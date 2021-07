Pokémon Unite est un MOBA, la tier list de ses personnages est donc très importante pour les joueurs et les joueuses. Car oui, on ne va pas quand même pas dépenser l’ensemble de ses pièces Aeos (ou ses gemmes) pour débloquer un perso nul… Surtout quand on peut avoir l’actuel chouchou des parties classées à la place.

Sur cette page, vous retrouverez donc notre tier list maison, réalisée par les rédacteurs du site. Elle évoluera bien entendu au fil des mises à jour et la version que vous lisez actuellement se base sur la version 1.1.1.2 du jeu, sortie le 21 juillet 2021.

Bien entendu, il ne s’agit que des avis de notre équipe, il est tout à fait possible que nous n’ayons pas trouvé la combinaison magique d’objets à tenir et de compétences qui rend un Pokémon imbattable ou au moins viable.

La tier list générale de Pokémon Unite

Attention, il s’agit plus d’une mise en page rapide servant d’introduction au reste de l’article qu’autre chose. On ne peut bien évidemment pas faire de comparaison entre les dégâts de Pikachu, la résistance de Ronflex ou les soins de Blancoton par exemple. Il s’agit simplement d’une compilation des tier lists de chaque rôle qui sont évidemment beaucoup plus pertinentes.

Rang S :

Absol

Pikachu

Mackogneur

Zeraora

Crabaraque

Blancoton

Rang A :

Feunard d’Alola

Ronflex

Carchacrok

Flambusard

Pyrobut

Lucario

Nigosier

Rang B :

Flagadoss

M. Mime

Florizarre

Rang C :

Ectoplasma

Amphinobi

Grodoudou

Dracaufeu

La tier list des Pokémon Attaquants

Rang S :

Pikachu

Rang A :

Feunard d’Alola

Pyrobut

Nigosier

Rang B :

Florizarre

Rang C :

Amphinobi

Pikachu est aussi puissant qu’il est simple d’utilisation, et il est très très puissant. Des dégâts incroyables, du stun, un saut qui lui permet de sauter sur un ennemi avant de revenir en position de sécurité, Pikachu est un personnage ultra-complet ce qui lui permet donc de s’imposer dans cette liste à nos yeux.

Le Feunard d’Alola n’est pas en reste, certes un peu moins puissant, il peut ralentir, geler et même poser un mur ce qui en fait un véritable poison pour les adversaires. Beaucoup moins subtil, Pyrobut souffre beaucoup en début de partie avant de commencer à s’en sortir, notamment grâce à sa mobilité. La surprise de cette tier list est Nigosier qu’on l’imagine pas aussi haut avant de ne pas comprendre ce qu’il se passe quand il est dans l’équipe d’en face.

Florizarre paie surtout la comparaison avec les autres. De toute la bande, il est le plus résistant et peut faire très mal sur la longueur mais il manque donc un peu d’explosivité. Amphinobi n’est pas un mauvais personnage mais tous ses gimmicks ne parviennent pas à rattraper la faiblesse de ses dégâts ce qui en fait donc forcément un mauvais attaquant.

La tier list des Pokémon Rapides

Rang S :

Absol

Zeraora

Rang A :

Flambusard

Rang B :

Rang C :

Ectoplasma

Le roi absolu des tier lists est justement Absol, très mobile et avec des dégâts dévastateurs, quand on le voit il est généralement trop tard. Une description qui pourrait également à coller au bondissant Zeraora avec sa forte régénération de vie et ses gros dégâts de zone.

Le pauvre Flambusard est un autre très bon jungler dont le principal souci est de ne pas être l’un des deux Pokémon précédemment cités. Ectoplasma est l’énigme du groupe, il faut avouer que l’on n’a pas encore très bien compris son intérêt en tant que jungler pour l’instant.

La tier list des Pokémon Polyvalent

Rang S :

Mackogneur

Rang A :

Carchacrok

Lucario

Rang B :

Rang C :

Dracaufeu

Mackogneur est le dernier membre du trio infernal de Pokémon Unite avec Absol et Pikachu. Il n’a pas l’air très menaçant à première vue mais il est puissant, mobile et résistant. Il n’a pas vraiment de points faibles avec sa choppe qui lui permet de sauver des alliés, gêner l’équipe adverse ou bien retenir quelqu’un pour qu’un DPS puisse s’en occuper tranquillement.

Soyons honnêtes, le début de partie sera un enfer pour Carchacrok mais il n’en sortira que plus fort. Et comme Pokémon Unite se joue principalement sur Electhor et que personne n’est meilleur que Crachacrok face à lui, cela en fait un élément de choix dans une équipe.

Lucario est est un bon Pokémon qui peut vraiment se rendre utile avec sa capacité de repousser les adversaires, que ce soit pour les envoyer vers ses alliés ou au contraire sauver un coéquipier en danger. Il est assez résistant mais manque un peu de dégâts.

On termine avec le pauvre Dracaufeu qui n’a que sa capacité Unite de notable. On espère qu’une mise à jour viendra bientôt pour le booster un peu.

La tier list des Pokémon Défenseurs

Rang S :

Crabaraque

Rang A :

Ronflex

Rang B :

Flagadoss

Rang C :

C’est probablement à ce moment que l’on doit préciser que ces tier lists sont faites en partant du principe que les personnages sont joués par des joueurs ou des joueuses qui les maîtrisent. Un Crabaraque sachant parfaitement utiliser ses murs rend son équipe invincible, un qui les place n’importe comment devient littéralement un obstacle pour la victoire. Il fait aussi des dégâts étonnamment élevés pour un tank.

On apprécie également l’infernal Ronflex qui ne meurt jamais mais peut particulièrement gêner les ennemis que ce soit en les repoussant avec son mur, en les endormant mais surtout en leur sautant dessus. Flagadoss s’en sort aussi correctement

La tier list des Pokémon Soutiens

Rang S :

Blancoton

Rang A :

Rang B :

M. Mime

Rang C :

Grodoudou

Les Pokémon Soutiens sont clairement le parent pauvre de Pokémon Unite. Blancoton s’impose largement par défaut, grâce à sa capacité de soigner ses coéquipiers. De son côté, M. Mime servira surtout à gêner les adversaires. Grodoudou est un personnage qui semble avoir un gros potentiel sur le papier mais qui n’est pratiquement jamais joué. On le place bas pour l’instant en s’attendant à le voir grimper assez vite.

Retrouvez d’autres conseils et astuces dans notre guide Pokémon Unite, avec notamment comment faire une partie idéale ou notre dossier sur les Objets à tenir pour équiper votre nouveau Main choisi après avoir vu cette tier list.