Où trouver le coffre-fort du Kingpin Bowling dans GTA 6 ?

Au chapitre 2 de GTA 6, vous serez amenés à effectuer plusieurs tâches optionnelles pour gagner rapidement de l’argent. Mais vous aurez l’opportunité de braquer le Kingpin Bowling dès votre arrivée à Port Gellhorn, même si ce braquage est très difficile à réussir en solo, étant donné que les Kolt & Associates sont nombreux dans le bâtiment.

Peu importe quand vous déciderez d’y aller, vous tomberez sur un coffre-fort dans le butreau après les pistes de bowling. Celui-ci demande un code qu’il faut trouver sur les lieux, mais puisque vous n’aurez pas beaucoup de temps pour le chercher avant l’arrivée des forces de l’ordre, autant vous le donner. Voici le code du coffre-fort du Kingpin Bowling dans GTA 6 :

0300

Comment obtenir le trophée « On va au bowling » dans GTA 6 ?

Une fois le contenu du coffre-fort en votre possession, n’oubliez pas de regarder les autres butins à disposition dans le bowling, dont une arme unique qui vous attend sagement sur les lieux : le fusil à pompe Moreland 850 en pleine gouttière. Si vous finissez cette mission dans le cadre des braquages de l’histoire principale, vous obtiendrez également le succès/trophée « On va au bowling ».

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.