Faire une sauvegarde avant Heurts de départ, le point de non-retour du chapitre 2

Le point de non-retour du chapitre 2 de GTA 6 est la mission Heurts de départ, la dernière du chapitre. Elle se débloque une fois toutes les autres missions principales terminées, à condition d’avoir 15 000 $ en poche : c’est le moment où Jason et Lucia annoncent qu’ils veulent quitter le Starlet Motel. Une fois lancée, impossible de faire marche arrière, et le jeu ne permet pas de rejouer les missions.

Avant de l’accepter, faites donc une sauvegarde manuelle sur un emplacement à part, que vous n’écraserez pas ensuite. Elle vous permettra de revenir en arrière si vous avez oublié quelque chose de la liste ci-dessous. La mission se lance en franchissant la porte de la salle du bain du motel. Vous entendrez notamment Jason et Lucia qui se demandent si vous êtes prêts à enfin partir. Mieux vaut tout boucler avant de partir : après Heurts de départ, le motel ne sera plus votre planque, et revenir dans la région de Port Gellhorn ne sera plus aussi simple pendant un moment.

Avant de continuer, sachez que ce qui va suivre comporte de légers spoils sur le chapitre 2. Pensez donc à consulter cet article avant la dernière mission si possible. Egalement, sachez que tout ce qui va suivre ne peut pas être manqué définitivement : les collectibles, missions et autres choses à faire pourront être rattrapés plus tard dans l’aventure ; simplement, vous ne pourrez plus le faire aussi facilement.

Récupérer les trois cartes à collectionner du motel

Le motel cache trois cartes à collectionner, chacune issue d’une série différente :

Vicki (série Artistes du Delights) : dans les toilettes de la réception, au sol, à côté de la cuvette.

(série Artistes du Delights) : dans les toilettes de la réception, au sol, à côté de la cuvette. Bryson Powers (série Vice City Narcos) : dans la laverie, posée sur une machine à laver.

(série Vice City Narcos) : dans la laverie, posée sur une machine à laver. Victor Maravilla (série Los Santos Corkers) : sur la porte du frigo de la cafétéria.

Notez qu’il existe des doublons, et donc, que vous pourrez retrouver ces cartes à d’autres endroits (nous attendons encore confirmation de l’endroit supplémentaire de Victor Maravilla).

Ramasser les deux magazines du motel

Deux magazines traînent aussi dans les parties communes du motel :

Help Me Help You Help Me : à la réception, à gauche de l’entrée, à côté de l’ordinateur.

: à la réception, à gauche de l’entrée, à côté de l’ordinateur. Children of Wizard Wang : dans la cafétéria, sur le comptoir, près de la fenêtre et de la radio.

Cartes et magazines du motel : sont-ils perdus si on les rate ?

Non. Les cartes et magazines du motel ont des doublons ailleurs dans Leonida : les rater ne bloque pas votre collection, il faudra simplement les trouver à d’autres endroits, loin du motel. Vous les retrouverez dans notre guide des magazines (à venir) et dans nos pages dédiées aux 480 cartes à collectionner. Les ramasser au motel reste le chemin le plus court.

Braquer le Kingpin Bowling et récupérer les trois objets du trophée

Le Kingpin Bowling, tenu par Kolt & Associates, fait partie des braquages optionnels du chapitre 2. Pour le trophée « On va au bowling », il ne suffit pas d’en ressortir vivant : il faut voler les trois objets de valeur du bâtiment, puis semer la police (deux étoiles).

Le coffre-fort : sa combinaison, 0300 , est détaillée dans notre guide du code du coffre du Kingpin Bowling.

: sa combinaison, , est détaillée dans notre guide du code du coffre du Kingpin Bowling. Une montre de luxe : dans la pièce au sud-est du bâtiment.

: dans la pièce au sud-est du bâtiment. Le fusil à pompe Moreland 850 : dans une gouttière du bowling.

Si vous ratez un objet, rien n’est perdu : le bowling redevient braquable après un certain temps. Autant profiter du premier passage pour tout rafler d’un coup, les gardes des Kolt étant nombreux et l’endroit moins pratique à rejoindre une fois parti du motel.

Lancer la quête des personnes disparues depuis la réception

Les avis de recherche affichés à la réception du motel ouvrent la quête secrète des personnes disparues : en les examinant, vous ajoutez à vos contacts un numéro de signalement du comté de Kelly. L’enquête vous mène ensuite sur la piste de trois squelettes cachés autour de Port Gellhorn. Elle ne rapporte aucune récompense, mais elle se boucle beaucoup plus facilement tant que vous logez sur place. Tous les emplacements sont dans notre guide des personnes disparues de GTA 6.

Lire le flyer de Kyle devant la réception

À l’extérieur de la réception, une petite annonce cherche un pilote. C’est le flyer de Kyle McKittrick, un fermier du comté de Kelly : en le lisant, vous débloquez sa première mission secondaire, un travail d’épandage aérien à la ferme McKittrick, payé 400 $ et faisable avec Jason comme avec Lucia. Kyle a d’autres flyers ailleurs, mais celui du motel est le plus simple à trouver.

Rattraper la méditation avec Lucia

Si vous êtes passé à côté de la séance de méditation sur la terrasse de Jason au chapitre 1, le chapitre 2 vous offre une séance de rattrapage : Lucia vous appelle après la mission Pause café pour vous la proposer. Les autres sites de méditation, eux, restent accessibles toute la partie, et notre guide des lieux de méditation de GTA 6 les recense.

Vendre son butin à Dunk et ses voitures à Moses

Dunk, le dealer que Lucia rencontre en cherchant des antidouleurs pour Jason, devient ensuite un receleur. Depuis sa caravane de Port Gellhorn, il rachète drogue, bijoux et billets marqués, à des prix modestes. Il n’est plus disponible pendant une partie de l’histoire : videz vos sacs chez lui avant de partir.

Moses, lui, rachète les voitures volées sans traceur, pour un peu plus de 1 000 $ pièce (et parfois beaucoup plus). Il reste ouvert après le chapitre 2, mais c’est le moyen le plus simple de réunir les 15 000 $ demandés par Heurts de départ. Là aussi, comme la région sera moins facile d’accès pendant un temps, pensez à le faire tout de suite.

Jouer au billard au Delights

Le Delights, le cabaret où danse Vicki, propose une table de billard avec un adversaire au centre de la salle. Le club ferme pendant un moment après le chapitre 2 : si vous voulez une partie, c’est maintenant.

Terminer les missions optionnelles du chapitre 2

Le chapitre 2 compte plusieurs missions facultatives, signalées sur la carte. Aucune n’est nécessaire pour avancer, mais elles sont plus simples à enchaîner depuis le motel :

la petite tâche où Lucia doit se procurer une arme , chez Gellhorn Outfitters ou dans un casier à armes ;

, chez Gellhorn Outfitters ou dans un casier à armes ; les deux premières missions de Kyle ;

; les premières missions de Billy , qui se poursuivent au chapitre 3 ;

, qui se poursuivent au chapitre 3 ; les braquages du Kingpin Bowling et du prêteur sur gages Avery Pawn ;

et du prêteur sur gages ; la récupération d’un véhicule en fourrière ;

; la première chasse de Bret, réservée à Jason.

Côté histoire, réglez aussi au plus vite la note de Linda, la gérante du motel : si Jason a offert un collier à Lucia au chapitre 1, Linda le garde en garantie jusqu’au paiement, et plus vous tardez, plus la somme grimpe. Enfin, passez régulièrement voir Jason dans la chambre : sa convalescence avance et la relation entre Jason et Lucia en profite.

Récupérer ses affaires et ses véhicules avant de quitter le motel

La chambre du motel sert de planque pendant tout le chapitre : le lit pour sauvegarder et faire passer le temps, l’armoire pour les tenues… Récupérez les tenues auxquelles vous tenez, et vérifiez que les véhicules que vous voulez garder sont bien enregistrés. Votre argent liquide, votre compte en banque et vos véhicules enregistrés vous suivent au chapitre 3.

Jetez aussi un œil au parking : Wyman y bricole parfois sa Dominator. Parlez-lui avec Lucia, puis installez-vous au volant et faites monter le régime en suivant ses indications. Cette rencontre est liée au séjour au motel, et Wyman est aussi l’homme derrière les 15 épaves à restaurer de GTA 6.

Une fois cette liste bouclée et votre sauvegarde à l’abri, Heurts de départ peut être lancée sans regret : toutes les prochaines étapes sont recensées dans notre liste des missions de GTA 6. Si vous reprenez une ancienne sauvegarde, notre guide de la fin du chapitre 1 liste ce qu’il faut faire avant Piège à touristes.