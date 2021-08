Pokémon Unite fait la part belle aux personnages Attaquants et parmi eux, Pikachu règne en maître. Dans cet article, on vous explique tout sur ses capacités et la façon de le jouer, tout en vous recommandant un build pour savoir quelles attaques choisir et quels objets équiper.

Présentation de Pikachu dans Pokémon Unite

Rôle : Attaquant

Portée : A distance

Difficulté : Facile

Prix dans la boutique : 6 000 pièces Aeos ou 345 Gemmes

Statistiques : Puissance : 4,5/5 Endurance : 1,5/5 Mobilité : 2,5/5 Scoring : 2/5 Utilité : 1,5/5



Extrêmement puissant avec des effets de contrôle de foule, il n’a pas besoin d’attendre d’évoluer ou d’apprendre des attaques pour se rendre utile. Son gros point faible est sa défense mais logiquement il doit toujours rester derrière les autres membres de l’équipe et surtout ne jamais se promener seul.

Ses attaques sont très faciles à placer ce qui en fait un personnage facile d’accès. Sans évolution et avec des techniques qui s’apprennent vite, il atteint son plein potentiel dès les premières minutes du match. Il faut se servir de sa force pour freiner au maximum le farm d’xp des adversaires. En contrepartie, il stagne un peu et fait moins peur en fin de game quand les autres le rattrapent enfin.

Capacités de Pikachu dans Pokémon Unite

L’auto-attaque

Le troisième coup de l’auto-attaque fait plus de dégâts et paralyse temporairement le Pokémon ciblé.

Le Passif – Statik (Static)

Lorsque Pikachu reçoit des dégâts, tous les Pokémon proches, ennemis ou sauvages sont paralysés. L’effet a un petit temps de rechargement et ne peut donc pas s’appliquer à chaque attaque.

Niveau 1

Éclair (Thunder Shock) : Type : Réussite garantie Temps de recharge : 5 secondes Effet : Un éclair touche la cible mais aussi les Pokémon ennemis et sauvages à proximité, ce qui leur fait des dégâts et les paralyse sur une courte durée.

Toile Elek (Electroweb) : Type : Entrave Temps de recharge : 9 secondes Effet : Piège sa cible sur place tout en lui faisant des dégâts



Niveau 4

Boule Elek (Electro Ball) : Type : Réussite garantie Temps de recharge : 5 secondes Effet : Envoie une boule d’électricité qui ne peut pas être évitée. Elle blesse et paralyse tous les Pokémon (ennemis ou sauvages) proches de la victime grâce à des dégâts de zone. Les dégâts augmentent selon les PV manquants des Pokémon touchés. Amélioration au niveau 11 : Les dégâts de l’attaque sont augmentés.

Fatal-Foudre (Thunder) : Type : Zone Temps de recharge : 8 secondes Effet : Crée une zone où des éclairs tombent du ciel pour blesser les Pokémon adverses ou sauvages Amélioration au niveau 11 : Augmente le nombre d’éclairs dans la zone.



Niveau 6

Élec-tacle (Volt Tackle) : Type : Entrave Temps de recharge : 10 secondes Effet : Pikachu saute sur l’ennemi pour l’envoyer en l’air quelques temps, puis resaute pour s’éloigner Amélioration au niveau 13 : Réduit le temps de recharge.

Tonnerre (Thunderbolt) : Type : Entrave Temps de recharge : 8 secondes Effet : Pikachu frappe une zone, tous les Pokémon adverses ou sauvages de cette zone subissent des dégâts et sont étourdis quelques temps. Amélioration au niveau 13 : Les dégâts de l’attaque sont augmentés.



Niveau 9 – Capacité Unite

Orage (Thunderstorm) : Type : Zone Effet : Tous les Pokémon ennemis ou sauvages de la zone reçoivent de gros dégâts tandis que Pikachu voit sa vitesse de déplacement augmenter temporairement.



Quel build pour Pikachu dans Pokémon Unite ?

Objets à tenir

Pikachu se base surtout sur l’Attaque spéciale et il faut donc plutôt regarder de ce côté pour choisir ses objets à tenir.

Grelot Coque (Shell Bell) : Le Grelot Coque apporte de l’Attaque spéciale, diminue les temps de rechargement et rend des PV à chaque utilisation de capacité en fonction de l’Attaque spéciale. C’est parfait pour Pikachu qui pourra ainsi se soigner sur les Pokémon sauvages et donc continuer d’xp au lieu de retourner à la base ou utiliser les baies.

Le Grelot Coque apporte de l’Attaque spéciale, diminue les temps de rechargement et rend des PV à chaque utilisation de capacité en fonction de l’Attaque spéciale. C’est parfait pour Pikachu qui pourra ainsi se soigner sur les Pokémon sauvages et donc continuer d’xp au lieu de retourner à la base ou utiliser les baies. Lunettes Sages (Wise Glasses) : Le moyen le plus sûr de maximiser ses dégâts est d’équiper les Lunettes Sages puisqu’elles servent uniquement à l’augmentation de l’Attaque Spéciale.

Le moyen le plus sûr de maximiser ses dégâts est d’équiper les Lunettes Sages puisqu’elles servent uniquement à l’augmentation de l’Attaque Spéciale. Lunettes d’Attaque spéciale (Sp. Atk. Specs) : Techniquement c’est cet objet qui a le plus gros potentiel d’augmentation de l’attaque spéciale.

On vous propose également quelques alternatives au cas où il vous manque l’un de ces objets ou que vous aillez un item à plus haut niveau. Vous pouvez remplacer au choix les Lunettes sages ou les Lunettes d’Attaque spéciale selon celui qui vous rapporte le moins d’attaque spéciale.

Pierrallégée (Float Stone) : Courir plus vite pour entrer et sortir rapidement des combat peut être un bel avantage pour Pikachu, surtout quand l’autre bonus de l’objet est l’Attaque normale, une statistique où Pikachu est l’un des pires personnages. Cela peut donc rattraper un peu sa faible auto-attaque.

Courir plus vite pour entrer et sortir rapidement des combat peut être un bel avantage pour Pikachu, surtout quand l’autre bonus de l’objet est l’Attaque normale, une statistique où Pikachu est l’un des pires personnages. Cela peut donc rattraper un peu sa faible auto-attaque. Bandeau Muscle (Muscle Band) : Comme on vient de le dire, l’auto-attaque de Pikachu n’est pas exactement son point fort. Le Bandeau Muscle permet d’augmenter ses dégâts mais aussi la vitesse d’attaque, ce qui veut dire que le coup amélioré qui paralyse sa victime est encore plus régulier, en plus de faire plus mal.

Comme on vient de le dire, l’auto-attaque de Pikachu n’est pas exactement son point fort. Le Bandeau Muscle permet d’augmenter ses dégâts mais aussi la vitesse d’attaque, ce qui veut dire que le coup amélioré qui paralyse sa victime est encore plus régulier, en plus de faire plus mal. Amplificateur d’énergie (Energy Amplifier) : Loin d’être un dispensable, l’Amplificateur d’énergie peut aider Pikachu lors des fins de parties quand les autres personnages atteignent enfin leur potentiel. Il permet de charger plus vite la capacité Unite tout en augmentant les dégâts qui suivent et réduit un peu les temps de rechargement des autres coups.

Objets de combat

Le choix de l’objet de combat se fait en fonction de votre style de jeu et des capacités que vous apprenez en cours de partie. Notre préférence va au Bouton Fuite car même s’il peut être redondant avec Electacle, on ne vous recommande pas cette attaque de toute manière.

Bouton Fuite (Eject Button) : On ne se trompe jamais en prenant le Bouton Fuite et Pikachu ne fait pas exception à cette règle. Il est un peu moins pertinent sur un Pikachu qui a Electacle vu qu’il peut sauter sur l’ennemi mais cela reste viable pour s’enfuir.

On ne se trompe jamais en prenant le Bouton Fuite et Pikachu ne fait pas exception à cette règle. Il est un peu moins pertinent sur un Pikachu qui a Electacle vu qu’il peut sauter sur l’ennemi mais cela reste viable pour s’enfuir. Attaque + (X Attack) : Puisque le gros point fort de Pikachu est son attaque, pourquoi ne pas la renforcer encore plus ? Il s’agit de la seule alternative correcte pour celles et ceux qui refusent d’utiliser le Bouton Fuite.

Les capacités

Niveau 1 – Eclair (Thunder Shock)

Il s’agit du meilleur choix pour farmer l’xp en début de partie.

Niveau 3 – Toile Elek (Electroweb)

Alors oui, Toile Elek est un outil magnifique dans l’arsenal de Pikachu. Mais il ne sert à rien si personne ne peut profiter de l’immobilité de l’ennemi pour lui infliger de gros dégâts. Donc autant prendre Éclair (Thunder Shock) avant pour pouvoir faire votre combo.

Niveau 4 – Boule Elek (Elec Ball)

Parmi les capacités de Pikachu, c’est ce choix qui fait le moins débat. Cette attaque fait très mal, a une portée absurde, un temps de rechargement très court et ne peut pas être évitée, on ne voit pas ce qu’il vous faudrait de plus. Ses dégâts de zone permettent de voler les Pokémon sauvages sans prendre de risque et de sniper les ennemis en train de fuir.

Niveau 6 – Tonnerre (Thunderbolt)

Pikachu est un personnage qui tient beaucoup sur le fait d’avoir une cible. Avoir au moins Tonnerre lui permet de viser les buissons par exemple. Cette attaque est aussi très utile lors des teamfights pour empêcher les ennemis de bouger tout en continuant de faire de gros dégâts. En équipe avec d’autres personnages qui ont du contrôle de foule, vous pouvez vite devenir impossible à vaincre.

Il est tout à fait possible de prendre Elec-tacle à la place mais on le recommande moins. On ne sait pas toujours où l’on va retomber ce qui n’est pas très safe. Le rôle de Pikachu est de rester loin en bombardant avec ses éclairs, tout l’inverse du principe de cette attaque, ce qui fait qu’on lui préfère Tonnerre.

Niveau 9 – Quand utiliser l’Unite ?

La capacité Unite de Pikachu est à réserver aux gros combats d’équipe. Dans l’idéal, il faut d’abord utiliser les autres capacités pour faire baisser les points de vie puis lancer l’ulti pour achever celles et ceux qui restent en vie. Avec le bonus de déplacement pour rattraper ceux qui survivent et tentent de fuir. Ou s’échapper si l’affrontement n’a pas tourné à votre avantage.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Pokémon Unite avec par exemple notre tier list des personnages ou notre dossier sur les parties classées.