Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Ne jouez pas les innocents : vous aussi, lorsque The Lost Wild est apparu lors du dernier State of Play, vous pensiez que Jurassic Park: Survival repointait le bout de son museau. Il faut dire que les deux titres partagent énormément de points communs, des plus évidents (comme le fait de survivre contre des gros dinos) aux plus obscurs (les deux jeux ont longtemps disparu des radars). Mais finalement, Jurassic Park: Survival se contente encore d’attendre dans l’ombre, au point de nous laisser nous demander si le projet va bien.

Jurassic Park: Survival

Un long silence qui serait lié à la licence dans sa globité

Rassurez-vous, le jeu se porte bien. Stephen Totilo s’est récemment entretenu avec Matt Karch, grand patron de Saber Interactive, pour parler de la licence, et au grand soulagement des fans de dinosaures, Jurassic Park: Survival poursuit son développement :

« Je suis ravi d’annoncer que JP Survival est en plein développement et s’annonce très prometteur. »

Il faudra se contenter de cette déclaration pour le moment, à moins que le jeu nous fasse la surprise d’une apparition lors de l’une des conférences à venir ce week-end. Mais rien n’est moins sûr, étant donné que Saber a rencontré quelques petits soucis du côté de la communication autour de cette licence spécifique.

L’article de Game File nous apprend que Jurassic Park aurait dû apparaître dans la bande-annonce de Stuntman: Hollywood, étant donné que la licence sera bien présente à l’intérieur du jeu. Cependant, Saber a rencontré des problèmes de droits avec la licence et n’a pas été autorisé à la présenter lors de cette bande-annonce.

On ignore la nature de ce couac (même les réseaux sociaux de la licence sont restés silencieux durant des mois avant un retour le 1ᵉʳ juin), et même Jurassic World Evolution 3 semble avoir souffert de cela chez Frontier Development, avec des contenus décalés. Si les choses semblent désormais arrangées avec les ayants droit, il est possible que certaines annonces soient tout de même décalées.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Jurassic Park: Survival
Jurassic Park: Survival
pc ps5 xbox series

Date de sortie : N/C

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Jurassic Park Survival est toujours vivant, et réapparait avec une vidéo sur les coulisses du projet

pc ps5 xbox series
Jurassic Park Survival est toujours vivant, et réapparait avec une vidéo sur les coulisses du projet

En plus de Jurassic Park Survival et Jurassic World Evolution 3, un autre jeu Jurassic Park serait en préparation

pc ps5 xbox series
En plus de Jurassic Park Survival et Jurassic World Evolution 3, un autre jeu Jurassic Park serait en préparation

Jurassic Park: Survival, un jeu d’action/aventure en solo annoncé sur PC et consoles

pc ps5 xbox series
Jurassic Park: Survival, un jeu d’action/aventure en solo annoncé sur PC et consoles

« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal

pc ps5 xbox series xbox one
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
ps5
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
xbox series
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
Assistez à « Ultime rupture », l’événement de fin de saison de Fortnite Chapitre 7 Saison 2, cette nuit, après la conférence du Summer Game Fest
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
fortnite
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
pc ps5 xbox series switch 2
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
pc ps5 xbox series switch 2
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
pc ios android
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
pc ps5 ios android
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
pc ps5 xbox series
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
switch 2
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
pc ps5 xbox series
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
pc
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
pc ps5 xbox series switch 2
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
pc switch ps3 xbox 360
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
[MAJ] 007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
pc ps5 xbox series switch 2
[MAJ] 007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi
Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi
Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte
LEGO dévoile 12 nouveaux sets Pokémon à précommander dès maintenant
LEGO dévoile 12 nouveaux sets Pokémon à précommander dès maintenant
Dune Awakening : Le MMORPG de Funcom trouve enfin sa date de sortie sur consoles et annonce un mode solo
pc ps5 xbox series
Dune Awakening : Le MMORPG de Funcom trouve enfin sa date de sortie sur consoles et annonce un mode solo
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira en septembre sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series switch 2
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira en septembre sur Nintendo Switch 2