièces Aeos (10%)

10 Item Enhancers (20%)

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide complet consacré à Pokémon Unite, avec par exemple un dossier sur les différentes monnaies du jeu ou un autre qui explique comment débloquer les Pokémon.