Pokémon Unite propose de nombreux petits objectifs avec ses évènements. Mais il y a également les Challenges à prendre en compte pour ne pas rater de nombreuses récompenses. On vous explique leur principe et comment les réussir.

Comment on débloque les Challenges dans Pokémon Unite ?

Les challenges font leur apparition dès la fin du premier match normal (en matchmaking, avec d’autres joueurs humains). Le Professeur Phorus vous annonce leur arrivée lorsque vous revenez sur le menu principal de Pokémon Unite. Ils s’ajoutent alors en bas de l’écran.

Quel est le principe des Challenges ?

Chaque jour, une nouvelle page de défis s’ouvre pour proposer de nouveaux objectifs à remplir. Chacun a sa propre récompense mais les terminer tous donne droit à une récompense spéciale. Mais attention, ce n’est pas parce que l’on obtient des tâches quotidiennes qu’il faut les terminer le jour-même.

On obtient de nouvelles missions chaque jour pendant sept jours, puis on a 30 jours pour tout faire. Et pour récupérer ses récompenses, il faut aller réclamer sur la page des défis du jour.

Le Challenge Débutant

Jour 1

Récompense du jour : Set Crabaraque – Couvre-chef

: Set Crabaraque – Couvre-chef Objectif 1 : Terminer le tutoriel (Base 1 et Base 2) Récompense : Bandeau Muscle (Objet à tenir) Explication : Il s’agit de faire le premier tutoriel avec Pikachu puis le match avec Dracaufeu contre des IA. Ce que vous avez logiquement déjà fait en démarrant le jeu pour la première fois.

Terminer le tutoriel (Base 1 et Base 2) Objectif 2 : Terminer le Tutoriel Avancé 1 Récompense : 400 pièces Aeos Explication : Vous pouvez trouver le Tutoriel Avancé 1 dans la catégorie Practice du sous-menu à ouvrir avec X depuis le menu principal.

Terminer le Tutoriel Avancé 1 Objectif 3 : Obtenir trois licences Unite Récompense : 500 pièces Aeos Explication : Il suffit de débloquer des personnages. Les Pokémon offerts comptent, vous avez logiquement Flagadoss, votre starter et Zeraora, sinon vous pouvez attendre d’obtenir Florizarre avec le niveau 5 ou le Feunard d’Alola avec le bonus de connexion du jour 2.

Obtenir trois licences Unite Objectif 4 : Participer à 4 matchs normaux Récompense : 800 pièces Aeos Explication : Vous en avez déjà fait un pour débloquer les challenges, il vous en reste 3.

Participer à 4 matchs normaux

Jour 2

Récompense du jour : Set Crabaraque – Manteau

Jour 3

Récompense du jour : Set Crabaraque – Pantalon

Jour 4

Récompense du jour : Set Crabaraque – Sac à dos

Jour 5

Récompense du jour : Set Crabaraque – Montre

Jour 6

Récompense du jour : Set Crabaraque – Chaussures

Jour 7

Récompense du jour : Crabaraque (Personnage jouable)

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Pokémon Unite, avec par exemple notre dossier sur les différentes monnaies du jeu ou comment choisir ses objets à tenir.