Genshin Impact : La version 6.6 du jeu est désormais disponible avec de nouveaux personnages à invoquer

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Avant d’aller faire un tour du côté de la dernière région de Teyvat, Snezhnaya, Genshin Impact nous permet dès aujourd’hui de recruter quelques personnages en plus tout en assistant au dénouement de certaines histoires. La version 6.6 du jeu est désormais disponible.

Genshin Impact

Nicole vient à la rescousse de Varka

Au programme de cette mise à jour 6.6 de Genshin Impact, deux nouvelles quêtes d’Archon afin de retrouver le terrible Dottore qui nous demande de mobiliser beaucoup d’alliés.

Cette version permet notamment de recruter la sorcière Nicole, qui promet d’être un personnage de support indispensable pour Varka et toutes les équipes bâties autour de la synergie Hexerei. Sa bannière est disponible dès maintenant, et donne aussi accès au nouveau personnage 4 étoiles qu’est Prune. Lohen, second personnage 5 étoiles de cette version, arrivera d’ici trois semaines.

En dehors de cela, il faut bien avouer que cette version est un peu chiche en nouveau contenu, ce qui n’aura pas manqué de faire réagir la communauté du jeu. Au point d’effectuer un review-bombing du titre sur plusieurs plateformes, car de nombreuses personnes estiment que le jeu devient de moins en moins généreux en primo-gemmes (la monnaie pour invoquer les personnages) pour celles et ceux qui ne veulent pas investir de l’argent dans le free-to-play. À voir maintenant si HoYoverse prendra ces critiques en compte pour la version 6.7, ou la mise à jour 7.0 qui devrait naturellement être un peu plus riche grâce à l’arrivée de la nouvelle région.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.

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Jaquette de Genshin Impact
Genshin Impact
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Date de sortie : 28/08/2020

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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