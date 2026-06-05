La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix

Pas question de parler du sujet qui fâche

Dans un nouvel article publié sur Steam à propos de son système de vérification de compatibilité des jeux sur ses différents périphériques, Valve a bien voulu donner une fenêtre de sortie plus resserrée pour la Steam Machine. Celle-ci est donc prévue pour cet été, au même titre que le casque Steam Frame :

« Aujourd’hui, nous élargissons le programme Verified pour inclure la Steam Machine et le Steam Frame, tous deux disponibles cet été. De la même façon que pour « Steam Deck Verified », l’objectif est d’aider la clientèle à comprendre l’expérience de jeu immédiate sur ces nouveaux appareils, et à quel point un titre fonctionnera sans besoin d’intervention ou de configuration supplémentaire. »

Valve indique que le système de compatibilité de la Steam Machine fonctionnera à peu près de la même manière que sur le Steam Deck :

« Les exigences de compatibilité pour la Steam Machine sont presque identiques à celles de Steam Deck. Elles se concentrent sur l’expérience utilisateur dès le démarrage du jeu : la configuration du contrôleur par défaut fonctionne-t-elle correctement ? Les paramètres graphiques par défaut sont-ils bien adaptés ? Des dizaines de milliers de titres Steam sont déjà passés par le programme Steam Deck Verified. Le programme Steam Machine Verified devrait donc sembler très familier pour les équipes de développement et la clientèle. En résumé, si votre jeu fonctionne déjà bien sur Steam Deck, il fonctionnera également bien sur Steam Machine sans effort supplémentaire de votre part. Et s’il ne fonctionne pas correctement sur Steam Deck à cause des performances du processeur ou de la carte graphique, il se peut qu’il fonctionne parfaitement sur la Steam Machine. »

Mais évidemment, Valve ne se risque pas à annoncer un prix. Celui-ci sera sans doute uniquement dévoilé à l’ouverture des précommandes, et on imagine déjà que la facture sera salée. Puisque Valve n’a pas la même marge de manœuvre que d’autres constructeurs lorsqu’il produit ce type de machine (Nintendo, Sony et compagnie visant des stocks bien plus larges, donc à des coûts moins élevés), on peut s’attendre à ce que le prix de la Steam Machine fasse tomber notre mâchoire, en dehors d’un miracle.