Pokémon Unite met beaucoup en avant Pyrobut dans sa communication, au point d’en faire le rival de Pikachu dans les bandes-annonces. Il ne faut donc pas s’étonner d’apprendre qu’il existe un moyen de l’avoir gratuitement, c’est à dire sans dépenser ses pièces ou ses gemmes.

Comment obtenir gratuitement Pyrobut dans Pokémon Unite ?

Vous connaissez probablement déjà la méthode puisque Pyrobut est tout simplement le bonus de connexion du jour 8. Il faut donc faire preuve de patience et au moins lancer le jeu chaque jour. Et si vous ne savez pas comment récupérer vos bonus de connexion, on vous explique tout dans notre article pour débloquer le Feunard d’Alola.

