Dans Pokémon Unite, pour débloquer de nouveaux personnages, il faut des pièces Aeos ou des gemmes que l’on achète avec de l’argent réel. Cet article liste donc toutes les façons d’obtenir des pièces afin de vous aider à obtenir le Pokémon de vos rêves sans avoir besoin de sortir la carte bancaire.

Comment farmer les pièces Aeos dans Pokémon Unite ?

Les moyens récurrents

On commence avec les méthodes qui permettent d’obtenir des pièces à plusieurs et non pas juste la première fois. Ils sont classés du plus au moins rentable.

Les matchs

Votre plus grosse ressource de pièces sera de faire des matchs. Chaque partie faite via le matchmaking rapportera des pièces Aeos. Leur nombre dépend de plusieurs facteurs clairs comme le type de partie (les parties rapides rapportent moins) mais aussi si vous avez gagné ou perdu.

En regardant nos différents matchs, on voit de temps en temps quelques pièces bonus s’ajouter à ce que l’on obtient en temps normal sans donner plus d’explications. On ne sait pas s’ils sont dus à un certain palier de points marqués ou à des médailles spécifiques.

Les conditions dont nous sommes sûrs :

Victoire en match normal ou classé : 40 pièces

Défaite en match normal ou classé : 20 pièces

Victoire en match rapide : 20 points

Défaite en match rapide : 10 points

Être MVP de l’équipe : + 10 points

Quoiqu’il en soit vous pouvez gagner entre 10 et 50 pièces par match, à condition de ne pas avoir atteint la limite puisqu’on ne peut gagner que jusqu’à 2 100 pièces par semaine avec cette méthode. Une fois, cette somme atteinte, les matchs ne rapporteront plus rien jusqu’à la remise à zéro du compteur dans la nuit du dimanche au lundi à 2h du matin, heure française.

Les quêtes quotidiennes

Chaque jour, la partie Évènements du menu principal propose la même série de quêtes quotidiennes. Une partie d’entre elles proposent des pièces en récompenses ce qui fait que vous pouvez avoir 200 pièces par jour de cette manière.

Les quêtes journalières qui rapportent des pièces sont :

Participer à un match : 30 pièces

Participer à trois matchs : 60 pièces

Gagner un match : 50 pièces

Gagner deux matchs : 60 pièces

Les récompenses d’énergie

Les pièces Aeos font partie des récompenses d’énergie possibles. Lors d’un tirage, vous avez ainsi 10% de chances d’obtenir 320 pièces.

La récompense de Fair-Play

Chaque jour, vous pouvez récupérer 20 pièces Aeos si vous score de Fair-Play se situe entre 90 et 100 points. Il démarre à 100 puis baisse si vous ne cliquez pas sur Ready lorsqu’une partie est trouvée ou si vous vous déconnectez en plein match. Les points remontent au fil des parties sans problèmes. On retrouve ces points dans votre profil qui s’ouvre grâce au bouton L depuis le menu principal du jeu. Il s’agit de la section Fair-Play Points.

Voilà c’est tout pour les moyens récurrents puisque le Battle Pass et ses missions ne proposent pas de pièces. Vous pouvez donc avoir jusqu’à 3640 pièces par semaine, sans compter les tirages de récompenses d’énergie. L’achat d’un personnage au tarif le plus élevé devrait donc vous prendre un peu moins de trois semaines.

Les moyens uniques

Ces méthodes rapportent beaucoup plus mais on ne peut les faire qu’une seule fois par compte dans Pokémon Unite. Donc on ne peut pas vraiment parler de farm mais ils donnent tellement de pièces qu’on doit forcément les évoquer. Là aussi, on les liste du plus au moins rentable.

Les tutoriels

Lors des premières heures du jeu, votre plus gros apport de pièces sera le tutoriel. Chacun d’entre eux rapporte 800 pièces lorsque vous le terminez pour la première fois, et comme il y en a six, cela fait donc un total de 4 800 pièces pour seulement quelques minutes de jeu. On vous explique comment les trouver dans notre guide pour débutants.

Les challenges

Lors des 3 premiers jours, le Challenge débutant permet d’obtenir des pièces Aeos. Une fois toutes les missions qui rapportent des pièces terminées, cela représente une somme de 5 100 pièces.

Les évènements

On peut obtenir un total de 1 560 pièces avec les bonus de connexion des premiers jours, ainsi que 600 autres avec l’évènement Aeos Research Institute Missions qui vous donnera 600 pièces si vous atteignez les 15 vêtements pour dresseur ou dresseuse avant le 20 décembre. Pas besoin d’en acheter exprès, vous aurez très largement de quoi faire entre les autres évènements, les challenges, le Battle Pass gratuit et les récompenses d’énergie.

Les récompenses de montée de niveau de Dresseur

Chaque niveau de dresseur apporte sa petite récompense et les pièces sont l’un des bonus réguliers. En étant patient, on peut toucher un total de 5 700 pièce puisque l’on gagne 950 pièces lors des passages aux niveaux suivants :

Niveau 3

Niveau 25

Niveau 28

Niveau 31

Niveau 34

Niveau 37

L’ensemble de ces méthodes uniques rapporte donc 17 760 pièces Aeos, de quoi acheter un ou deux personnages supplémentaires dans Pokémon Unite.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Pokémon Unite, avec par exemple notre méthode pour faire une partie idéale qui pourrait vous permettre de raccourcir le temps de farm des pièces par match ou encore notre tier list pour savoir qui acheter avec vos nouvelles économies.