Genshin Impact : Premier aperçu de Snezhnaya, la nouvelle région du jeu qui sortira le 12 août

Une « dernière » région au climat polaire

On pensait découvrir Snezhnaya dans la version 6.0 de Genshin Impact, mais le studio avait décidé de faire un crochet vers Nod-Krai pour mieux préparer nos aventures dans la contrée gelée. La voici maintenant presque prête, et on a aujourd’hui droit à une plongée dans les coulisses pour en apprendre un peu plus sur cette zone de Teyvat.

La première image que l’on voit ici confirme que la région sera bien enneigée, ou plutôt glaciale, avec une ville fortifiée impressionnante et un réseau de chemin de fer, le seul dans Teyvat. Snezhnaya est le berceau des Fatui et de la Tsarine, mais aussi celui d’une race ancienne dont des personnages comme Flins et Linnea sont des descendants.

On comprend ici qu’il s’agira d’une des régions les plus ambitieuses du jeu, qui va repousser les limites du gameplay avec des combats plus vivants, prenant mieux en compte l’environnement. Même les personnages seront mieux travaillés, avec de meilleurs modèles, comme ce que Nod-Krai a déjà apporté. On voit également que notre Voyageur/Voyageuse aura droit à un nouveau costume pour explorer cette zone.

Pour découvrir tout cela, il faudra encore patienter quelques mois. Cette région ne sera pas disponible avant le 12 août prochain, ce qui devrait aussi être la sortie de la version 7.0 de Genshin Impact. Notez enfin que le code Snezhnaya20260812 peut être entré en jeu durant tout ce week-end pour gagner 220 primo-gemmes.