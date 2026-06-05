« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Mathieu Corso

Rédigé par

0

Dans les autres titres présentés à l’AG French Direct, il y a eu ce fameux Breach Signal, par O5 Interactive. Jeu d’horreur cosmique jouable jusqu’à six joueurs en coopération, vous allez devoir vous lancer dans des expéditions et tenter d’y récupérer des échantillons d’anomalies. Le tout, en faisant attention à ne pas vous éloigner de vos partenaires vu les dangers qui rôdent dans le coin. Ce concept est terriblement séduisant et Sydney, chargée de la communication, du marketing et des playtests du studio O5 Interactive, nous a accordé une interview afin d’en savoir un peu plus sur le titre.

Une dimension où l'on a pas envie d'y passer ses vacances... - Breach signal

Dans cette interview, vous allez notamment en savoir plus sur le système de jeu, la génération procédurale des expéditions et on en passe. Voici toutes les informations qu’il faut retenir de notre interview avec Sydney à propos du nouveau titre de O5 Interactive, Breach Signal.

Un titre coopératif sous le signe des anomalies à la Lethal Company

  • ActuGaming : Bonjour et merci de nous avoir accordé cette interview. Pouvez-vous rapidement vous présenter ? Qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Sydney : Je suis Sydney, chargée de la communication, du marketing et de l’organisation des playtests de O5 Interactive !

  • Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre équipe et votre studio ?

Actuellement, nous sommes 4 dans l’équipe : il y a Alex le directeur créatif et designer qui a eu l’idée de créer Breach Signal il y a 2 ans. Nous avons ensuite Jonathan qui s’occupe de toute la partie développement du jeu et du multijoueur. Et enfin notre talentueux sound designer et compositeur, Axel !

  • Breach Signal sera un jeu d’horreur cosmique coopératif jusqu’à 6 joueurs annoncé il y a un an de ça. Pouvez-vous nous expliquer un peu le concept pour celles et ceux qui ne le découvrent que maintenant ? 

Les joueurs incarnent des agents de la Federal Normality Agency (FNA) envoyés dans des réalités mystérieuses, afin d’y récupérer des échantillons instables cachés dans des objets du quotidien. Chaque expédition dure environ 15 à 20 minutes et mélange coopération, tension psychologique et événements imprévisibles. Au fil de la mission, l’entropie augmente et déclenche des “Mutators” qui altèrent la réalité : apparition d’entités, distorsions environnementales ou phénomènes inexplicables. Les joueurs doivent alors décider quand extraire avant que la situation ne devienne incontrôlable. Avec Breach Signal, nous voulons proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP centrée sur la paranoïa d’équipe, la narration environnementale et des moments mémorables à partager.

  • Les enquêtes proposées dans Breach Signal seront procédurables. Concrètement, combien d’enquêtes paranormales différentes il y aura ?

Il n’y a pas vraiment “d’enquêtes” fixes dans Breach Signal. Le jeu repose plutôt sur des expéditions procédurales, ce qui signifie que chaque partie est différente grâce à des systèmes dynamiques et imprévisibles. Les joueurs vont vivre une infinité de situations possibles avec des mutators qui modifient constamment l’expédition : apparition de nouvelles entités, altérations de la réalité, événements spéciaux ou changements environnementaux. L’objectif est justement de ne jamais avoir deux parties identiques. Au fil des expéditions, les joueurs pourront également débloquer de nouvelles maps et découvrir de nouvelles anomalies à étudier et extraire, ce qui permet au jeu de se renouveler en permanence.

  • Dans le design, nous avons pu voir parfois un petit air d’Among Us. Est-ce l’un des jeux qui vous a le plus inspiré dans la conception de Breach Signal ?

Pas vraiment. Même si Breach Signal repose beaucoup sur la coopération et la communication entre joueurs, le jeu n’a pas de mécanique de traître ou de déduction sociale comme Among Us. L’expérience se rapproche davantage d’un mélange entre horreur coopérative, gestion de crise et situations émergentes. La paranoïa vient surtout de l’environnement, des anomalies et des événements imprévisibles qui déforment progressivement la réalité, plutôt que d’un joueur caché contre les autres. On a plutôt utilisé Lethal Company, REPO, comme inspiration !

Système de jeu

Breach signal 1 5

En vrai ça va, ce n’est qu’une petite anomalie… – Breach Signal

  • Rester seul ne sera pas une bonne idée dans Breach Signal. Sera-t-il possible de vaincre la plupart des menaces dynamiques que nous avons pu voir dans les trailers ?

Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin ! On peut vaincre les menaces seul, mais il va falloir être à l’affût. En tout cas, certains ont survécu ! 

  • Nous aurons également pas mal d’outils à disposition lors de ces expéditions surnaturelles. Combien nous en aurons au total ? 

Il y aura une dizaine d’objets utilisables dans le jeu, il y en a 3 dans l’inventaire et le reste est à l’achat dans le catalogue.

  • Nous ne l’avons pas forcément vu sur la vidéo mais, est-ce que Breach Signal aura un système de classes (ou des particularités) pour chaque joueur ?

Non, toutes les recrues sont logées à la même enseigne dans Breach Signal.

Génération procédurale, contenu et mot de la fin

Breach signal 2 6

Une sacrée brèche – Breach Signal

  • Breach Signal aura donc une carte semi-ouverte. À quel degré cette dernière sera générée procéduralement sur chacune des expéditions ? 

Uniquement l’emplacement de tous les points d’intérêt, des points de spawn, et d’arrivée sur la map est procédural. 

  • Du coup, on peut logiquement s’attendre à avoir des objectifs annexes à accomplir lors de nos expéditions ? 

Il y en aura, au niveau des échantillons, d’artéfacts, et d’autres mystères à trouver. 

  • Prévoyez-vous d’ajouter du nouveau contenu après le lancement du jeu ? Avez-vous une roadmap en tête, au moins dans les grandes lignes ?

Le jeu sortira en accès anticipé, et on aura un modèle de liveops qui durera plusieurs mois (ou années !). Il y aura de nouvelles maps, de nouveaux monstres, de nouveaux équipements, de nouveaux éléments de personnalisation, et plein d’archives secrètes.

  • Avez-vous un événement rigolo ou une histoire insolite survenue pendant la conception à nous raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

J’ai failli casser l’écran d’Alex avec un marteau que j’avais en main lorsqu’un clone est apparu de nulle part, petit jumpscare, et j’ai fait voler le marteau sur l’écran d’Alex qui était en pleine conception du jeu, comme quoi les monstres de Breach font bien sursauter ! 

  • Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Wishlistez le jeu ou un clone viendra vous hanter pour les 7 prochaines années !

Nous remercions très chaleureusement Sydney de nous avoir accordé cette interview. Bien entendu, vous pouvez y retrouver toutes les infos utiles sur notre page dédiée AG French Direct. Breach Signal est prévu pour débarquer vers la fin du mois d’octobre sur PC via Steam.

Découvrez tous les jeux de l'AG French Direct sur Steam
ag-french-direct interview

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Breach Signal
Breach Signal
pc ps5 xbox series xbox one

Date de sortie : 26/10/2026

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold

pc ps5 xbox series switch 2
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold

« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview

pc
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview

« On s’est marrés en inventant le concept de “beat’em ball” » : Rebound nous parle de son roguelite atypique Furyball: Rogue Revenge

pc
« On s’est marrés en inventant le concept de “beat’em ball” » : Rebound nous parle de son roguelite atypique Furyball: Rogue Revenge

« On a mis le paquet pour le final de l’histoire » : Alexandre Arramon a répondu à nos questions au sujet de Storebound, le jeu d’horreur en coopération bientôt en version 1.0

pc
« On a mis le paquet pour le final de l’histoire » : Alexandre Arramon a répondu à nos questions au sujet de Storebound, le jeu d’horreur en coopération bientôt en version 1.0
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Au Japon, les ventes de la Switch 2 se sont effondrées de 87% d’une semaine à l’autre suite à l’augmentation du prix
switch 2
nintendo switch 2
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
ps5
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
pc ps5 xbox series
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
xbox series
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
Assistez à « Ultime rupture », l’événement de fin de saison de Fortnite Chapitre 7 Saison 2, cette nuit, après la conférence du Summer Game Fest
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
fortnite
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
pc ps5 xbox series switch 2
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
pc ios android
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
pc ps5 ios android
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
pc ps5 xbox series
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
switch 2
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
pc ps5 xbox series
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
pc ps5 xbox series switch 2
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
pc switch ps3 xbox 360
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
[MAJ] 007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
pc ps5 xbox series switch 2
[MAJ] 007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi
Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi
Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte
LEGO dévoile 12 nouveaux sets Pokémon à précommander dès maintenant
LEGO dévoile 12 nouveaux sets Pokémon à précommander dès maintenant
Dune Awakening : Le MMORPG de Funcom trouve enfin sa date de sortie sur consoles et annonce un mode solo
pc ps5 xbox series
Dune Awakening : Le MMORPG de Funcom trouve enfin sa date de sortie sur consoles et annonce un mode solo
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira en septembre sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series switch 2
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira en septembre sur Nintendo Switch 2