Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois

De quoi rendre fière la SNCF

Denshattack! ne sortira donc pas en ce mois de juin. Le studio explique sur Steam qu’il a besoin d’un peu plus de temps pour améliorer le framerate sur les différentes plateformes, afin de viser les 60 images par seconde partout, tout en corrigeant quelques bugs supplémentaires. C’est pourquoi le jeu est reporté au 15 juillet :

« Nous vous donnons quelques nouvelles concernant le lancement de Denshattack, initialement prévu le 17 juin, qui est finalement reporté au 15 juillet. Bien que nous soyons fiers d’être les seuls trains à être ponctuels, des retards peuvent parfois survenir. C’est pourquoi nous vous remercions de votre patience, de votre soutien et de votre enthousiasme pour Denshattack!. […] Nous voulons nous assurer que les joueurs sur Steam Deck et sur console bénéficient de la meilleure expérience possible, et c’est pourquoi nous prenons le temps de viser les 60 FPS sur toutes les plateformes. »

Un mal pour un bien en somme, car il serait dommage de ne pas profiter du jeu dans une fluidité optimale étant donné que son principe réside dans le fait de contrôler un train qui va à toute allure et qui doit enchaîner les tricks sur la route pour assurer le grand spectacle.

Pour rappel, Denshattack! est attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.