Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement

Un long silence qui serait lié à la licence dans sa globité

Rassurez-vous, le jeu se porte bien. Stephen Totilo s’est récemment entretenu avec Matt Karch, grand patron de Saber Interactive, pour parler de la licence, et au grand soulagement des fans de dinosaures, Jurassic Park: Survival poursuit son développement :

« Je suis ravi d’annoncer que JP Survival est en plein développement et s’annonce très prometteur. »

Il faudra se contenter de cette déclaration pour le moment, à moins que le jeu nous fasse la surprise d’une apparition lors de l’une des conférences à venir ce week-end. Mais rien n’est moins sûr, étant donné que Saber a rencontré quelques petits soucis du côté de la communication autour de cette licence spécifique.

L’article de Game File nous apprend que Jurassic Park aurait dû apparaître dans la bande-annonce de Stuntman: Hollywood, étant donné que la licence sera bien présente à l’intérieur du jeu. Cependant, Saber a rencontré des problèmes de droits avec la licence et n’a pas été autorisé à la présenter lors de cette bande-annonce.

On ignore la nature de ce couac (même les réseaux sociaux de la licence sont restés silencieux durant des mois avant un retour le 1ᵉʳ juin), et même Jurassic World Evolution 3 semble avoir souffert de cela chez Frontier Development, avec des contenus décalés. Si les choses semblent désormais arrangées avec les ayants droit, il est possible que certaines annonces soient tout de même décalées.