Vous trouverez ici l’ensemble du build de Durin, ses compétences, ses armes, ses artefacts ou encore ses matériaux à récupérer.

Présentation de Durin

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Pyro ( )

: Pyro ( ) Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Chiaki Kobayashi

: Chiaki Kobayashi Anniversaire : 14 mars

: 14 mars Date d’arrivée bannière Durin : 3 décembre 2025

Description officielle : « Un dragon né de la plume de M, qui a atterri dans le monde des humains. Son « histoire » continue de se dévoiler… »

Compétences Durin

Compétences actives

Attaque normale – Coupe d’aile radieuse : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour exécuter une entaille vers l’avant.

: Consomme de l’endurance pour exécuter une entaille vers l’avant. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Forme binaire – Convergence et division : Purifie la substance des âmes et en appelle au désir de la transmutation essentielle. Pendant la transmutation de Durin, sa compétence élémentaire Forme binaire : Convergence et division est convertie en compétence élémentaire spéciale Transmutation : Confirmation de pureté et son attaque normale Coupe d’aile radieuse en la compétence élémentaire spéciale Transmutation : Déni de ténèbre. Transmutation : Confirmation de pureté : Inflige une fois des dégâts Pyro de zone aux ennemis proches, annule la transmutation essentielle et active l’état Confirmation de pureté pendant 30 secondes. Transmutation : Déni de ténèbre : Inflige 3 fois de suite des dégâts Pyro aux ennemis en face, annule la transmutation essentielle et active l’état Déni de ténèbre pendant 30 secondes. Lorsque Durin entre dans l’état Confirmation de pureté ou Déni de ténèbre en combat, il récupère de l’énergie élémentaire, l’énergie élémentaire pouvant être restaurée une fois toutes les 6 s de cette manière.

: Purifie la substance des âmes et en appelle au désir de la transmutation essentielle. Pendant la transmutation de Durin, sa compétence élémentaire Forme binaire : Convergence et division est convertie en compétence élémentaire spéciale Transmutation : Confirmation de pureté et son attaque normale Coupe d’aile radieuse en la compétence élémentaire spéciale Transmutation : Déni de ténèbre. Principe de pureté – Comme la lumière qui fluctue : Libère la puissance de la « bête » de différentes manières. Durin peut utiliser différents déchaînements élémentaires selon sa transmutation essentielle. Principe de pureté – Comme la lumière qui fluctue : En confirmation de pureté, Durin utilise le déchaînement élémentaire Principe de pureté : Comme la lumière qui fluctue pour infliger 3 fois des dégâts Pyro de zone aux ennemis en avant et matérialiser sa puissance en un dragon de flamme blanche. Le dragon de flamme blanche suit le personnage déployé et attaque de façon intermittente les ennemis à portée, infligeant des dégâts Pyro de zone considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire. Principe de ténèbre – Comme les étoiles qui brûlent :En déni de ténèbre, Durin utilise le déchaînement élémentaire Principe de ténèbre : Comme les étoiles qui brûlent pour infliger 3 fois des dégâts Pyro de zone aux ennemis en avant et matérialiser sa puissance en un dragon de corrosion noire. Le dragon de corrosion noire suit le personnage déployé et attaque de façon intermittente un ennemi à portée, infligeant des dégâts Pyro considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire. De plus, Durin déclenche le déchaînement élémentaire Principe de pureté : Comme la lumière qui fluctue s’il n’est pas dans un état spécial de sa transmutation essentielle.

: Libère la puissance de la « bête » de différentes manières. Durin peut utiliser différents déchaînements élémentaires selon sa transmutation essentielle.

Compétences passives

Manifestation lumineuse du calcul divin : Durin déclenche différents bonus selon la forme sous laquelle il matérialise son pouvoir lors de son déchaînement élémentaire : Dragon de flamme blanche : Lorsqu’un personnage de l’équipe à proximité a déclenché une réaction de Brûlure, de Surcharge, de Dispersion Pyro ou de Cristallisation Pyro sur un ennemi ou inflige des dégâts Pyro ou des dégâts Dendro sur un ennemi brûlé, la résistance Pyro et la résistance de l’élément impliqué dans la réaction de l’ennemi diminuent de 20 % pendant 6 secondes. Dragon de corrosion noire : Les dégâts infligés par les réactions d’Évaporation et de Fonte déclenchées par Durin augmentent de 40 %.

: Durin déclenche différents bonus selon la forme sous laquelle il matérialise son pouvoir lors de son déchaînement élémentaire : Chaos, semblable à la nuit : Après avoir utilisé un déchaînement élémentaire, Durin obtient l’effet Fusion primordiale des formes pendant 20 secondes, lui accordant 10 cumuls de fusion primordiale. Lorsqu’une attaque intermittente du dragon de flamme blanche ou du dragon de corrosion noire inflige des dégâts, 1 cumul de fusion primordiale est consommé pour augmenter davantage les dégâts d’une valeur équivalant à 3 % des dégâts d’origine par tranche de 100 pts d’attaque, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 75 % de cette manière. Un seul cumul est consommé si un dragon de flamme blanche ou un dragon de corrosion noire touche plusieurs ennemis en même temps. Déclencher à nouveau un déchaînement élémentaire réinitialise la quantité de cumuls de fusion primordiale.

: Après avoir utilisé un déchaînement élémentaire, Durin obtient l’effet Fusion primordiale des formes pendant 20 secondes, lui accordant 10 cumuls de fusion primordiale. Lorsqu’une attaque intermittente du dragon de flamme blanche ou du dragon de corrosion noire inflige des dégâts, 1 cumul de fusion primordiale est consommé pour augmenter davantage les dégâts d’une valeur équivalant à 3 % des dégâts d’origine par tranche de 100 pts d’attaque, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 75 % de cette manière. Un seul cumul est consommé si un dragon de flamme blanche ou un dragon de corrosion noire touche plusieurs ennemis en même temps. Déclencher à nouveau un déchaînement élémentaire réinitialise la quantité de cumuls de fusion primordiale. Veillée de la sorcière – Ode à l’ascension : Après avoir terminé le devoir de la sorcière « De ce monde », Durin devient un personnage héxère. Si l’équipe contient au moins 2 personnages héxères, elle bénéficie de l’effet Hexerei : Rituel secret qui améliore les personnages héxères. Hexerei : Rituel secret : Tous les effets, sauf la durée, de l’aptitude d’élévation Manifestation lumineuse du calcul divin augmentent de 75 %.

: Après avoir terminé le devoir de la sorcière « De ce monde », Durin devient un personnage héxère. Si l’équipe contient au moins 2 personnages héxères, elle bénéficie de l’effet Hexerei : Rituel secret qui améliore les personnages héxères. Échos de la terre jaillissante : Augmente les récompenses d’une expédition de 20 h à Mondstadt de 25 %.

Constellation

Rédemption de l’adamah : Déclencher un déchaînement élémentaire provoque divers effets en fonction du type de déchaînement élémentaire que Durin déclenche : Principe de pureté : Comme la lumière qui fluctue : tous les autres personnages de l’équipe à proximité obtiennent 20 cumuls de cycle d’illumination pendant 20 s. Lorsque le personnage déployé inflige des dégâts avec une attaque normale, une attaque chargée, une attaque plongeante, une compétence élémentaire ou un déchaînement élémentaire, il consomme 1 cumul de cycle d’illumination pour augmenter les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 60 % de l’attaque de Durin. Le compte de cumuls des personnages de l’équipe possédant du cycle d’illumination est géré individuellement. Principe de ténèbre : Comme les étoiles qui brûlent : Durin obtient 20 cumuls de cycle d’illumination pendant 20 s. Lorsque Durin inflige des dégâts avec un déchaînement élémentaire, il consomme 2 cumuls de cycle d’illumination pour augmenter les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 150 % de l’attaque de Durin. Lorsqu’un déchaînement élémentaire est utilisé, les cumuls de cycle d’illumination sont réinitialisés.

: Déclencher un déchaînement élémentaire provoque divers effets en fonction du type de déchaînement élémentaire que Durin déclenche : Visions sans fond : Si un personnage de l’équipe à proximité a déclenché une réaction d’Évaporation, de Fonte, de Brûlure, de Surcharge, de Dispersion Pyro ou de Cristallisation Pyro sur un ennemi, ou bien inflige des dégâts Pyro ou des dégâts Dendro sur un ennemi brûlé, pendant 20 secondes après que Durin utilise un déchaînement élémentaire, le personnage de l’équipe à proximité obtient un bonus de dégâts Pyro et un bonus de dégâts de l’élément impliqué dans la réaction de 50 % pendant 6 secondes.

: Si un personnage de l’équipe à proximité a déclenché une réaction d’Évaporation, de Fonte, de Brûlure, de Surcharge, de Dispersion Pyro ou de Cristallisation Pyro sur un ennemi, ou bien inflige des dégâts Pyro ou des dégâts Dendro sur un ennemi brûlé, pendant 20 secondes après que Durin utilise un déchaînement élémentaire, le personnage de l’équipe à proximité obtient un bonus de dégâts Pyro et un bonus de dégâts de l’élément impliqué dans la réaction de 50 % pendant 6 secondes. Révélation du miroir de flammes : Niveau d’aptitude Principe de pureté : Comme la lumière qui fluctue +3.

: Niveau d’aptitude Principe de pureté : Comme la lumière qui fluctue +3. Source d’emanare : Les dégâts de déchaînement élémentaire infligés par Durin augmentent de 40 %. De plus, en déclenchant un effet consommant des cumuls de cycle d’illumination de la constellation Rédemption de l’adamah, il y a 30 % de chances de ne pas consommer de cycle d’illumination.

: Les dégâts de déchaînement élémentaire infligés par Durin augmentent de 40 %. De plus, en déclenchant un effet consommant des cumuls de cycle d’illumination de la constellation Rédemption de l’adamah, il y a 30 % de chances de ne pas consommer de cycle d’illumination. Déchirure du feu purgateur : Niveau d’aptitude Forme binaire : Convergence et division +3.

: Niveau d’aptitude Forme binaire : Convergence et division +3. Double naissance : Les dégâts de déchaînement élémentaire infligés par Durin ignorent 30 % de la défense des ennemis. De plus, les déchaînements élémentaires Principe de pureté : Comme la lumière qui fluctue et Principe de ténèbre : Comme les étoiles qui brûlent de Durin sont renforcés : Lorsque le déchaînement élémentaire Principe de pureté : Comme la lumière qui fluctue ou le dragon de flamme blanche touche un ennemi, la défense de ce dernier diminue de 30 % pendant 6 secondes. Les dégâts infligés par le déchaînement élémentaire Principe de ténèbre : Comme les étoiles qui brûlent et le dragon de corrosion noire ignorent 40 % de défense des ennemis en plus.

: Les dégâts de déchaînement élémentaire infligés par Durin ignorent 30 % de la défense des ennemis. De plus, les déchaînements élémentaires Principe de pureté : Comme la lumière qui fluctue et Principe de ténèbre : Comme les étoiles qui brûlent de Durin sont renforcés :

Comment jouer Durin

Durin est l’un des très rares personnages polyvalents de Genshin Impact, puisqu’il peut aussi bien être joué en tant que source principale de dégâts, ou comme personnage de soutien pour booster les autres membres de votre équipe. En mode pureté, Durin sera donc un mode qui jouera sur les buffs de votre équipe, avec des réactions Pyro à déclencher. Pour son mode Ténèbre, il augmentera ses propres dégâts.

Avec qui jouer Durin ?

Durin va surtout fonctionner avec les personnages héxères, c’est-à-dire certains personnages en provenance de Mondstadt. Cela n’est pas obligatoire, mais c’est vivement conseillé (au moins un dans l’équipe).

Personnages héxères :

Autres personnages :

Meilleur équipement Durin

Quelle arme pour Durin ?

Athame Artis : L’arme signature du personnage.

: L’arme signature du personnage. Coupeur de jade : Une seconde option 5 étoiles qui fonctionnera très bien, comme la majorité des épées qui augmentent le taux critique.

: Une seconde option 5 étoiles qui fonctionnera très bien, comme la majorité des épées qui augmentent le taux critique. Aube du tisse-lune : Bonne attaque et un bonus de dégâts élémentaires.

: Bonne attaque et un bonus de dégâts élémentaires. Rugissement du Lion : L’option la plus simple avec de bons bonus.

Meilleur set pour Durin

Sorcière des flammes ardentes (2 ou 4 pièces) : Le set Pyro de base.

: Le set Pyro de base. Emblème du destin brisé (2 ou 4 pièces) : Pour augmenter la recharge tout en augmentant les dégâts élémentaires.

: Pour augmenter la recharge tout en augmentant les dégâts élémentaires. Ancien rituel royal (2 ou 4 pièces) : Pour augmenter les dégâts de toute l’équipe.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATQ%

: ATQ% Coupe : Dégâts Pyro > ATQ%

: Dégâts Pyro > ATQ% Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Durin ?

Taux critique Dégâts critiques Recharge élémentaire ATQ% Maitrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Durin

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Durin :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Fleur lampe-de-givre / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Fleur lampe-de-givre / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 10 x Fleur lampe-de-givre / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 10 x Fleur lampe-de-givre / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 20 x Fleur lampe-de-givre / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 20 x Fleur lampe-de-givre / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 30 x Fleur lampe-de-givre / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 30 x Fleur lampe-de-givre / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 45 x Fleur lampe-de-givre / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 45 x Fleur lampe-de-givre / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Agate Agnidus / 20 x Noyau kuuvahkique militaire de type cyclique / 60 x Fleur lampe-de-givre / 24 x Mandat gelé / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Durin

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Durin :

Enseignement / Guide / Philosophie de la Poésie

Mandat en lambeaux / Mandat immaculé / Mandat gelé

Rayon érodé

