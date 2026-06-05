Assistez à « Ultime rupture », l’événement de fin de saison de Fortnite Chapitre 7 Saison 2, cette nuit, après la conférence du Summer Game Fest

Avant de démarrer la Saison 3 baptisée « Collecte effrénée » ce 6 juin dès 8h du matin (drôle de nom en passant), soit après la maintenance traditionnelle, les joueurs et joueuses du Battle Royale pourront donc clôturer par un événement en direct la saison actuelle. Un événement qui mettra en avant le combat final entre l’équipe du Roi des Glaces et l’équipe de La Fondation (incarné par Dwayne « The Rock » Johnson, au cœur de la nuit pour nous, Européens.

Battez-vous pour votre équipe

SOIRÉE DE COMBAT | – juin 2026 Ouverture des portes à 00h20

Début des combats à 1h ! pic.twitter.com/t95exKfRlD — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) June 3, 2026

Les portes ouvriront en effet dès 0h20 au sein du jeu, soit pendant la conférence du Summer Game Fest, pour un début d’événement prévu vers 1h du matin, heure française. Un horaire très inhabituel pour ce genre d’événement, généralement calé autour de 20h d’ordinaire. Un événement qui est présenté comme se déroulant différemment en fonction de l’équipe que vous avez choisie tout au long de la saison, des manches et de l’épilogue encore en cours. Soyez à l’heure pour ne pas risquer le trop plein des serveurs.

Pour vous remercier de votre participation à l’événement, tous les joueurs et toutes les joueuses qui participeront à l’événement recevront la pioche Coutelas du chaos. Et si vous y participez avec un ou plusieurs amis, vous recevrez, en plus, la mascotte Aboyageur noir. Les récompenses seront disponibles dans votre casier après le lancement de la prochaine saison prévue pour demain. On devrait notamment y apercevoir Le Voyageur, incarné par Ben Starr, qui profitera de la conférence du Summer Game Fest pour présenter les nouveautés du Chapitre 7 Saison 3, sur la scène de Los Angeles ce soir. Ce sera bien évidemment à suivre sur notre site dans la nuit et demain, lors du lancement de la saison.