Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie

Le jeu Star Wars serait lui aussi toujours vivant

Juste avant le Summer Game Fest, Paramount annonce son nouveau studio, Paramount Games Studio. Le site Variety révèle que cette nouvelle entité englobe désormais aussi Skydance Interactive et Skydance New Media, pour créer un grand groupe.

Quid de Marvel 1943: Rise of Hydra dans ce cas ? À priori, ce projet serait toujours dans les cartons et son développement se poursuit, au même titre que le jeu Star Wars qui avait aussi été annoncé par Skydance. Mais on ne pourra qu’être sceptique face à cette annonce, dans la mesure où il est précisé que Paramount Games Studio annoncera « son premier jeu AAA » ce soir lors du Summer Game Fest. La logique voudrait que Marvel 1943: Rise of Hydra soit désigné en tant que tel, mais ça ne semble pas être le cas ici, ce qui ne rassure pas sur l’état du jeu et son avenir.

Pour gérer ce nouveau groupe, Paramount a nommé Tony Driscoll à sa tête. Ne cherchez pas son passif en tant que développeur, même s’il a tout de même une expérience dans le jeu vidéo en ayant travaillé chez Epic Games sur le portail de créateurs Fortnite, avant d’intégrer Skydance. Il est précisé qu’il gérera aussi la manière dont ce studio sera intégré lors du rachat de Warner Bros. À ses côtés, ce sont deux membres de Skydance qui l’épauleront, avec Dan Prigg, anciennement à la tête de Skydance Interactive, et Shawn Kittelsen, qui a travaillé chez Skybound et chez NetherRealm Studios en tant que scénariste.

Amy Hennig, tête de file du projet Marvel 1943, n’est pas oubliée pour autant. Au lieu de gérer la présidence de Skydance New Media (qui n’existe techniquement plus), elle sera la directrice créative de Paramount Games Studio. En revanche, son collègue Julian Beak, qui était le co-président du studio, quitte quant à lui l’entreprise.