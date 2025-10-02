Vous retrouverez ici l’ensemble des caractéristiques de Flins ainsi que des conseils pour son build.

Présentation de Flins

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Electro ( )

: Electro ( ) Arme : Lance

: Lance Seiyū : Yūichi Nakamura

: Yūichi Nakamura Anniversaire : 31 octobre

: 31 octobre Date d’arrivée bannière Flins : 1er octobre 2025

Description officielle : « L’un des Gardiens de lumière de Nod-Krai, qui veille sur le phare et le cimetière d’une petite île au nord. Un mystérieux gentilhomme dont les paroles et les actes témoignent d’un grand raffinement. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Daemolance pocztowy : Enchaîne jusqu’à 5 coups de lance.

: Enchaîne jusqu’à 5 coups de lance. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher un coup de lance vers l’avant.

: Consomme de l’endurance pour déclencher un coup de lance vers l’avant. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Rite ancien – Lumière d’arcane : Flins invoque l’ancien pouvoir caché dans sa lanterne et passe en mode Flamme manifeste. Ce mode possède les caractéristiques suivantes : Les attaques normales et chargées de Flins sont converties pour infliger des dégâts Électro ne pouvant pas être enchantés et il ne peut plus déclencher d’attaques plongeantes. La résistance à l’interruption de Flins augmente. Sa compétence élémentaire Rite ancien : Lumière d’arcane est remplacée par la compétence élémentaire spéciale Lances du nord Lances du nord : Flins invoque une salve de lances devant lui, infligeant des dégâts Électro de zone et remplaçant son déchaînement élémentaire Rituel ancien : Visite de la nuit par le déchaînement élémentaire spécial Symphonie tonitruante pendant 6 s. Le temps de recharge de base de Lances du nord est de 6 secondes, ce temps de recharge n’étant pas affecté par d’autres effets.

: Flins invoque l’ancien pouvoir caché dans sa lanterne et passe en mode Flamme manifeste. Ce mode possède les caractéristiques suivantes : Rituel ancien – Visite de la nuit : Flins libère la véritable puissance de sa lanterne, infligeant des dégâts Électro de zone puis, après un bref délai, 3 fois des dégâts Électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocution (2 phases intermédiaires et 1 phase finale). Signelune « Lueur ascendante » : la compétence est renforcée : si des nuages orageux sont à proximité, Flins inflige 2 fois de plus des dégâts Électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocution (2 phases intermédiaires). Pendant 6 s après l’utilisation de sa compétence élémentaire spéciale Lances du nord, le déchaînement élémentaire Rituel ancien : Visite de la nuit de Flins est remplacé par le déchaînement élémentaire spécial Symphonie tonitruante. Symphonie tonitruante : Flins peut consommer moins d’énergie élémentaire pour déclencher un déchaînement élémentaire spécial : il inflige 1 fois des dégâts Électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocution. Signelune « Lueur ascendante » : la compétence est renforcée : si des nuages orageux sont à proximité, Flins inflige 1 fois de plus des dégâts Électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocution.

: Flins libère la véritable puissance de sa lanterne, infligeant des dégâts Électro de zone puis, après un bref délai, 3 fois des dégâts Électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocution (2 phases intermédiaires et 1 phase finale). Signelune « Lueur ascendante » : la compétence est renforcée : si des nuages orageux sont à proximité, Flins inflige 2 fois de plus des dégâts Électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocution (2 phases intermédiaires). Pendant 6 s après l’utilisation de sa compétence élémentaire spéciale Lances du nord, le déchaînement élémentaire Rituel ancien : Visite de la nuit de Flins est remplacé par le déchaînement élémentaire spécial Symphonie tonitruante.

Compétences passives

Symphonie d’hiver : Flins obtient un bonus selon la signelune de l’équipe. Signelune « Lueur ascendante » : augmente les dégâts des réactions de Sélénocution déclenchées par Flins de 20 %.

: Flins obtient un bonus selon la signelune de l’équipe. Signelune « Lueur ascendante » : augmente les dégâts des réactions de Sélénocution déclenchées par Flins de 20 %. Murmure de flamme : La maîtrise élémentaire de Flins augmente d’une valeur équivalant à 8 % de son attaque, la maîtrise élémentaire pouvant être augmentée d’un maximum de 160 points de cette manière.

: La maîtrise élémentaire de Flins augmente d’une valeur équivalant à 8 % de son attaque, la maîtrise élémentaire pouvant être augmentée d’un maximum de 160 points de cette manière. Bénédiction de signelune – Secrets du vieux monde : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction d’Électrocution, elle est convertie en réaction de Sélénocution, et les dégâts de base des réactions de Sélénocution augmentent selon l’ATQ de Flins : chaque tranche de 100 points d’attaque augmente les dégâts de base de 0,7 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Flins fait partie de l’équipe.

: Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction d’Électrocution, elle est convertie en réaction de Sélénocution, et les dégâts de base des réactions de Sélénocution augmentent selon l’ATQ de Flins : chaque tranche de 100 points d’attaque augmente les dégâts de base de 0,7 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Flins fait partie de l’équipe. Lumière dans l’obscurité : Affiche l’emplacement des produits de Nod-Krai sur la mini-carte. De plus, Flins semble être capable de déchiffrer les murmures de la Chasse sauvage…

Constellation

Voile de neige écarté : Le temps de recharge de la compétence élémentaire spéciale Lances du nord passe à 4 secondes. De plus, Flins récupère 8 points d’énergie élémentaire lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Sélénocution, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 5,5 secondes.

: Le temps de recharge de la compétence élémentaire spéciale Lances du nord passe à 4 secondes. De plus, Flins récupère 8 points d’énergie élémentaire lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Sélénocution, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 5,5 secondes. Le mur des démoniaques : Pendant 6 s après l’utilisation de sa compétence élémentaire spéciale Lances du nord, la prochaine attaque normale de Flins qui touche un ennemi inflige des dégâts Électro de zone supplémentaires d’une valeur équivalant à 50 % de son ATQ, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocution. Signelune « Lueur ascendante » : lorsque Flins est déployé, la RÉS Électro des ennemis touchés par ses attaques Électro diminue de 25 % pendant 7 s.

: Pendant 6 s après l’utilisation de sa compétence élémentaire spéciale Lances du nord, la prochaine attaque normale de Flins qui touche un ennemi inflige des dégâts Électro de zone supplémentaires d’une valeur équivalant à 50 % de son ATQ, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocution. Signelune « Lueur ascendante » : lorsque Flins est déployé, la RÉS Électro des ennemis touchés par ses attaques Électro diminue de 25 % pendant 7 s. Étranger dans la nuit : Niveau d’aptitude Rituel ancien : Visite de la nuit +3.

: Niveau d’aptitude Rituel ancien : Visite de la nuit +3. Nuit sur la montagne nue : L’ATQ de Flins augmente de 20 %. De plus, son aptitude d’élévation « Murmure de flamme » est renforcée : la maîtrise élémentaire de Flins augmente d’une valeur équivalant à 10 % de son attaque, la maîtrise élémentaire pouvant être augmentée d’un maximum de 220 points de cette manière.

: L’ATQ de Flins augmente de 20 %. De plus, son aptitude d’élévation « Murmure de flamme » est renforcée : la maîtrise élémentaire de Flins augmente d’une valeur équivalant à 10 % de son attaque, la maîtrise élémentaire pouvant être augmentée d’un maximum de 220 points de cette manière. Ombre de l’exilé : Niveau d’aptitude Rite ancien : Lumière d’arcane +3.

: Niveau d’aptitude Rite ancien : Lumière d’arcane +3. Ballets et chants de la mort : Les dégâts infligés aux ennemis par les réactions de Sélénocution de Flins bénéficient d’une élévation de 35 %.

Signelune « Lueur ascendante » : les dégâts infligés par les réactions de Sélénocution de tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 10 %.

Comment jouer Flins ?

Flins est un main DPS qui peut se jouer de deux façons. La première, basique, sera d’enchaîner ses attaques jusqu’à utiliser son attaque ultime. L’autre manière est d’activer la compétence de Flins, ce qui va modifier son attaque ultime. Ici, il aura droit à une infusion Electro et à un ultime différent qui va se recharger rapidement. Moins spectaculaire, mais les dégâts sont là.

Avec qui jouer Flins ?

Le problème avec Flins, c’est qu’à l’heure actuelle, il est assez dépendant d’Ineffa et d’Aino. Malgré tout, il existe d’autres options.

Meilleur équipement Flins

Quelle arme pour Flins?

Ruines sanglantes : Son arme signature

: Son arme signature Bâton des sables écarlates : Excellente alternative 5 étoiles pour les bonus passifs donnés

: Excellente alternative 5 étoiles pour les bonus passifs donnés Pelle du prospecteur : Une bonne option pour l’attaque et la synergie avec Flins

: Une bonne option pour l’attaque et la synergie avec Flins Ballade des fjords : Autre option si votre équipe à au moins trois types différents

Meilleur set pour Flins

Nuit de la révélation céleste (4 pièces) : Le meilleur set pour le personnage, qui augmenter l’attaque et le taux critique.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATQ > Maitrise élémentaire

: ATQ > Maitrise élémentaire Coupe : ATQ > Maitrise élémentaire

: ATQ > Maitrise élémentaire Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Flins ?

Taux critique Dégâts critiques ATQ % Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Flins

Matériaux d’élévation Flins

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Flins :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Améthyste vajrada / 3 x Fleur lampe-de-givre / 3 x Arbre de transmission cassé / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Améthyste vajrada / 3 x Fleur lampe-de-givre / 3 x Arbre de transmission cassé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Améthyste vajrada / 2 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 10 x Fleur lampe-de-givre / 15 x Arbre de transmission cassé / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Améthyste vajrada / 2 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 10 x Fleur lampe-de-givre / 15 x Arbre de transmission cassé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 4 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 20 x Fleur lampe-de-givre / 12 x Arbre de transmission renforcé / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 4 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 20 x Fleur lampe-de-givre / 12 x Arbre de transmission renforcé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Améthyste vajrada / 8 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 30 x Fleur lampe-de-givre / 18 x Arbre de transmission renforcé / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Améthyste vajrada / 8 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 30 x Fleur lampe-de-givre / 18 x Arbre de transmission renforcé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 12 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 45 x Fleur lampe-de-givre / 12 x Arbre de transmission raffiné / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 12 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 45 x Fleur lampe-de-givre / 12 x Arbre de transmission raffiné / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Améthyste vajrada / 20 x Moule d’estampage kuuvahkique de précision / 60 x Fleur lampe-de-givre / 24 x Arbre de transmission raffiné / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Flins

Arbre de transmission cassé / Arbre de transmission renforcé

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Errance

Échantillon ascensionné : Dame

Pour d’autres astuces et conseils, retrouvez notre soluce complète de Genshin Impact ou consulter notre guide complet de tous les personnages.