Pokémon Unite n’a peut-être pas un système d’équipement aussi complexe que League of Legends ou DOTA 2 mais les Objets à tenir (ou Held Items) ne sont pas à négliger pour autant. C’est pour cela que l’on vous a préparé ce petit guide qui les liste tous ainsi que leurs effets afin de vous aider à mieux vous préparer avant les matchs.

A quoi servent les objets à tenir dans Pokémon Unite ?

La comparaison avec les items des autres MOBA de l’intro est inexacte. En effet dans Pokémon Unite, le choix se fait lors de la sélection des personnages, ce qui signifie que l’on ne peut pas s’adapter au déroulement de la partie. Il serait donc plus approprié de les approcher des anciennes runes de LoL. Concrètement, ces objets viennent apporter des améliorations et des effets bonus qui feront la différence lors des affrontements, surtout si vous les choisissez bien.

Comment les équiper ?

Il est possible d’équiper jusqu’à trois objets à tenir dans Pokémon Unite mais les emplacements se débloquent en fonction du niveau de dresseur avec :

Niveau 1 : Emplacement numéro 1

Niveau 7 : Emplacement numéro 2

Niveau 10 : Emplacement numéro 3

On les sélectionne en même temps que les personnages en début de match.

L’amélioration des objets à tenir

L’autre point qui rapproche les Objets à tenir de Pokémon Unite des runes de League of Legends, c’est leur évolution. Mais ici, il ne faut pas acheter des runes de meilleures qualités et les cumuler mais améliorer l’item de base pour lui faire gagner des niveaux. On peut aller jusqu’au niveau 30 mais les changements sont un peu particuliers.

Chaque objet possède un effet et des bonus de statistiques. L’effet est amélioré lorsque l’objet atteint les niveaux 10 et 20 alors que ses bonus de statistiques augmentent à chaque niveau. Pour monter le niveau d’un item, il faut utiliser un certain nombre d’Item Enhancer que l’on peut acheter à la boutique Aeos contre 10 tickets Aeos, mais il est également possible d’en obtenir dans les récompenses d’Aeos et dans le Battle Pass.

Il en faudra des centaines pour chaque objet donc veillez bien à ne pas trop vous éparpiller dans vos améliorations pour vous concentrer plutôt sur les objets utiles à plusieurs de vos personnages. Il est cependant conseillé de ne pas se concentrer sur un seul objet mais de garder un certain équilibre entre les trois, ce qui pourra être bien utile si vous n’avez pas de personnage fixe.

La liste complète des objets à tenir de Pokémon Unite

Restes (Leftovers)

Comment l’obtenir : Terminer les tutoriels de base 1 et 2 de Pokémon Unite

Terminer les tutoriels de base 1 et 2 de Pokémon Unite Effet : Soigne 1% / 1,5% / 2% des points de vie lorsque le Pokémon n’est pas en combat

Soigne 1% / 1,5% / 2% des points de vie lorsque le Pokémon n’est pas en combat Statistiques améliorées : Points de vie et Récupération de points de vie

Points de vie et Récupération de points de vie Notre avis : Un bon objet de départ puisqu’il est gratuit. Avoir plus de santé et de régénération n’est jamais de trop, surtout pour un tank mais on le trouvera rarement dans une build optimisée.

Barrière ami (Buddy Barrier)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes



S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Lorsque l’on utilise sa capacité Unite, son propre Pokémon et son coéquipier ayant le moins de vie gagnent un bouclier qui a une capacité de 20% / 30% / 40% de leur PV maximum.



Lorsque l’on utilise sa capacité Unite, son propre Pokémon et son coéquipier ayant le moins de vie gagnent un bouclier qui a une capacité de 20% / 30% / 40% de leur PV maximum. Statistiques améliorées : Points de vie



Points de vie Notre avis : Le fait d’être lié à l’utilisation de la capacité Unite bride trop cet objet pour qu’il soit vraiment recommandé vu son effet.



Bandeau (Focus Band)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Lorsque les PV du Pokémon sont bas, il récupère 2% / 4% / 6% de ses PV perdus chaque seconde, pendant trois secondes.



Lorsque les PV du Pokémon sont bas, il récupère 2% / 4% / 6% de ses PV perdus chaque seconde, pendant trois secondes. Statistiques améliorées : Défense et Défense spéciale



Défense et Défense spéciale Notre avis : Il existe à la fois mieux pour la défense et mieux pour la récupération de PV ce qui ne le cantonne à objet de remplacement chez certains tanks et supports.



Veste de combat (Assault Vest)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Lorsqu’il n’est pas en combat, votre Pokémon gagne un bouclier équivalent à 9% / 12% / 15% de ses PV maximum contre l’attaque spéciale



Lorsqu’il n’est pas en combat, votre Pokémon gagne un bouclier équivalent à 9% / 12% / 15% de ses PV maximum contre l’attaque spéciale Statistiques améliorées : Points de vie et Défense spéciale



Points de vie et Défense spéciale Notre avis : Un des indispensables des tanks.



Multi Exp. (Exp. Share)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Votre Pokémon gagne 2 / 3 / 4 points d’expérience par seconde s’il est celui qui en a le moins dans l’équipe. En revanche, il n’en gagnera plus quand les autres vaincront des Pokémon sauvages.



Votre Pokémon gagne 2 / 3 / 4 points d’expérience par seconde s’il est celui qui en a le moins dans l’équipe. En revanche, il n’en gagnera plus quand les autres vaincront des Pokémon sauvages. Statistiques améliorées : Points de vie et Vitesse de déplacement



Points de vie et Vitesse de déplacement Notre avis : Un excellent choix pour les Pokémon rapides qui n’ont pas à laisser les autres achever les Pokémon sauvages ainsi que pour les supports qui rattrapent ainsi leur retard, le tout en améliorant les déplacements.



Pierrallègée (Float Stone)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Lorsqu’il n’est pas en combat, votre Pokémon gagne 10% / 15% / 20% de vitesse de déplacement.



Lorsqu’il n’est pas en combat, votre Pokémon gagne 10% / 15% / 20% de vitesse de déplacement. Statistiques améliorées : Attaque et Vitesse de déplacement



Attaque et Vitesse de déplacement Notre avis : Une telle amélioration de la vitesse de déplacement en fait un indispensable pour beaucoup de Pokémon, c’est donc un item à améliorer les yeux fermés vu qu’il pourra être utile à tous.



Lunettes Sages (Wise Glasses)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Augmente l’attaque spéciale de 3% / 5% / 7%



Augmente l’attaque spéciale de 3% / 5% / 7% Statistiques améliorées : Attaque spéciale



Attaque spéciale Notre avis : En misant tout sur l’amélioration de l’attaque spéciale, c’est donc un item à réserver aux Pokémon qui comptent uniquement sur cette statistique, comme certains personnages rapides ou supports par exemple.



Lunettes d’Attaque spéciale (Sp. Atk. Specs)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Quand votre Pokémon marque un but, son attaque spéciale augmente de 8 / 12 / 16 points.



Quand votre Pokémon marque un but, son attaque spéciale augmente de 8 / 12 / 16 points. Statistiques améliorées : Attaque spéciale



Attaque spéciale Notre avis : Un item correct pour les Pokémon attaquants ou rapides qui ont besoin d’attaque spéciale vu le besoin de beaucoup marquer pour le rentabiliser. Beaucoup lui préféreront le Grelot Coque.



Amplificateur d’énergie (Energy Amplifier)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Après l’utilisation de la capacité Unite, les dégâts de votre Pokémon augmentent temporairement de 7% / 14% / 21%



Après l’utilisation de la capacité Unite, les dégâts de votre Pokémon augmentent temporairement de 7% / 14% / 21% Statistiques améliorées : Temps de recharge des capacités et Taux de récolte de l’énergie Aeos



Temps de recharge des capacités et Taux de récolte de l’énergie Aeos Notre avis : Un objet très étrange pour lequel on doit avouer que l’on n’a pas encore cerné l’attrait vu le reste des items.



Casque Brut (Rocky Helmet)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : A chaque fois que votre Pokémon reçoit des dégâts les adversaires proches reçoivent des dégâts équivalents à 3% / 4% / 5% de vos Points de vie maximum



A chaque fois que votre Pokémon reçoit des dégâts les adversaires proches reçoivent des dégâts équivalents à 3% / 4% / 5% de vos Points de vie maximum Statistiques améliorées : Points de vie et Défense



Points de vie et Défense Notre avis : Plus de défense et des dégâts quand on vous attaque, il n’en faut pas plus pour en faire un indispensable des tanks.



Bandeau Muscle (Muscle Band)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : A chaque auto-attaque, l’ennemi prend des dégâts supplémentaires qui équivalent à 1% / 2% / 3% des ses points de vie restants



A chaque auto-attaque, l’ennemi prend des dégâts supplémentaires qui équivalent à 1% / 2% / 3% des ses points de vie restants Statistiques améliorées : Attaque et Vitesse d’attaque



Attaque et Vitesse d’attaque Notre avis : Là aussi, il s’agit d’un objet à acheter et à améliorer sans que l’on prenne de risque vu son efficacité sur tous les personnages qui ont besoin d’attaque. Il est particulièrement redoutable chez eux qui comptent sur leur auto-attaque pour faire des dégâts.



Lentiscope (Scope Lens)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Augmente les dégâts des coups critiques de l’auto-attaque. L’augmentation dépend de la statistique d’attaque



Augmente les dégâts des coups critiques de l’auto-attaque. L’augmentation dépend de la statistique d’attaque Statistiques améliorées : Taux de coups critiques et Dégâts des coups critiques



Taux de coups critiques et Dégâts des coups critiques Notre avis : Un autre item qui peut aider les personnages qui ont besoin de leur auto-attaque. Sa spécificité en fait un objet surtout utile pour certains Pokémons attaquants et donc assez peu prioritaire par rapport aux autres.



Cookie d’Aeos (Aeos Cookie)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : A chaque fois que votre Pokémon marque un but, ses Points de vie maximum augmentent de 100 / 150 / 200 points



A chaque fois que votre Pokémon marque un but, ses Points de vie maximum augmentent de 100 / 150 / 200 points Statistiques améliorées : Points de vie



Points de vie Notre avis : Une excellente façon pour les Défenseurs d’augmenter leur points de vie, malheureusement, ce n’est pas leur rôle dans Pokémon Unite n’est pas de marquer les points ce qui rend l’objet beaucoup moins utile que d’autres.



Bouclier Score (Score Shield)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : A chaque fois que votre Pokémon marque un but, il gagne un bouclier équivalent à 5% / 7,5% / 10% de ses points de vie maximum. Il ne peut pas être interrompu lorsqu’il tente de marquer et que le bouclier est actif.



A chaque fois que votre Pokémon marque un but, il gagne un bouclier équivalent à 5% / 7,5% / 10% de ses points de vie maximum. Il ne peut pas être interrompu lorsqu’il tente de marquer et que le bouclier est actif. Statistiques améliorées : Points de vie



Points de vie Notre avis : Un bon objet pour apporter de la résistance aux personnages qui marquent très régulièrement mais il y a beaucoup d’options plus viables à côté pour vraiment s’y attarder.

Grelot Coque (Shell Bell)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : A chaque fois qu’il touche avec une compétence, votre Pokémon récupère un minimum de 45 / 60 / 75 points de vie. Le total dépend de son attaque spéciale.



A chaque fois qu’il touche avec une compétence, votre Pokémon récupère un minimum de 45 / 60 / 75 points de vie. Le total dépend de son attaque spéciale. Statistiques améliorées : Attaque spéciale et Réduction du temps de recharge des compétences



Attaque spéciale et Réduction du temps de recharge des compétences Notre avis : Soins, attaque spéciale et réduction des cooldowns font de cet item une valeur assez sûre chez ceux qui dépendent de leurs capacités, voire même un indispensable pour les supports.



Haltères d’attaque (Attack Weight)

Comment l’obtenir : S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes

S’achète à la boutique Aeos pour 1 000 pièces ou 625 gemmes Effet : Quand votre Pokémon marque un but, son attaque spéciale augmente de 6 / 9 / 12 points.

Quand votre Pokémon marque un but, son attaque spéciale augmente de 6 / 9 / 12 points. Statistiques améliorées : Attaque



Attaque Notre avis : Pour l’instant, il s’agit d’un objet relativement inutile dans Pokémon Unite, à éviter donc.



