Au Japon, les ventes de la Switch 2 se sont effondrées de 87% d’une semaine à l’autre suite à l’augmentation du prix

La première Switch souffre elle aussi de cette hausse

C’était à prévoir. Face à la hausse du prix de la Switch 2, les consommateurs japonais sont moins disposés à acheter la machine. Le magazine Famitsu (traduit par VGC) a pu constater que les ventes de la Switch 2 ont d’abord connu une augmentation significative suite à l’annonce de la nouvelle tarification, avec 200 000 ventes par semaine début mai, alors que le rythme de ventes habituel tournait plutôt autour de 44 000 ventes à 52 000. Dès le 25 mai, date de la mise en vigueur du nouveau prix, les ventes se sont logiquement effondrées.

On parle ici d’une baisse de 87 % d’une semaine à l’autre, avec 31 751 consoles vendues. Même en prenant en compte le caractère exceptionnel des semaines précédentes où les gens se sont rués sur la console avant la hausse du prix, on constate tout de même une baisse significative par rapport au précédent rythme de ventes de la machine.

Et c’est encore pire pour la Switch première du nom, qui a elle aussi reçu une hausse de prix au Japon le 25 mai. Avant l’annonce de ce nouveau prix, la machine se vendait en 3 000 et 8 000 exemplaires par semaine sur ce territoire. La semaine du 25 mai, ce sont seulement 299 Switch qui ont été vendues. Soit moins que la Xbox Series (304), ce qui est tout de même un fait assez notable compte tenu du rejet du public japonais pour les consoles Xbox.

À voir maintenant si tout cela va remonter après un Nintendo Direct, et si le marché occidental réagira de la même façon.