« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal

Dans cette interview, vous allez notamment en savoir plus sur le système de jeu, la génération procédurale des expéditions et on en passe. Voici toutes les informations qu’il faut retenir de notre interview avec Sydney à propos du nouveau titre de O5 Interactive, Breach Signal.

Un titre coopératif sous le signe des anomalies à la Lethal Company

ActuGaming : Bonjour et merci de nous avoir accordé cette interview. Pouvez-vous rapidement vous présenter ? Qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Sydney : Je suis Sydney, chargée de la communication, du marketing et de l’organisation des playtests de O5 Interactive !

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre équipe et votre studio ?

Actuellement, nous sommes 4 dans l’équipe : il y a Alex le directeur créatif et designer qui a eu l’idée de créer Breach Signal il y a 2 ans. Nous avons ensuite Jonathan qui s’occupe de toute la partie développement du jeu et du multijoueur. Et enfin notre talentueux sound designer et compositeur, Axel !

Breach Signal sera un jeu d’horreur cosmique coopératif jusqu’à 6 joueurs annoncé il y a un an de ça. Pouvez-vous nous expliquer un peu le concept pour celles et ceux qui ne le découvrent que maintenant ?

Les joueurs incarnent des agents de la Federal Normality Agency (FNA) envoyés dans des réalités mystérieuses, afin d’y récupérer des échantillons instables cachés dans des objets du quotidien. Chaque expédition dure environ 15 à 20 minutes et mélange coopération, tension psychologique et événements imprévisibles. Au fil de la mission, l’entropie augmente et déclenche des “Mutators” qui altèrent la réalité : apparition d’entités, distorsions environnementales ou phénomènes inexplicables. Les joueurs doivent alors décider quand extraire avant que la situation ne devienne incontrôlable. Avec Breach Signal, nous voulons proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP centrée sur la paranoïa d’équipe, la narration environnementale et des moments mémorables à partager.

Les enquêtes proposées dans Breach Signal seront procédurables. Concrètement, combien d’enquêtes paranormales différentes il y aura ?

Il n’y a pas vraiment “d’enquêtes” fixes dans Breach Signal. Le jeu repose plutôt sur des expéditions procédurales, ce qui signifie que chaque partie est différente grâce à des systèmes dynamiques et imprévisibles. Les joueurs vont vivre une infinité de situations possibles avec des mutators qui modifient constamment l’expédition : apparition de nouvelles entités, altérations de la réalité, événements spéciaux ou changements environnementaux. L’objectif est justement de ne jamais avoir deux parties identiques. Au fil des expéditions, les joueurs pourront également débloquer de nouvelles maps et découvrir de nouvelles anomalies à étudier et extraire, ce qui permet au jeu de se renouveler en permanence.

Dans le design, nous avons pu voir parfois un petit air d’Among Us. Est-ce l’un des jeux qui vous a le plus inspiré dans la conception de Breach Signal ?

Pas vraiment. Même si Breach Signal repose beaucoup sur la coopération et la communication entre joueurs, le jeu n’a pas de mécanique de traître ou de déduction sociale comme Among Us. L’expérience se rapproche davantage d’un mélange entre horreur coopérative, gestion de crise et situations émergentes. La paranoïa vient surtout de l’environnement, des anomalies et des événements imprévisibles qui déforment progressivement la réalité, plutôt que d’un joueur caché contre les autres. On a plutôt utilisé Lethal Company, REPO, comme inspiration !

Système de jeu

Rester seul ne sera pas une bonne idée dans Breach Signal. Sera-t-il possible de vaincre la plupart des menaces dynamiques que nous avons pu voir dans les trailers ?

Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin ! On peut vaincre les menaces seul, mais il va falloir être à l’affût. En tout cas, certains ont survécu !

Nous aurons également pas mal d’outils à disposition lors de ces expéditions surnaturelles. Combien nous en aurons au total ?

Il y aura une dizaine d’objets utilisables dans le jeu, il y en a 3 dans l’inventaire et le reste est à l’achat dans le catalogue.

Nous ne l’avons pas forcément vu sur la vidéo mais, est-ce que Breach Signal aura un système de classes (ou des particularités) pour chaque joueur ?

Non, toutes les recrues sont logées à la même enseigne dans Breach Signal.

Génération procédurale, contenu et mot de la fin

Breach Signal aura donc une carte semi-ouverte. À quel degré cette dernière sera générée procéduralement sur chacune des expéditions ?

Uniquement l’emplacement de tous les points d’intérêt, des points de spawn, et d’arrivée sur la map est procédural.

Du coup, on peut logiquement s’attendre à avoir des objectifs annexes à accomplir lors de nos expéditions ?

Il y en aura, au niveau des échantillons, d’artéfacts, et d’autres mystères à trouver.

Prévoyez-vous d’ajouter du nouveau contenu après le lancement du jeu ? Avez-vous une roadmap en tête, au moins dans les grandes lignes ?

Le jeu sortira en accès anticipé, et on aura un modèle de liveops qui durera plusieurs mois (ou années !). Il y aura de nouvelles maps, de nouveaux monstres, de nouveaux équipements, de nouveaux éléments de personnalisation, et plein d’archives secrètes.

Avez-vous un événement rigolo ou une histoire insolite survenue pendant la conception à nous raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

J’ai failli casser l’écran d’Alex avec un marteau que j’avais en main lorsqu’un clone est apparu de nulle part, petit jumpscare, et j’ai fait voler le marteau sur l’écran d’Alex qui était en pleine conception du jeu, comme quoi les monstres de Breach font bien sursauter !

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Wishlistez le jeu ou un clone viendra vous hanter pour les 7 prochaines années !

Nous remercions très chaleureusement Sydney de nous avoir accordé cette interview. Bien entendu, vous pouvez y retrouver toutes les infos utiles sur notre page dédiée AG French Direct. Breach Signal est prévu pour débarquer vers la fin du mois d’octobre sur PC via Steam.