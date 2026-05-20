Genshin Impact : La version 6.6 du jeu est désormais disponible avec de nouveaux personnages à invoquer

Nicole vient à la rescousse de Varka

Au programme de cette mise à jour 6.6 de Genshin Impact, deux nouvelles quêtes d’Archon afin de retrouver le terrible Dottore qui nous demande de mobiliser beaucoup d’alliés.

Cette version permet notamment de recruter la sorcière Nicole, qui promet d’être un personnage de support indispensable pour Varka et toutes les équipes bâties autour de la synergie Hexerei. Sa bannière est disponible dès maintenant, et donne aussi accès au nouveau personnage 4 étoiles qu’est Prune. Lohen, second personnage 5 étoiles de cette version, arrivera d’ici trois semaines.

En dehors de cela, il faut bien avouer que cette version est un peu chiche en nouveau contenu, ce qui n’aura pas manqué de faire réagir la communauté du jeu. Au point d’effectuer un review-bombing du titre sur plusieurs plateformes, car de nombreuses personnes estiment que le jeu devient de moins en moins généreux en primo-gemmes (la monnaie pour invoquer les personnages) pour celles et ceux qui ne veulent pas investir de l’argent dans le free-to-play. À voir maintenant si HoYoverse prendra ces critiques en compte pour la version 6.7, ou la mise à jour 7.0 qui devrait naturellement être un peu plus riche grâce à l’arrivée de la nouvelle région.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.