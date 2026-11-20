ATTENTION : Pour décrocher le trophée Faut rester positifs 🏆, vous devez interagir avec les 18 lieux de méditation que vous rencontrerez dans le jeu. Le tout premier est manquable, cela veut dire que vous ne pourrez pas revenir dessus après et que donc votre trophée sera impossible sur cette partie en cours. Suivez donc bien notre guide pour ne pas le manquer dans le Chapitre 1.

Comment méditer dans GTA ?

Il s’agit en réalité d’exercices de respiration où vous devez suivre les commandes à l’écran, comme maintenir puis relâcher en rythme L2 + R2. Une fois les commandes réussies, vous obtenez un boost de concentration.

Chapitre 1

Planque de Jason

C’est le seul lieu de méditation manquable de votre aventure à Leonida. Au cours de la mission « Terre à terre », vous pourrez parler à Lucia dans la cuisine au matin. Celle-ci vous dira qu’elle va « méditer » et se rendra sur le balcon. Il vous faudra la suivre et choisir « accepter ». Elle vous apprendra ainsi à méditer, vous donnant de la concentration. Cela comptera aussi dans le menu de progression, mais ne sera pas indiqué comme un « lieu de méditation », contrairement à tous les autres, et donc facilement manquable.

Hormis ce premier lieu, tous les autres peuvent être faits par les deux personnages, vous permettant de marquer deux emplacements en un pour votre chasse de trophées.

(Guide en cours d’élaboration…)

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 si vous souhaitez tout savoir sur le jeu de Rockstar et suivre nos guides et astuces, comme nos conseils pour bien démarrer.