Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?

Que peut-on attendre du Summer Game Fest 2026 ?

Geoff Keighley a promis que cette édition du Summer Game Fest serait la plus grosse de cette histoire, mais pas question de s’emballer face aux promesses du plus grand prestidigitateur de l’industrie (du moins derrière Randy Pitchford). On connaît cependant l’identité de certains des jeux présentés, ou des licences qui feront une apparition lors de la soirée :

Pour une fois, Keighley a finalement dévoilé peu de choses sur cette édition à l’avance, nous laissant donc espérer quelques surprises. L’une des plus évidentes serait celle de l’annonce de Final Fantasy VII Remake Part 3, étant donné que le jeu semble prêt à faire parler de lui. On pourra aussi parier sur une annonce concernant l’extension de Monster Hunter Wilds, tandis que Star Wars Jedi 3 pourrait également être officialisé ici. Bloober Team devrait aussi parler de son prochain projet autour de la licence Cronos, et pour le reste, c’est encore un peu flou. On ne se lancera pas dans de grands paris pour éviter d’être déçus, mais libre à vous de le faire.

Où et quand regarder le Summer Game Fest 2026 ?

Maintenant que l’on a une toute petite idée de ce que l’on va y voir, reste à savoir où regarder cette émission. Si vous souhaitez suivre en live le Summer Game Fest 2026, rendez-vous ce vendredi 5 juin à 23 heures, heure de Paris, et ce jusqu’à 1 heure du matin. Ce sont donc deux heures d’émission qui vous attendent ici. Le Summer Game Fest 2026 sera à suivre sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube des Game Awards.

Bien entendu, vous serez peut-être déjà sous la couette à cette heure et vous n’aurez pas la patience de rester éveillés pour entendre Geoff faire le show. On vous comprend, et c’est pourquoi à votre réveil, vous trouverez un résumé complet de toutes les annonces sur notre site, avec tous les articles sur les jeux les plus importants de la nuit.