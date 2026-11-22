Quels sont les 4 niveaux de relation entre Jason et Lucia ?

Dans GTA 6, la relation entre Jason et Lucia a un vrai impact sur le déroulement du jeu et vous disposez de plusieurs moyens de l’influencer dans le bon ou dans le mauvais sens. Les changements seront parfois minimes entre une partie où le couple est amoureux et une autre où les relations sont un peu plus froides, mais cela aura notamment un impact sur la fin du jeu.

Pour voir si Jason et Lucia sont amoureux dans GTA 6, vous disposez de quatre niveaux de relation, à savoir :

À bout : la relation amoureuse entre Jason et Lucia n’existe plus vraiment Distant : les rapports sont amicaux mais pas amoureux Follement amoureux : le couple partage une vraie complicité qui se voit à l’écran À la vie, à la mort : Jason et Lucia ne se lâchent plus

Pour savoir où vous en êtes dans la relation du couple, appuyez sur le pavé tactile pour accéder au menu, dans l’onglet à côté de la map du jeu. Vous verrez alors les profils de Jason et Lucia, et en bas, leur niveau de relation.

Comment augmenter le niveau de relation entre Jason et Lucia ?

Pour faire en sorte que Jason et Lucia vivent une idylle malgré toutes les galères qui leur tombent dessus, il y a plusieurs moyens d’augmenter le niveau de leur relation. Cela démarre dès le chapitre 1, avant que Lucia ne sorte de prison. Lorsqu’elle vous appellera pour venir la chercher le lendemain, il faudra bien veiller à effectuer les actions demandées :

Réparer entièrement la maison de Jason

Aller chercher les habits de rechange auprès de l’amie de Lucia

Faire des courses pour remplir le frigo

Aller acheter des fleurs

Acheter un collier (450 dollars requis)

Cela vous aidera à partir sur d’excellentes bases. Ensuite, ce sera surtout une question de persévérance en interagissant régulièrement avec Lucia (ou avec Jason si vous contrôlez Lucia) :

Proposez-lui de sortir avec vous (possible après une mission du chapitre 2)

Changez assez souvent de personnage à contrôler

Effectuez des gestes romantiques en interagissant avec elle en appuyant sur L2/LT

Prenez sa main lorsque vous vous baladez

Discutez avec votre partenaire tout le temps, même en voiture quand cela est possible

Offrez-lui un verre lorsque vous êtes dans un bar

Répondez à ses messages

Ne lui mentez pas lors de certains choix

Dansez avec elle/lui et allez dans un strip club pour une danse privée à deux

Si vous effectuez une action qui a un gain bénéfique sur la relation du couple, vous verrez un cœur rose ou enflammé s’afficher sur le coin de l’écran.

Peut-on coucher avec Lucia ou Jason dans GTA 6 ?

Techniquement, oui, Jason et Lucia peuvent entretenir des relations très intimes, mais pour cela, vous devez au moins disposer du niveau de relation « Follement amoureux ».

Ici, vous n’aurez droit qu’à des petites scènes de tendresse, tandis qu’au niveau « À la vie, à la mort », il sera possible d’assister à des scènes un peu plus passionnées, mais ce ne sera pas sur commande. Cela peut par exemple se passer quand vous prendrez votre douche, ou après avoir passé beaucoup de temps dehors avec votre partenaire suite à un braquage, lorsque vous rentrerez chez vous.

Quelles actions font baisser la relation entre Jason et Lucia ?

À l’inverse, il existe des actions qui vont faire baisser le niveau de relation de Jason et Lucia dans GTA 6. Tout d’abord, le manque d’attention en ne faisant aucune des actions citées plus haut. De plus, si vous vous enfuyez d’une scène de crime sans elle/lui, attendez-vous à ce que votre partenaire en tienne compte.

Même résultat si vous ignorez ses requêtes lors de missions temporaires. Et si vous décidez de faire la plupart des actions en solo sans jamais appeler votre partenaire, cela aura aussi un impact.

Est-il possible de tromper Lucia ou Jason ?

Puisque cette relation est importante dans la narration du jeu, non, vous ne pouvez pas tromper votre partenaire dans GTA 6. Vous pouvez effectuer des actions qui vont compromettre la relation du couple en rétrogradant dans les niveaux mentionnés ci-dessus, mais vous ne pourrez par exemple pas coucher avec un autre personnage.

Contrairement aux autres GTA, il n’est ici pas possible de payer une prostituée dans GTA 6. Vous avez tout de même accès à des boîtes de strip-tease pour passer un moment caliente, mais même en payant une danse privée, les choses n’iront jamais jusqu’au bout.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.