Vous trouverez ici l’ensemble du build de Nicole, ses compétences, ses armes, ses artefacts ou encore ses matériaux à récupérer.

Présentation de Nicole

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Pyro ( )

: Pyro ( ) Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Megumi Toyoguchi

: Megumi Toyoguchi Anniversaire : 29 septembre

: 29 septembre Date d’arrivée bannière Nicole : 20 mai 2026

Description officielle : « La sorcière silencieuse, l’ange sans voix. »

Compétences Nicole

Compétences actives

Attaque normale – Allégorie : Proclame un décret dans la langue primordiale et enchaîne jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Pyro.

: Proclame un décret dans la langue primordiale et enchaîne jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Pyro. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Pyro de zone vers l’avant après un court délai.

: Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Pyro de zone vers l’avant après un court délai. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Pyro de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Pyro de zone à l’impact. Révélation – Lumière incréée : Recrée un aperçu fugace d’une époque révolue où l’autorité des cieux pouvait encore être invoquée, conférant l’effet Grâce de kénose à tous les personnages de l’équipe à proximité : augmente leur attaque, inflige des dégâts Pyro de zone et déploie un bouclier de lumière ardente. L’absorption de dégâts du bouclier de lumière ardente est basée sur l’attaque de Nicole et ce dernier absorbe les dégâts Pyro 250 % plus efficacement.

: Recrée un aperçu fugace d’une époque révolue où l’autorité des cieux pouvait encore être invoquée, conférant l’effet Grâce de kénose à tous les personnages de l’équipe à proximité : augmente leur attaque, inflige des dégâts Pyro de zone et déploie un bouclier de lumière ardente. L’absorption de dégâts du bouclier de lumière ardente est basée sur l’attaque de Nicole et ce dernier absorbe les dégâts Pyro 250 % plus efficacement. Révélation – Échelle de l’ascension divine : Tandis que Nicole tisse la trame d’un destin inébranlable à l’aide de fils de lumière dorés, elle inflige des dégâts Pyro de zone et passe en mode Contemplation silencieuse. Dans ce mode, lorsqu’un personnage déployé de l’équipe à proximité touche un ennemi, une projection arcanique est invoquée pour lancer une attaque coordonnée contre ce dernier, infligeant des dégâts élémentaires de zone selon le type du personnage. Ces dégâts sont basés sur l’attaque du personnage et sont considérés comme ayant été infligés par ce dernier. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 s et jusqu’à 4 fois à chaque passage de Nicole en mode Contemplation silencieuse. De plus, les projections arcaniques des personnages héxères semblent avoir une apparence quelque peu différente de celles des autres…

Compétences passives

Méthexis : Après avoir utilisé sa compétence élémentaire Révélation : Lumière incréée, Nicole « observe » les autres personnages déployés de son équipe pendant 20 secondes. Lorsqu’un personnage observé est resté sur le terrain pendant 3 secondes, sa grâce de kénose est améliorée en guidance de théose, augmentant l’attaque de 300 points supplémentaires. Si le personnage observé est un personnage héxère, grâce de kénose est tout de suite améliorée en guidance de théose. Si un personnage autre que Nicole quitte le terrain, sa guidance de théose redevient une grâce de kénose.

: Après avoir utilisé sa compétence élémentaire Révélation : Lumière incréée, Nicole « observe » les autres personnages déployés de son équipe pendant 20 secondes. Lorsqu’un personnage observé est resté sur le terrain pendant 3 secondes, sa grâce de kénose est améliorée en guidance de théose, augmentant l’attaque de 300 points supplémentaires. Si le personnage observé est un personnage héxère, grâce de kénose est tout de suite améliorée en guidance de théose. Si un personnage autre que Nicole quitte le terrain, sa guidance de théose redevient une grâce de kénose. Philocalie : Lorsqu’un personnage déployé de l’équipe à proximité a touché un ennemi avec des dégâts élémentaires, la grâce de kénose de Nicole est améliorée en guidance de théose pendant 8 secondes.

: Lorsqu’un personnage déployé de l’équipe à proximité a touché un ennemi avec des dégâts élémentaires, la grâce de kénose de Nicole est améliorée en guidance de théose pendant 8 secondes. Veillée des sorcières – Lumière dans les ténèbres : Après avoir terminé le devoir de la sorcière « Rôle d’une guide », Nicole devient un personnage héxère. Si l’équipe contient au moins 2 personnages héxères, elle bénéficie de l’effet Hexerei : Rituel secret qui améliore les personnages héxères. Hexerei : Rituel secret : Les dégâts infligés par les projections arcaniques des personnages héxères augmentent d’une valeur équivalant à 300 % de l’attaque de Nicole.

: Après avoir terminé le devoir de la sorcière « Rôle d’une guide », Nicole devient un personnage héxère. Si l’équipe contient au moins 2 personnages héxères, elle bénéficie de l’effet Hexerei : Rituel secret qui améliore les personnages héxères. Nepsis : Hors combat en Teyvat, l’attaque chargée de Nicole devient Guidance émissariale si vous avez déjà obtenu le Détecteur de trésors de la région actuelle. Guidance émissariale : Invoque les Fées proches pour indiquer la voie, déclenchant un effet similaire à celui du Détecteur de trésors de la région. Cet effet a un temps de recharge de 5 secondes et ne s’applique pas dans les donjons, dans les Donjons de la conquête et dans les Profondeurs spiralées.

Constellation

« N’aie pas peur, enfant aimé » : Lorsque l’attaque de votre personnage déployé touche un ennemi, une projection arcanique « Unité » supplémentaire est invoquée pour lancer une attaque coordonnée contre ce dernier, infligeant des dégâts élémentaires de zone selon le type du personnage. Ces dégâts sont d’une valeur équivalant à 600 % de l’attaque du personnage et sont considérés comme infligés par ce même personnage. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 6 secondes.

: Lorsque l’attaque de votre personnage déployé touche un ennemi, une projection arcanique « Unité » supplémentaire est invoquée pour lancer une attaque coordonnée contre ce dernier, infligeant des dégâts élémentaires de zone selon le type du personnage. Ces dégâts sont d’une valeur équivalant à 600 % de l’attaque du personnage et sont considérés comme infligés par ce même personnage. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 6 secondes. « Je te guiderai et te montrerai le chemin à suivre » : Les effets de la compétence élémentaire Révélation : Lumière incréée sont renforcés : la grâce de kénose augmente l’attaque de 300 points supplémentaires, ce bonus n’étant pas compté pour la limite de bonus d’attaque, et la guidance de théose diminue la résistance élémentaire des ennemis proches de 25 % selon le type élémentaire du personnage concerné, les effets de diminution de résistance d’un même élément ne se cumulant pas. De plus, lorsque Nicole utilise sa compétence élémentaire Révélation : Lumière incréée, les personnages déployés de l’équipe à proximité bénéficient également d’un bouclier de lumière ardente.

: Les effets de la compétence élémentaire Révélation : Lumière incréée sont renforcés : la grâce de kénose augmente l’attaque de 300 points supplémentaires, ce bonus n’étant pas compté pour la limite de bonus d’attaque, et la guidance de théose diminue la résistance élémentaire des ennemis proches de 25 % selon le type élémentaire du personnage concerné, les effets de diminution de résistance d’un même élément ne se cumulant pas. De plus, lorsque Nicole utilise sa compétence élémentaire Révélation : Lumière incréée, les personnages déployés de l’équipe à proximité bénéficient également d’un bouclier de lumière ardente. « Une lampe à tes côtés, une lumière pour éclairer le chemin » : Niveau d’aptitude Révélation : Lumière incréée +3.

: Niveau d’aptitude Révélation : Lumière incréée +3. « Que ce soit à gauche ou à droite, peu importe où tu te tournes » : Lorsque la grâce de kénose d’un personnage de l’équipe à proximité est améliorée en guidance de théose, Nicole lui accorde également l’effet Bénédiction de l’éclaireur pendant 20 secondes, chaque personnage pouvant obtenir cet effet une fois toutes les 16 secondes. Les dégâts infligés par les attaques normales, les attaques chargées, les attaques plongeantes, les compétences élémentaires et les déchaînements élémentaires des personnages bénéficiant d’une bénédiction de l’éclaireur augmentent d’une valeur équivalant à 70 % de l’attaque de Nicole, cet effet étant annulé après avoir été déclenché 8 fois ou à la fin de sa durée. En touchant plusieurs ennemis en même temps, un déclenchement est comptabilisé pour chaque ennemi touché. De plus, les déclenchements des bénédiction de l’éclaireur des personnages de l’équipe sont calculés indépendamment.

: Lorsque la grâce de kénose d’un personnage de l’équipe à proximité est améliorée en guidance de théose, Nicole lui accorde également l’effet Bénédiction de l’éclaireur pendant 20 secondes, chaque personnage pouvant obtenir cet effet une fois toutes les 16 secondes. Les dégâts infligés par les attaques normales, les attaques chargées, les attaques plongeantes, les compétences élémentaires et les déchaînements élémentaires des personnages bénéficiant d’une bénédiction de l’éclaireur augmentent d’une valeur équivalant à 70 % de l’attaque de Nicole, cet effet étant annulé après avoir été déclenché 8 fois ou à la fin de sa durée. En touchant plusieurs ennemis en même temps, un déclenchement est comptabilisé pour chaque ennemi touché. De plus, les déclenchements des bénédiction de l’éclaireur des personnages de l’équipe sont calculés indépendamment. « Tu entendras ma voix à tes côtés » : Niveau d’aptitude Révélation : Échelle de l’ascension divine +3.

: Niveau d’aptitude Révélation : Échelle de l’ascension divine +3. « Voici le chemin, emprunte-le sans délai » : Lorsque la grâce de kénose de Nicole est améliorée en guidance de théose, la grâce de kénose de tous les personnages de l’équipe à proximité est également améliorée en guidance de théose. Une fois améliorée, la guidance de théose ne redevient plus une grâce de kénose. De plus, les dégâts infligés par les personnages avec une guidance de théose ignorent 40 % de défense des ennemis.

Comment jouer Nicole

Nicole est un personnage de support qui sera essentiellement présent sur le terrain le temps d’activer son bouclier ainsi que son déchaînement élémentaire. Elle va booster l’attaque de tous les autres personnages.

Avec qui jouer Nicole ?

Nicole peut techniquement fonctionner avec beaucoup de personnages, mais elle brillera uniquement dans les équipes héxères. Tant qu’il y a deux personnages de cette faction dans l’équipe, les deux autres places sont un peu plus flexibles.

Personnages héxères :

Meilleur équipement Nicole

Quelle arme pour Nicole ?

Heptades des anges : L’arme signature du personnage.

: L’arme signature du personnage. Chaînes mortelles : Bonne alternative 5 étoiles car elle booste le bouclier et l’attaque du personnage.

: Bonne alternative 5 étoiles car elle booste le bouclier et l’attaque du personnage. Atlas de la Voûte d’Azur : Catalyseur 5 étoiles plus accessible qui fait bien l’affaire.

: Catalyseur 5 étoiles plus accessible qui fait bien l’affaire. Œil d’assermentation : Pour augmenter l’attaque et la recharge d’énergie.

: Pour augmenter l’attaque et la recharge d’énergie. Pureté fluide : Augmente l’attaque et a un passif intéressant.

Meilleur set pour Nicole

Don céleste (4 pièces) : Booster la recharge d’énergie tout en agissant à merveille avec un personnage hexerei, surtout Nicole.

: Booster la recharge d’énergie tout en agissant à merveille avec un personnage hexerei, surtout Nicole. Ancien rituel royal (4 pièces) : Pour augmenter les dégâts de toute l’équipe.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATQ%

: ATQ% Coupe : ATQ%

: ATQ% Coiffe/Couronne : ATQ%

Quelles sub-statistiques en premier pour Nicole ?

ATQ% Recharge Taux critique Dégâts critiques

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Nicole

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Nicole :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Ambre de pin / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Ambre de pin / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 10 x Ambre de pin / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 10 x Ambre de pin / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 20 x Ambre de pin / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 20 x Ambre de pin / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 30 x Ambre de pin / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 30 x Ambre de pin / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 45 x Ambre de pin / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 45 x Ambre de pin / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Agate Agnidus / 20 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 60 x Ambre de pin / 24 x Mandat gelé / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Nicole

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Nicole :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Elysium

Mandat en lambeaux / Mandat immaculé / Mandat gelé

Résine contrefaite

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.