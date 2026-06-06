Star Wars Zero Company nous plongera au milieu de la Guerre des Clones dès le 27 août

Rogue Zéro

Si vous découvrez Star Wars Zero Company, sachez qu’il s’agit d’un jeu tactique qui nous plonge dans la Guerre des Clones, aux commandes d’une unité spéciale nommée la Compagnie Zéro, composée de mercenaires éclectiques avec aussi bien une Mandalorienne qu’une Jedi et qu’un soldat clone. Le but de ce petit groupe est d’opérer dans l’ombre de ce conflit, et de traquer une certaine Kundri Fathom, qui gère la secte de la Spire infinie.

Un nouveau trailer de gameplay a été diffusé durant le Summer Game Fest, avec une petite surprise à la fin. On apprend que la Compagnie Zéro disposera d’un QG dans lequel on fera progresser nos agents en leur attribuant de nouvelles compétences, avant de partir en mission sur de nombreuses planètes. Ces personnages pourront aussi être personnalisés, que ce soit du côté de leur look ou de leur spécialisation. Il faudra ensuite apprendre à les faire collaborer au mieux, étant donné que leurs relations auront un impact sur leurs capacités.

On a maintenant la confirmation que ce Star Wars Zero Company sera disponible dès le 27 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Une édition Deluxe est aussi proposée avec deux packs cosmétiques en plus, et chaque précommande donne accès au pack Astromécano cristallin, qui comprend :