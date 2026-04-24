Genshin Impact : Premier aperçu de Snezhnaya, la nouvelle région du jeu qui sortira le 12 août

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Depuis le début de notre aventure sur Teyvat dans Genshin Impact, la région de Snezhnaya est évoquée et semble se profiler comme l’ultime étape de notre séjour (ce qui ne sera finalement pas le cas). Aujourd’hui, cinq ans et demi après la sortie de la version 1.0 du gacha, cette région énigmatique est presque à portée de mains, et HoYoverse a décidé de nous en donner un aperçu avant sa sortie cet été.

Genshin Impact

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Date de sortie : 28/08/2020

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