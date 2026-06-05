Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue

Un State of Play historique, du moins pour les audiences

À l’heure où les critiques envers Sony sont nombreuses à cause d’une PS5 qui augmente son prix au lieu de le baisser, et d’une stratégie orientée vers les jeux service qui est tombée à l’eau, tout le monde attendait au tournant le constructeur avec ce State of Play. Résultat, l’audience a grimpé en flèche.

Selon les chiffres récoltés par Streams Charts, le public moyen a augmenté de plus de 25% par rapport au State of Play de l’année précédente à la même période, et il enregistre ici un pic à 3 millions de personnes qui regardaient l’émission via plusieurs canaux. C’est un record pour un State of Play, ce qui fait de cette édition la plus suivie de l’histoire des State of Play, avec 4 740 chaînes qui retransmettaient l’émission. Même la chaîne PlayStation a enregistré un score jamais vu avec un pic à 848 000 personnes sur le live, chose qui n’était jamais arrivée sur YouTube pour PlayStation.

Signe d’une curiosité très grande concernant l’avenir du line-up de la PS5, qui était jusqu’ici un peu flou. On ne va pas se mentir, en dehors de God of War: Laufey et d’un Intergalactic qui faisait partie des grands absents, l’horizon 2027 n’est toujours pas plus net, mais au moins, Sony aura réussi à attirer l’attention du public.