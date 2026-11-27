Opérations illégales GTA 6 : comment trouver et piller les repaires de gangs ?

Les opérations illégales sont des activités secondaires qui consistent à braquer les installations de différentes organisations criminelles. Elles peuvent prendre la forme de laboratoires clandestins, de garages, d’entrepôts ou encore de planques dissimulées derrière des commerces parfaitement ordinaires.

Ces activités deviennent progressivement accessibles au fil de votre progression, mais certaines peuvent être découvertes simplement en explorant Leonida. Lorsque vous approchez d’un repaire, une icône jaune apparaît sur votre carte. Il arrive aussi de découvrir un lieu de ce genre en suivant des membres du gang sur la route (en rouge via la Concentration) ou encore en obtenant un emplacement en sauvant quelqu’un se faisant tabasser.

Chaque repaire possède un niveau de sécurité et plusieurs objets de valeur à récupérer. Avant de commencer, nous vous conseillons de consulter sa fiche sur la carte (avec les « ? ») pour connaître les récompenses et ce qu’il vous manque pour valider le repaire.

Codes des coffres des repaires de gangs de GTA 6

Aire de camping-cars Sunrise (Kingfishers) : 6769

Kingpin Bowling (Kolts & Associates) : 0300

La Cascara Motel (Kolts & Associates) : 6969

Brooks Boatworks (Kolts & Associates) : 6823

Nova Auto Junkyard (M7) : 7777

McKittrick Farm, labo de meth (Final Chapter) : 2121

Trafic de sneakers, chambre 12 des appartements voisins (San4San) : 4124

JanJak’s Garage (San4San) : 4444

Casa Guardia (Guardia Brothers) : 1965

Complexe de Saber Shipping (Guardia Brothers) : 1122

Où trouver les 39 repaires de gangs dans GTA 6 ?

Il existe 39 opérations illégales réparties entre neuf groupes criminels, dont huit gangs identifiés et une catégorie regroupant les autres organisations.

Voici tous les emplacements, classés dans l’ordre des catégories de progression du jeu.

Les 3 repaires des Kingfishers (Grassrivers et Key Lento)

Les Kingfishers sont principalement installés dans les marais de Grassrivers et aux alentours de Cottonmouth Lake. Leurs activités concernent notamment le trafic de drogue et d’animaux exotiques.

Cabanes de pêche – Wetman Bay : Le premier repaire se trouve dans les cabanes de pêcheurs situées au nord-ouest de Key Lento, sur une île de Wetman Bay. Nous vous conseillons d’utiliser un bateau pour rejoindre les lieux. Vous pourrez notamment y récupérer un fusil de petit gibier unique, le Kingfishers W-22.

: Le premier repaire se trouve dans les cabanes de pêcheurs situées au nord-ouest de Key Lento, sur une île de Wetman Bay. Nous vous conseillons d’utiliser un bateau pour rejoindre les lieux. Vous pourrez notamment y récupérer un fusil de petit gibier unique, le Kingfishers W-22. Aire de camping-cars Sunrise – Cottonmouth Lake : Rendez-vous sur la rive nord de Cottonmouth Lake, dans un parc de caravanes utilisé par les Kingfishers. Plusieurs bâtiments sont à fouiller, dont une cabane et un petit ponton. Vous pourrez notamment y trouver un revolver unique et plusieurs coffres. Le code du coffre situé près du ponton est 6769.

: Rendez-vous sur la rive nord de Cottonmouth Lake, dans un parc de caravanes utilisé par les Kingfishers. Plusieurs bâtiments sont à fouiller, dont une cabane et un petit ponton. Vous pourrez notamment y trouver un revolver unique et plusieurs coffres. Le code du coffre situé près du ponton est 6769. Manatee Motel – Sud de Hamlet : Ce motel abandonné se trouve au sud de Hamlet, près de Gambit Bay et des marécages. L’endroit abrite notamment un trafic d’animaux exotiques. Faites attention au tigre présent dans le repaire et pensez à récupérer le Kingfishers Laird 350, un fusil de précision unique.

Les 5 repaires de Kolts & Associates (Port Gellhorn)

Le gang de Kolts & Associates est principalement implanté à Port Gellhorn et dans le comté de Kelly. Ses membres exploitent notamment plusieurs réseaux de distribution de médicaments et de stupéfiants.

Kingpin Bowling – Port Gellhorn : Rendez-vous dans le bowling abandonné situé au sud de l’armurerie Ammu-Nation Pawn & Gun. Le bâtiment est particulièrement bien gardé et renferme un fusil à pompe unique, une montre de luxe et un coffre-fort. Pour ouvrir ce dernier, utilisez le code 0300.

: Rendez-vous dans le bowling abandonné situé au sud de l’armurerie Ammu-Nation Pawn & Gun. Le bâtiment est particulièrement bien gardé et renferme un fusil à pompe unique, une montre de luxe et un coffre-fort. Pour ouvrir ce dernier, utilisez le code 0300. Entrepôt de June – Port Gellhorn : Cet entrepôt se trouve à l’ouest du cabaret Delights. Vous y découvrirez plusieurs camionnettes utilisées pour transporter les marchandises du gang. Pensez à fouiller les bâtiments et à récupérer la Vapid Truth & Justice Caracara, un véhicule spécial.

: Cet entrepôt se trouve à l’ouest du cabaret Delights. Vous y découvrirez plusieurs camionnettes utilisées pour transporter les marchandises du gang. Pensez à fouiller les bâtiments et à récupérer la Vapid Truth & Justice Caracara, un véhicule spécial. La Cascara Motel – Ouest de Port Gellhorn : Rendez-vous à l’ouest de la ville, au nord-est de Wild Hog Point. Ce motel abrite des plantations de cannabis ainsi qu’un trafic de médicaments. Vous pourrez notamment récupérer un pistolet-mitrailleur Scrapper VF5C et une Vapid Firebug Dominator. Le coffre utilise le code 6969.

: Rendez-vous à l’ouest de la ville, au nord-est de Wild Hog Point. Ce motel abrite des plantations de cannabis ainsi qu’un trafic de médicaments. Vous pourrez notamment récupérer un pistolet-mitrailleur Scrapper VF5C et une Vapid Firebug Dominator. Le coffre utilise le code 6969. Brooks Boatworks – Nord de Port Gellhorn : Cette installation nautique se trouve sur la côte, au nord du Pay ‘n’ Spray, près du pont menant à Draper Island. Le site abrite plusieurs bâtiments et véhicules. Vous pourrez notamment y trouver un fusil d’assaut Clunker 556 et une Vapid Smuggler Caracara. Le code du coffre est 6823.

: Cette installation nautique se trouve sur la côte, au nord du Pay ‘n’ Spray, près du pont menant à Draper Island. Le site abrite plusieurs bâtiments et véhicules. Vous pourrez notamment y trouver un fusil d’assaut Clunker 556 et une Vapid Smuggler Caracara. Le code du coffre est 6823. Planque – Nord de Port Gellhorn : Cette planque se trouve dans un quartier résidentiel au nord de la ville, au nord-ouest de l’atelier Wasteland Off-Road. Il s’agit d’un repaire relativement modeste, dans lequel vous pourrez récupérer un fusil d’assaut et le contenu d’un coffre-fort.

Les 2 repaires des M7 (Hamlet et nord de Leonida)

Les M7 sont notamment implantés dans la région de Hamlet et dans le nord de Leonida.

Casse de Nova Auto – Hamlet : Cette installation est située dans le secteur de Hamlet. Plusieurs guides l’associent à la casse automobile Nova Auto Junkyard, située à l’est du salon de tatouage Layin’ Ink, mais cette équivalence de noms reste à confirmer. Le site abrite une importante quantité de marchandises illégales, un fusil d’assaut spécial et une Albany Teniente Manana. Le coffre de Nova Auto Junkyard s’ouvre avec le code 7777.

: Cette installation est située dans le secteur de Hamlet. Plusieurs guides l’associent à la casse automobile Nova Auto Junkyard, située à l’est du salon de tatouage Layin’ Ink, mais cette équivalence de noms reste à confirmer. Le site abrite une importante quantité de marchandises illégales, un fusil d’assaut spécial et une Albany Teniente Manana. Le coffre de Nova Auto Junkyard s’ouvre avec le code 7777. Culture de cannabis – Nord de Leonida : La seconde opération des M7 concerne une exploitation clandestine de cannabis. Elle se trouve dans le nord du territoire, à l’est du lac Tallaloko, dans Lummox County. Le repaire est fortement défendu et renferme notamment des armes et un véhicule spécial. Nous vous conseillons donc de préparer votre équipement avant de vous y rendre.

Les 2 repaires de La Polilla Negra (Mariana County)

Cette organisation criminelle possède plusieurs installations dans le comté de Mariana, notamment aux alentours de Watson Bay.

Entrepôt de pêche Palmer – Bobcat Key : Cet entrepôt de pêche se trouve dans la partie sud de Bobcat Key. Les membres du gang y entreposent de la drogue et plusieurs équipements militaires. Prenez le temps de fouiller les différents étages. Vous pourrez notamment y découvrir un lance-grenades, une arme unique, une montre de luxe et un véhicule spécial.

: Cet entrepôt de pêche se trouve dans la partie sud de Bobcat Key. Les membres du gang y entreposent de la drogue et plusieurs équipements militaires. Prenez le temps de fouiller les différents étages. Vous pourrez notamment y découvrir un lance-grenades, une arme unique, une montre de luxe et un véhicule spécial. Planque de Watson Bay – Watson Bay : La seconde planque se trouve à l’extrémité est de Watson Bay. Vous devrez pénétrer dans une propriété gardée par plusieurs membres du gang. Le bâtiment contient notamment un fusil d’assaut unique, un lance-roquettes, une montre de luxe et un coffre-fort. Pensez également à visiter le garage pour récupérer un Canis Black Moth Kamacho.

Les 4 repaires de Final Chapter (Ambrosia)

Le gang de motards Final Chapter est essentiellement installé dans la région d’Ambrosia et autour du lac Leonida.

Complexe rural – Labo de meth – McKittrick Farm : Ce laboratoire clandestin est installé dans une ferme située à l’ouest d’Ambrosia, dans Leonard County. Le bâtiment sert à la fabrication de méthamphétamine. Vous pourrez notamment récupérer une arme spéciale et une moto Searing Zombie Bobber. Le code du coffre est 2121.

: Ce laboratoire clandestin est installé dans une ferme située à l’ouest d’Ambrosia, dans Leonard County. Le bâtiment sert à la fabrication de méthamphétamine. Vous pourrez notamment récupérer une arme spéciale et une moto Searing Zombie Bobber. Le code du coffre est 2121. Planque des motards – Lac Leonida : Rendez-vous au bar The Thirsty Wolf, situé au sud de la pointe méridionale du lac Leonida, à l’est d’Ambrosia. Il s’agit de l’un des principaux lieux de réunion des motards. Vous y trouverez notamment un revolver unique, une moto LCC Monarch Avarus et un coffre à piller.

: Rendez-vous au bar The Thirsty Wolf, situé au sud de la pointe méridionale du lac Leonida, à l’est d’Ambrosia. Il s’agit de l’un des principaux lieux de réunion des motards. Vous y trouverez notamment un revolver unique, une moto LCC Monarch Avarus et un coffre à piller. Garage Hog Stars – Ambrosia : Ce garage se trouve derrière le lave-auto Big Joe’s Car Wash, dans la ville d’Ambrosia. Il s’agit d’une importante installation du gang Final Chapter. Pensez à fouiller les bureaux pour récupérer le contenu du coffre et une arme spéciale. Vous pourrez également repartir avec une Devil’s Rope Gauntlet.

: Ce garage se trouve derrière le lave-auto Big Joe’s Car Wash, dans la ville d’Ambrosia. Il s’agit d’une importante installation du gang Final Chapter. Pensez à fouiller les bureaux pour récupérer le contenu du coffre et une arme spéciale. Vous pourrez également repartir avec une Devil’s Rope Gauntlet. Irons Building Supply – Ambrosia : Le dernier repaire des Final Chapter est installé dans une entreprise de matériaux de construction située dans le secteur d’Ambrosia, au sud-ouest du lac Leonida. Vous y trouverez un entrepôt de marchandises illégales, plusieurs ennemis armés, un coffre-fort et des objets de valeur.

Les 5 repaires de San4San (La Perle et Rockridge)

Le gang San4San possède plusieurs installations dans les quartiers de La Perle et de Rockridge, à Vice City.

Studio de Sound4Sond – La Perle : Ce studio d’enregistrement se trouve dans le quartier de Stockyard, à l’est de La Perle. Ne vous fiez pas à son apparence : l’endroit est utilisé pour différentes activités criminelles. Vous pourrez y récupérer un pistolet unique San4San K17 ainsi qu’un véhicule spécial, la Buckingham Bourbon Windsor.

: Ce studio d’enregistrement se trouve dans le quartier de Stockyard, à l’est de La Perle. Ne vous fiez pas à son apparence : l’endroit est utilisé pour différentes activités criminelles. Vous pourrez y récupérer un pistolet unique San4San K17 ainsi qu’un véhicule spécial, la Buckingham Bourbon Windsor. Planque de La Perle – Nord-ouest de La Perle : Rendez-vous au nord-ouest de La Perle, au sud du commerce Zak’s Liquor. Vous découvrirez une propriété protégée par plusieurs clôtures et des membres du gang. Le repaire renferme notamment de la cocaïne, un pistolet-mitrailleur spécial Chromium W-10 et une Pegassi Charred Toros.

: Rendez-vous au nord-ouest de La Perle, au sud du commerce Zak’s Liquor. Vous découvrirez une propriété protégée par plusieurs clôtures et des membres du gang. Le repaire renferme notamment de la cocaïne, un pistolet-mitrailleur spécial Chromium W-10 et une Pegassi Charred Toros. Trafic de sneakers – Centre de La Perle : Cette opération illégale se trouve derrière la boutique de chaussures Drip Drops, au centre du quartier de La Perle. Après avoir sécurisé les lieux, fouillez les différents locaux pour récupérer les marchandises volées. Une note permet également de découvrir un second coffre situé à l’étage des appartements voisins, dans la chambre 12. Le code indiqué est 4124.

: Cette opération illégale se trouve derrière la boutique de chaussures Drip Drops, au centre du quartier de La Perle. Après avoir sécurisé les lieux, fouillez les différents locaux pour récupérer les marchandises volées. Une note permet également de découvrir un second coffre situé à l’étage des appartements voisins, dans la chambre 12. Le code indiqué est 4124. JanJak’s Garage – Sud de La Perle : Ce garage automobile se trouve dans la partie sud de La Perle, à proximité de Rockridge. Il sert de couverture à un trafic de cannabis. Vous pourrez notamment récupérer un fusil d’assaut San4San KZ-59 et une Declasse Pink Gin Tulip. Le code du coffre est 4444.

: Ce garage automobile se trouve dans la partie sud de La Perle, à proximité de Rockridge. Il sert de couverture à un trafic de cannabis. Vous pourrez notamment récupérer un fusil d’assaut San4San KZ-59 et une Declasse Pink Gin Tulip. Le code du coffre est 4444. Parlor Apartments – Rockridge : Ce repaire se trouve dans un immeuble résidentiel de la partie sud de Rockridge, non loin de La Perle. Vous devrez fouiller les appartements au rez-de-chaussée pour retrouver les objets de valeur, dont un coffre-fort et un fusil à pompe spécial San4San Gorse 425.

Les 2 repaires des PTT Youngin$ (Southside)

Les PTT Youngin$ sont principalement installés dans le quartier de Southside, à Vice City.

Entrepôt de marchandises illégales – Southside : Cette planque se trouve dans un secteur résidentiel de Southside, près d’un centre médical et d’une station-service Xero. Les lieux renferment de l’argent, des bijoux et plusieurs marchandises illégales. Pensez également à récupérer la montre de luxe présente dans le bâtiment.

: Cette planque se trouve dans un secteur résidentiel de Southside, près d’un centre médical et d’une station-service Xero. Les lieux renferment de l’argent, des bijoux et plusieurs marchandises illégales. Pensez également à récupérer la montre de luxe présente dans le bâtiment. Centre social de Kamar Devon – Southside : Le deuxième repaire se trouve dans un centre communautaire de Southside, en face du commerce Illegal Goods Store. Vous pourrez notamment y récupérer un pistolet PTT Youngin$ K17, une montre de luxe et diverses marchandises.

Attention : les propriétaires de l’édition Ultime disposent également d’une opération supplémentaire appelée Illegal Goods Store. Celle-ci ne compte pas parmi les 39 repaires nécessaires pour les 100 % du jeu.

Les 3 repaires des Guardia Brothers (Little Cuba)

Les Guardia Brothers exploitent plusieurs installations dans le quartier de Little Cuba, principalement à proximité des quais et des entrepôts.

Chantier naval de Saber Ship – Ouest de Little Cuba : Rendez-vous sur les quais situés à l’ouest de Little Cuba, en bordure de rivière. Ce site de stockage est fortement protégé et contient plusieurs marchandises illégales. Vous pourrez notamment y récupérer un pistolet spécial The Guardian ES18, une Dundreary Cherry Bomb Chino et le contenu d’un coffre-fort.

: Rendez-vous sur les quais situés à l’ouest de Little Cuba, en bordure de rivière. Ce site de stockage est fortement protégé et contient plusieurs marchandises illégales. Vous pourrez notamment y récupérer un pistolet spécial The Guardian ES18, une Dundreary Cherry Bomb Chino et le contenu d’un coffre-fort. Casa Guardia – Nord-est de Little Cuba : Cette propriété se trouve dans la partie nord-est de Little Cuba, près de l’eau et d’un échangeur autoroutier. Vous pourrez notamment y trouver une arme spéciale Guardia Brothers FRA, une montre de luxe et une Benefactor Nightlight Schafter. Le code du coffre est 1965.

: Cette propriété se trouve dans la partie nord-est de Little Cuba, près de l’eau et d’un échangeur autoroutier. Vous pourrez notamment y trouver une arme spéciale Guardia Brothers FRA, une montre de luxe et une Benefactor Nightlight Schafter. Le code du coffre est 1965. Complexe de Saber Shipping – Balsero : La dernière installation des Guardia Brothers se trouve dans le secteur de Balsero, de l’autre côté de la rivière par rapport au Saber Shipping Yard. Le site est composé de plusieurs installations industrielles. Pour éviter un affrontement frontal, vous pouvez essayer de passer par les conteneurs et les accès en hauteur. Le bureau contient un coffre-fort dont le code est 1122, ainsi qu’une montre de luxe et une arme spéciale.

Les 13 repaires des autres criminels

Les dernières opérations illégales ne sont pas directement associées à l’un des huit principaux gangs. Elles sont réparties sur une grande partie de Leonida et se cachent souvent derrière des activités commerciales.

Façade d’animaux exotiques – Key Lento : Ce trafic d’animaux exotiques se trouve derrière le magasin d’alcool Three Sheets Liquor, à Key Lento. Fouillez l’arrière-boutique et parlez au perroquet pour dénicher les récompenses.

Mill Station Radar Base – Nord de Watson Bay : Cette installation se trouve dans les environs de Grassrivers, sur la route située au nord de Watson Bay. Elle dispose d’une sécurité particulièrement importante et abrite notamment un laboratoire souterrain. Vous obtiendrez notamment un médicament expérimental qui augmentera de manière permanente votre vie maximale. Vous pouvez également dénicher un fusil de chasse unique : le Super400 Hostile.

Ferme de Cannabis – Nord de Mariana County : Rendez-vous au nord du comté de Mariana, au nord-est de Tola Bay, pour trouver une importante plantation clandestine. Le site contient notamment un pistolet-mitrailleur Chronic Vatra, plusieurs armes et un pick-up Vapid Cultivator Sandking.

Slator Towing Inc – Salton : Ce garage spécialisé dans le remorquage se trouve dans le quartier de Salton, au nord du Pay ‘n’ Spray. Il sert de couverture à un trafic automobile et permet notamment de récupérer une Imponte Bloodbath Phoenix.

Entrepôt de Leonida Carrier – Balsero : Cet entrepôt se trouve dans la partie centrale de Balsero. Il est utilisé pour le trafic d’armes et contient plusieurs équipements militaires, une montre de luxe et un Canis Gunrunner Kamacho.

Façade pour l’import de cigares – La Perle / Little Cuba : Ce commerce d’importation de cigares se trouve derrière le magasin Palmis Liquor, dans le secteur de La Perle et Little Cuba. Une importante somme d’argent est dissimulée à l’arrière de l’établissement.

Chatfield Storage & Logistics – Waxman Island : Rendez-vous à Waxman Island, près du Pay ‘n’ Spray. Le site est utilisé pour entreposer des véhicules haut de gamme volés. Vous pourrez notamment y récupérer une arme spéciale et une Progen Purple Drank Emerus.

Labo d’Ocean Beach – Ocean Beach : Ce laboratoire clandestin se trouve dans les rues d’Ocean Beach, dans un garage situé au nord de la banque Fleeca. Vous pourrez notamment y découvrir un revolver Zodiac Nipper .38 et un coffre-fort.

Villa Vespucci – Vespucci Island : Cette propriété luxueuse se trouve dans la partie ouest de Vespucci Island, près de la route principale. Le bâtiment est fortement gardé et renferme notamment une arme spéciale Kingpin Heathen Bullpup, plusieurs coffres et une Progen Royal Ruby Emerus.

Station-service dissimulant un trafic de meth – Emerald Springs : Cette opération est dissimulée derrière une station-service située dans le secteur d’Emerald Springs, au sud-ouest d’Ambrosia. Plusieurs criminels armés protègent les marchandises stockées dans les locaux.

Ferme Walker – Frogswater : Cette exploitation agricole se trouve dans la région de Frogswater, à l’est de Port Gellhorn, de l’autre côté de la rivière. Elle est utilisée pour la production et le stockage de marchandises illégales.

Arrière-boutique (façade) – Cannabis – Port Gellhorn : Rendez-vous au salon de coiffure Pearl House, situé dans le sud de Port Gellhorn, non loin du garage de Moses. À l’arrière du commerce, vous découvrirez une installation clandestine avec de l’argent et plusieurs marchandises.

Hangar à bateau de Carter Mining – Bonanza : Le dernier repaire se trouve dans le nord de Leonida, dans le secteur de Bonanza, à proximité des installations minières. Attention, l’endroit est très bien gardé.

Trophée Lutte contre les nuisibles et 100 % : combien de repaires faut-il terminer ?

Deux objectifs sont liés aux repaires de gangs. Le premier consiste à obtenir le trophée ou succès Lutte contre les nuisibles. Pour cela, vous devez terminer au moins une opération illégale appartenant à chacune des neuf catégories criminelles. Il n’est donc pas nécessaire de braquer tous les repaires pour la débloquer.

En revanche, si vous souhaitez atteindre les 100 % de progression de GTA 6, vous devrez impérativement terminer les 39 opérations illégales.

Pour vérifier votre progression, ouvrez le menu consacré aux gangs et comparez le nombre d’opérations terminées pour chaque organisation. Pensez à bien récupérer tous les objets de valeur clés, car une opération partiellement pillée ne sera pas comptabilisée.

Rassurez-vous, aucune de ces activités n’est définitivement manquable. Vous pouvez les terminer après la fin du scénario principal et retourner dans les repaires déjà visités pour récupérer les objets oubliés.

Pour retrouver d’autres astuces permettant de gagner de l’argent et de compléter le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6. On vous donne aussi la combinaison pour le Kingpin Bowling.