Attendu depuis la version 1.1 de Genshin Impact où il est apparu pour la toute première fois, Scaramouche est enfin jouable, ou presque. Il faut désormais l’appeler Nomade, puisqu’il a changé pour des raisons que l’on évoquera pas ici. A la place, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le kit, les compétences et le build conseillé pour Nomade dans Genshin Impact.

Présentation de Nomade

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Anémo ( )

: Anémo ( ) Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Tetsuya Kakihara

: Tetsuya Kakihara Anniversaire : 3 janvier

Description officielle : « Une silhouette itinérante dont l’identité est un mystère. S’habillant comme un ascète des montagnes, il n’en joue cependant pas le rôle. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Battement flottant : Utilise des lames de vent pour enchaîner jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Anémo.

: Utilise des lames de vent pour enchaîner jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Anémo. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour concentrer un champ à haute pression en avant et infliger des dégâts Anémo de zone après un court délai.

: Consomme de l’endurance pour concentrer un champ à haute pression en avant et infliger des dégâts Anémo de zone après un court délai. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Anemo, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Anémo de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Anemo, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Anémo de zone à l’impact. Hanega – Lyrisme des vents : Concentre la puissance des vents pour déjouer les contraintes de la terre, infligeant des dégâts Anémo dans la zone avant de bondir dans les airs pour entrer dans l’état Bienfait venteux. Bienfait venteux : Dans cet état, Nomade ne peut pas effectuer d’attaques plongeantes, mais ses attaques normales et chargées sont respectivement converties en Kuugo : Fushoudan et Kuugo : Toufukai, dont les dégâts et la zone d’effet augmentent, les dégâts étant alors respectivement considérés comme des dégâts d’attaque normale ou comme des dégâts d’attaque chargée. De plus, Kuugo : Toufukai ne consomme pas d’endurance. Dans cet état, Nomade flotte de façon continue dans les airs et ses actions déclenchent les effets suivants : Il consomme de façon continue du Kuugoryoku pour maintenir l’état de flottaison. Son sprint consomme une quantité de Kuugoryoku supplémentaire pour qu’il puisse accélérer dans les airs. Maintenir le sprint consomme du Kuugoryoku de façon continue afin de maintenir la vitesse. Cet effet remplace le sprint. Sauter consomme une quantité de Kuugoryoku supplémentaire pour augmenter la hauteur de flottaison. Maintenir le saut consomme du Kuugoryoku de façon continue afin de continuer à monter. L’état prend fin une fois le Kuugoryoku épuisé. Utiliser à nouveau la compétence pendant la durée de Bienfait venteux met fin à l’état.

Kyougen – Gobandate en cinq actes : Compresse l’atmosphère en une faille capable de mettre fin à tous les soucis, infligeant plusieurs fois des dégâts Anémo de zone. Si le personnage est dans l’état Bienfait venteux accordé par « Hanega : Lyrisme des vents », l’état prend fin après l’utilisation de cette compétence.

Compétences passives

Fleur de jade : Pendant Hanega – Lyrisme des vents, entrer au contact de l’élément Hydro/Pyro/Cryo/Électro permet à l’état Bienfait venteux qui en résulte d’obtenir un effet de renforcement selon l’élément concerné : Hydro : la limite de Kuugoryoku augmente de 20 pts. Pyro : l’attaque augmente de 30 %. Cryo : le taux CRIT augmente de 20 %. Électro : les attaques normales et chargées restaurent 0,8 pt d’énergie élémentaire après avoir touché un ennemi. L’énergie élémentaire peut être restaurée une fois toutes les 0,2 s de cette manière. Un maximum de 2 types différents de ces effets de renforcement peut être obtenu simultanément.

: Pendant Hanega – Lyrisme des vents, entrer au contact de l’élément Hydro/Pyro/Cryo/Électro permet à l’état Bienfait venteux qui en résulte d’obtenir un effet de renforcement selon l’élément concerné : Rafales de rêverie : Lorsque Nomade touche un ennemi avec Kuugo – Fushoudan ou Kuugo – Toufukai pendant l’état Bienfait venteux, il a 16 % de chances d’obtenir l’effet Descente : la prochaine fois qu’il accélère dans les airs pendant cet état de Bienfait venteux, l’effet est annulé, l’accélération ne consomme aucun pt de Kuugoryoku et il tire 4 flèches de vent qui infligent chacune des dégâts Anémo d’une valeur équivalant à 35 % de son attaque. Si Kuugo – Fushoudan ou Kuugo – Toufukai ne déclenchent pas l’effet Descente, les chances de le déclencher la fois suivante passent à 12 %. Le calcul du déclenchement de l’effet se fait une fois toutes les 0,1 s maximum.

: Lorsque Nomade touche un ennemi avec Kuugo – Fushoudan ou Kuugo – Toufukai pendant l’état Bienfait venteux, il a 16 % de chances d’obtenir l’effet Descente : la prochaine fois qu’il accélère dans les airs pendant cet état de Bienfait venteux, l’effet est annulé, l’accélération ne consomme aucun pt de Kuugoryoku et il tire 4 flèches de vent qui infligent chacune des dégâts Anémo d’une valeur équivalant à 35 % de son attaque. Si Kuugo – Fushoudan ou Kuugo – Toufukai ne déclenchent pas l’effet Descente, les chances de le déclencher la fois suivante passent à 12 %. Le calcul du déclenchement de l’effet se fait une fois toutes les 0,1 s maximum. Accord des vents tourbillonnants : Les moras utilisés lors de l’élévation de catalyseurs et d’arcs sont réduits de 50 %

Constellation

Shoban – Pennage ostentatoire : Pendant l’état Bienfait venteux, la vitesse d’attaque de Kuugo – Fushoudan et de Kuugo – Toufukai du Nomade augmente de 10 %. De plus, les flèches de vent tirées par l’aptitude passive « Rafales de rêverie » infligent des dégâts supplémentaires équivalant à 25 % de l’attaque. L’aptitude passive « Rafales de rêverie » doit être déjà débloquée pour cet effet.

: Pendant l’état Bienfait venteux, la vitesse d’attaque de Kuugo – Fushoudan et de Kuugo – Toufukai du Nomade augmente de 10 %. De plus, les flèches de vent tirées par l’aptitude passive « Rafales de rêverie » infligent des dégâts supplémentaires équivalant à 25 % de l’attaque. L’aptitude passive « Rafales de rêverie » doit être déjà débloquée pour cet effet. Niban – Île dans les vagues blanches : Pendant l’état Bienfait venteux, les dégâts infligés par Kyougen : Gobandate en cinq actes augmentent de 4 % pour chaque point de différence entre la quantité actuelle et maximale de Kuugoryoku. Les dégâts infligés par Kyougen – Gobandate en cinq actes peuvent être augmentés d’un maximum de 200 % de cette manière.

: Pendant l’état Bienfait venteux, les dégâts infligés par Kyougen : Gobandate en cinq actes augmentent de 4 % pour chaque point de différence entre la quantité actuelle et maximale de Kuugoryoku. Les dégâts infligés par Kyougen – Gobandate en cinq actes peuvent être augmentés d’un maximum de 200 % de cette manière. Sanban – Kusemai de belle-de-nuit : Niveau d’aptitude Kyougen : Gobandate en cinq actes +3.

: Niveau d’aptitude Kyougen : Gobandate en cinq actes +3. Yonban – Dérive vers le printemps : Si l’effet de renforcement selon le type élémentaire de l’aptitude passive « Fleur de jade » est déclenché en utilisant Hanega : Lyrisme des vents, un effet de renforcement n’ayant pas été déclenché cette fois-ci est aléatoirement accordé. Un maximum de 3 types différents de ces effets de renforcement peut être obtenu simultanément. L’aptitude passive « Fleur de jade » doit être déjà débloquée.

: Si l’effet de renforcement selon le type élémentaire de l’aptitude passive « Fleur de jade » est déclenché en utilisant Hanega : Lyrisme des vents, un effet de renforcement n’ayant pas été déclenché cette fois-ci est aléatoirement accordé. Un maximum de 3 types différents de ces effets de renforcement peut être obtenu simultanément. L’aptitude passive « Fleur de jade » doit être déjà débloquée. Matsuban – Illustre du lointain : Niveau d’aptitude Hanega : Lyrisme des vents +3.

: Niveau d’aptitude Hanega : Lyrisme des vents +3. Shugen – Mélancolie de la brume : Lorsque le Nomade touche un ennemi en utilisant Kuugo : Fushoudan pendant l’état Bienfait venteux, les effets suivants se produisent : Il déclenche Kuugo – Fushoudan une fois de plus à l’emplacement touché, infligeant 40 % des dégâts d’origine, ces dégâts étant considérés comme des dégâts d’attaque normale. Si son Kuugoryoku est inférieur à 40 pts, il restaure 4 pts. Les pts de Kuugoryoku peuvent être restaurés une fois toutes les 0,2 s de cette manière, et un maximum de 5 fois pour chaque durée de l’état Bienfait venteux.

: Lorsque le Nomade touche un ennemi en utilisant Kuugo : Fushoudan pendant l’état Bienfait venteux, les effets suivants se produisent :

Comment jouer Nomade ?

Nomade est principalement vu comme un main DPS, qui effectuera des bons dégâts en monocible, donc contre les boss et ennemis coriaces, étant donné que même avec son déchaînement élémentaire, il ne regroupe pas aussi bien les monstres qu’un Kazuha ou qu’un Venti. Il va donc rester plus longtemps sur le terrain.

On utilisera sa capacité qui lui permet de voler pour attaquer les ennemis volants, ce qui est fort pratique, mais il faut aussi penser à son utilisation en dehors des combats. Le fait de pouvoir voler le rend extremement utile pour l’exploration, pensez-y si vous hésitez à l’invoquer.

Avec qui jouer Nomade ?

Nomade se joue plus ou moins dans les mêmes équipes que Kazuha ou Heizou, voire Sucrose notamment en tant que main DPS. On peut donc le jouer avec une équipe qui va jouer sur la Dispersion, mais pas que. Faruzan semble être assez indispensable, et Yun Jin pourra aussi être très puissante avec lui.

Meilleur équipement pour Nomade

Quelle arme pour Nomade ?

Mémoire de Tulaytullah : L’arme signature du personnage, forcément parfaite pour lui.

: L’arme signature du personnage, forcément parfaite pour lui. L’Origine des 4 Vents : Excellente arme 5 étoiles qui fonctionne très bien sur le personnage.

: Excellente arme 5 étoiles qui fonctionne très bien sur le personnage. Atlas de la Voute d’Azur : Va booster les dégâts des attaques normales et donc les dégâts de Nomade.

: Va booster les dégâts des attaques normales et donc les dégâts de Nomade. Perle solaire : Une très bonne alternative si vous possédez le Battle Pass.

: Une très bonne alternative si vous possédez le Battle Pass. Mouvement vagabond : Pour booster un peu les dégâts critiques étant donné que le personnage à déjà un boost taux critique.

Meilleur set pour Nomade

Chronique du Pavillon du désert (4 pièces) : Va augmenter les dégâts Anémo ainsi que la vitesse d’attaque.

(4 pièces) : Va augmenter les dégâts Anémo ainsi que la vitesse d’attaque. Échos d’une offrande (4 pièces) : Un bon set pour augmenter les dégâts du personnage avec ses attaques normales.

(4 pièces) : Un bon set pour augmenter les dégâts du personnage avec ses attaques normales. Ombre de la Verte Chasseuse (2 ou 4 pièces) : Toujours utile avec un personnage Anémo, à coupler avec l’un des deux autres sets si vous n’avez pas les bons artéfacts.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK %

: ATK % Coupe : Dégâts Anémo

: Dégâts Anémo Coiffe/Couronne : Taux Critique / Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Nomade ?

Taux Critique Dégâts Critiques ATK % Recharge d’énergie Maîtrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Nomade

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Nomade :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x Champignon Sacramental / 3 x Garde-main ancien / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x Champignon Sacramental / 3 x Garde-main ancien / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Calibre perpétuel / 10 x Champignon Sacramental / 15 x Garde-main ancien / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Calibre perpétuel / 10 x Champignon Sacramental / 15 x Garde-main ancien / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Calibre perpétuel / 20 x Champignon Sacramental / 12 x Garde-main kageuchi / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Calibre perpétuel / 20 x Champignon Sacramental / 12 x Garde-main kageuchi / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Calibre perpétuel / 30 x Champignon Sacramental / 18 x Garde-main kageuchi

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Calibre perpétuel / 30 x Champignon Sacramental / 18 x Garde-main kageuchi / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Calibre perpétuel / 45 x Champignon Sacramental / 12 x Garde-main célèbre / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Calibre perpétuel / 45 x Champignon Sacramental / 12 x Garde-main célèbre / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Turquoise Vaydua / 20 x Calibre perpétuel / 60 x Champignon Sacramental / 24 x Garde-main célèbre / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Nomade

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Usage

Garde-main ancien / Garde-main kageuchi / Garde-main célèbre

Cloche de daka

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.