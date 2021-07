Pokémon Unite est un MOBA, il reprend donc certains codes du genre comme les sorts d’invocateur de League of Legends. Il s’agit ici des Objets de combat (Battle Items) et on vous explique tout sur leur fonctionnement et comment les débloquer dans ce petit guide.

Comment fonctionnent les objets de combats dans Pokémon Unite ?

Les objets de combat sont des compétences à activer lors des combats pour profiter de leur effet. Leur temps de rechargement est assez long, surtout par rapport à la courte durée des matchs, ce qui fait que savoir les utiliser au bon moment est primordial pour ne pas les gâcher. Contrairement aux objets tenus, on ne peut en équiper qu’un seul et ils n’évoluent pas. Mais il faut aussi les choisir avant les matchs.

Pas besoin de dépenser des pièces ou des tickets Aeos puisqu’ils s’obtiennent automatiquement en montant son Niveau de Dresseur. Le premier d’entre eux arrive en même temps que le niveau 3.

Liste des objets de combat de Pokémon Unite

Potion (Potion)

Niveau de dresseur pour débloquer : 3

3 Effet : Soigne une partie des PV de votre Pokémon

Soigne une partie des PV de votre Pokémon Temps de recharge : 30 secondes

30 secondes Équivalent dans League of Legends : Soins (Heal) mais qui ne soigne pas le reste de l’équipe

: Soins (Heal) mais qui ne soigne pas le reste de l’équipe Notre avis : Récupérer une partie de sa vie n’est jamais inutile et son faible temps de recharge le rend d’autant plus attractif.

Attaque + (X Attack)

Niveau de dresseur pour débloquer : 7

7 Effet : Améliore temporairement l’attaque et l’attaque spéciale de votre Pokémon

Améliore temporairement l’attaque et l’attaque spéciale de votre Pokémon Temps de recharge : 40 secondes

40 secondes Équivalent dans League of Legends : Aucun

: Aucun Notre avis : Cet objet de combat est une option correcte à condition de l’utiliser sur un Pokémon déjà spécialisé dans les gros dégâts.

Vitesse + (X Speed)

Niveau de dresseur pour débloquer : 8

8 Effet : Augmente temporairement la vitesse de déplacement de votre Pokémon

Augmente temporairement la vitesse de déplacement de votre Pokémon Temps de recharge : 50 secondes

50 secondes Équivalent dans League of Legends : Fantôme (Ghost)

: Fantôme (Ghost) Notre avis : Courir plus vite n’est jamais négligeable dans un jeu autant basé sur les déplacements mais il existe un autre objet nettement supérieur pour tout ce qui est déplacement, le Bouton Fuite.

Queue Skitty (Fluffy Tail)

Niveau de dresseur pour débloquer : 10

10 Effet : Paralyse un Pokémon sauvage et augmente les dégâts qu’il reçoit

Paralyse un Pokémon sauvage et augmente les dégâts qu’il reçoit Temps de recharge : 25 secondes

25 secondes Équivalent dans League of Legends : Châtiment (Smite)

: Châtiment (Smite) Notre avis : Très bon sort pour celles et ceux qui veulent se consacrer à l’affrontement de Pokémon sauvages.

Bouton Fuite (Eject Button)

Niveau de dresseur pour débloquer : 11

11 Effet : Téléporte votre Pokémon sur une courte distance

Téléporte votre Pokémon sur une courte distance Temps de recharge : 30 secondes

30 secondes Équivalent dans League of Legends : Saut-éclair (Flash)

: Saut-éclair (Flash) Notre avis : Très certainement l’objet le plus utile de la liste. Il permet arriver plus vite en combat, ou au contraire de pouvoir s’en échapper, notamment en traversant les murs.

Fumée ralentissante (Slow Smoke)

Niveau de dresseur pour débloquer : 13

13 Effet : Génère un nuage de fumée qui ralentit les Pokémon adverses

Génère un nuage de fumée qui ralentit les Pokémon adverses Temps de recharge : 40 secondes

40 secondes Équivalent dans League of Legends : Fatigue (Exhaust) mais en zone et sans l’augmentation des dégâts

: Fatigue (Exhaust) mais en zone et sans l’augmentation des dégâts Notre avis : Une fois de plus, il s’agit d’un item correct mais totalement éclipsé par le Bouton Fuite qui fait pareil en mieux.

Total Soin (Full Heal)

Niveau de dresseur pour débloquer : 14

14 Effet : Annule et protège temporairement de tous les effets de contrôle de foule

Annule et protège temporairement de tous les effets de contrôle de foule Temps de recharge : 40 secondes

40 secondes Équivalent dans League of Legends : Purge (Cleanse)

: Purge (Cleanse) Notre avis : L’objet est utile mais sa situation liée n’arrive pas assez souvent pour justifier de se priver d’un autre objet de combat forcément plus efficace.

Buteur (Goal-Getter)

Niveau de dresseur pour débloquer : 17

17 Effet : Double temporairement la vitesse pour marquer des points

Double temporairement la vitesse pour marquer des points Temps de recharge : 120 secondes

120 secondes Équivalent dans League of Legends : Aucun

: Aucun Notre avis : Peut faire la différence dans des situations très spécifiques, trop spécifique pour se priver d’un autre objet qui sera plus utile au cours du match.

