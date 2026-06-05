« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX

« Les 100 prochains jours vont être centrés sur comment relancer ce business »

Une interview intéressante puisque même si Asha Sharma a pas mal pris la parole ces derniers temps, c’est l’une de ses premières apparitions publiques de la sorte. Elle a pu faire le point sur ses 100 premiers jours chez XBOX en indiquant que l’une des choses les plus frappantes durant cette période était de voir que le prix des composants ne cessait d’augmenter là où il avait l’habitude de baisser au fil de la génération. Elle indique donc s’engager à se préoccuper de ce problème durant ces 100 prochains jours afin de rendre certaines choses plus abordables pour le public, chose déjà entamée avec la baisse du Game Pass.

Elle explique aussi pourquoi elle a décidé de se séparer de Copilot sur XBOX, l’IA de Microsoft, alors qu’elle croit elle-même beaucoup en l’IA :

« J’ai dit qu’il fallait faire attention à la manière dont nous apportons l’IA. Mon travail est de penser à quoi nous allons nous investir, à ce que nous allons prioriser. Et nos joueurs n’étaient pas enthousiastes à propos de cette expérience sur consoles. Maintenant, est-ce que je crois à l’IA ? Absolument. Je pense que le rendu neuronal est une grande opportunité. Cela aide à upscale, à la manière d’avoir de meilleurs graphismes… Il y a de nombreuses choses sur lesquelles l’IA peut aider. Je pense que nous devons nous assurer que cela résout un problème si nous l’utilisons pour le gaming. »

Lorsqu’on lui demande quelle marge de manœuvre elle possède chez Microsoft pour effectuer ce genre de décisions, elle répond :

« Mon mandat n’est pas de réaliser des marges de compte de 30 %. C’est d’être le numéro 1 en tant qu’entreprise de jeu et de divertissement, et c’est ce que nous allons faire. En réalité, Microsoft a investi plus agressivement que n’importe qui dans cette catégorie ces dernières années. Nous avons acheté Activision et Zenimax. Nous avons investi sur notre plateforme. Nous avons investi dans des filières où nous perdons de l’argent à cause du marché de la mémoire et du stockage. Et nous sommes très impliqués dans le jeu vidéo, dans XBOX. Mais nous avons du travail à faire. Vous avez partagé les chiffres. Nous ne sommes pas dans une position très saine. Les 100 prochains jours vont être centrés sur comment relancer ce business. »

Vient maintenant la question des exclusivités sur XBOX. Comme d’habitude, Asha Sharma joue ici la prudence, mais semble indiquer qu’un retour au cas par cas est dans les tuyaux pour les exclusivités XBOX, là où Phil Spencer avait ouvert les vannes pour toutes les licences :

« Je pense que c’est un sujet délicat. Nous sommes le deuxième éditeur mondial, et pour être un bon éditeur, vous devez faire en sorte que vos jeux touchent un grand public. Et en même temps, nous devenons activement une plateforme. Et pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif et des services. Donc nous réfléchissons à ça. Je pense que nous devons être très prudents à propos de chaque jeu, sur ce que nous voulons à son propos et ce que nous avons appris à ce sujet via d’autres cas dans l’industrie. »

Cela sera à vérifier ce dimanche lors du XBOX Games Showcase.