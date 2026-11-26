Comment débloquer les missions de Wyman dans GTA 6 ?

Pour commencer la collection de Wyman, vous devez posséder l’édition Ultime de GTA 6 et avoir suffisamment progressé dans le scénario pour atteindre le chapitre 2. Après avoir terminé la mission où vous devez récupérer le Vapid Dominator Buggy dans le garage de Paradise, à Watson Bay, Wyman vous contactera par message pour vous proposer de participer à ses projets de restauration.

Votre objectif sera de parcourir Leonida pour retrouver plusieurs épaves de voitures anciennes. Il suffit de scanner chaque épave avec l’application WAiNK, en maintenant la flèche du haut de la croix directionnelle, puis en utilisant R1 sur PS5 ou RB sur Xbox Series. L’emplacement sera automatiquement transmis à Wyman qui vous versera 50 $ pour chaque découverte.

Une fois toutes les épaves d’un modèle identifiées, vous devrez patienter jusqu’à recevoir un message de Wyman. Il vous demandera alors 1 500 $ pour financer la restauration, une somme que vous pouvez lui transférer directement depuis l’application BuckMe. Après quelques jours en jeu, le véhicule restauré sera disponible dans sa casse. Vous pourrez suivre votre progression depuis le menu consacré aux collections et à l’exploration.

Où trouver les 15 épaves des voitures de Wyman ?

Les véhicules sont répartis en quatre collections : la Transgressor, la Riata, la Mamba GT et la Reynolds Kit Car. Vous devrez terminer chaque restauration pour progresser dans les commandes de Wyman.

Transgressor de 1967 : les 3 emplacements à Port Gellhorn

La première voiture à restaurer est une Transgressor de 1967, un modèle classique dont les trois épaves se trouvent à Port Gellhorn.

Épave n° 1 – Le camping de Port Gellhorn : Rendez-vous sur Tanglewood Lane, au nord du commerce Sarena’s Bargain Store. Vous trouverez un petit terrain occupé par plusieurs caravanes et quelques cochons. L’épave se trouve sur une dalle de béton au milieu de cet espace.

Épave n° 2 – Le garage de Gellhorn Avenue : Toujours à Port Gellhorn, prenez la direction du nord en suivant Gellhorn Avenue. Cherchez une maison bleue reconnaissable à ses décorations en forme de tournesol. Empruntez le passage sur le côté du bâtiment pour atteindre le garage situé à l’arrière. La Transgressor se trouve à l’intérieur.

Épave n° 3 – Derrière Dirt Merchants : Pour la dernière épave, rendez-vous à l’extrémité sud de Port Gellhorn, à proximité de l’atelier Dirt Merchants. Suivez le chemin de terre jusqu’à une petite construction et une clôture endommagée. Vous trouverez les restes du véhicule derrière le bâtiment.

Une fois les trois épaves scannées, patientez jusqu’au message de Wyman, puis réglez les frais de restauration pour récupérer votre Transgressor.

Riata de 1970 : les 3 emplacements

La deuxième voiture est une Riata de 1970, un véhicule tout-terrain particulièrement intéressant pour explorer les chemins accidentés de Leonida. Cette fois, les épaves se trouvent dans trois secteurs différents.

Épave n° 1 – Key Lento : Rendez-vous sur Sunset Drive, à Key Lento, non loin de la fourrière et du commissariat. Cherchez une maison surélevée située en face du bâtiment de la police. L’épave est garée sous la maison, à proximité d’un abri.

Épave n° 2 – Southwind : Dirigez-vous vers Southwind, à l’est de Mile Zero Air Station. Depuis la station-service Xero, rejoignez Cangrejo Street et suivez la route jusqu’aux habitations situées près de l’eau. Vous trouverez la Riata sous l’abri d’une maison.

Épave n° 3 — Shoeless Keys : La dernière Riata se trouve dans les Shoeless Keys, au nord de Grassrivers Cafe & Deli. Cherchez une ancienne station-service abandonnée située sur Old Fort Road. L’épave est cachée derrière le bâtiment principal.

Après avoir transmis les trois emplacements à Wyman, il ne vous restera plus qu’à attendre sa demande de paiement pour récupérer votre véhicule restauré.

Mamba GT de 1964 : les 4 emplacements

La troisième collection concerne une Mamba GT de 1964, une voiture sportive qui demande cette fois de retrouver quatre épaves.

Épave n° 1 — Près de la prison de Leonida : Rendez-vous au nord de la prison d’État de Leonida, dans la partie est de Gellhorn. Cherchez une maison isolée sur une petite colline, avec un garage séparé du bâtiment principal. Ouvrez la porte du garage pour découvrir l’épave à l’intérieur.

Épave n° 2 — Ambrosia : Dirigez-vous vers Ambrosia et repérez la station-service Xero située près de Lakewood Way. Empruntez la ruelle qui longe les bâtiments au sud de la station. À mi-chemin, cherchez un garage fermé appartenant à un petit bâtiment vert. Ouvrez-le pour accéder à la Mamba GT.

Épave n° 3 — Thrillbilly Mud Club : Pour cette troisième épave, rendez-vous au Thrillbilly Mud Club, dans la région de Frogswater. À l’est des pistes de course, vous trouverez un petit étang. La voiture se trouve directement dans l’eau, près de la berge.

Épave n° 4 — Le pont effondré de Moreau – La dernière épave se trouve au nord de Moreau, près de Bonanza. Cherchez un ancien pont en bois partiellement effondré au-dessus d’une zone marécageuse. La Mamba GT se trouve parmi les débris, en contrebas du pont. Vous pouvez la scanner depuis un endroit suffisamment proche sans nécessairement descendre dans l’eau.

Une fois les quatre véhicules identifiés, Wyman pourra restaurer votre Mamba GT contre les frais habituels de 1 500 $.

Reynolds Kit Car : les 5 emplacements

La quatrième restauration est probablement la plus longue, puisque vous devez trouver cinq Reynolds Kit Cars réparties aux quatre coins de Leonida.

Attention, certaines épaves sont enfermées dans des garages ou des conteneurs. Nous vous conseillons donc d’attendre d’avoir obtenu l’outil de découpe au cours du chapitre 3 pour pouvoir toutes les récupérer.

Épave n° 1 — Willie’s Service Center, à Vice City : Rendez-vous au sud du quartier de Salton, à proximité du garage de la 7e Avenue. Cherchez le Willie’s Service Center, reconnaissable à sa façade bleue et jaune. L’épave se trouve à l’intérieur du bâtiment. Vous devrez forcer l’accès au garage pour pouvoir la scanner.

Épave n° 2 — Casanova Island : Dirigez-vous vers Casanova Island, dans les Rialto Islands. Sur la partie nord de l’île, cherchez une maison située à proximité d’un terrain vacant. Un portail en bois bloque l’accès à une petite cour. Ouvrez-le pour découvrir la Reynolds Kit Car abandonnée à l’intérieur.

Épave n° 3 — Wild Hog Point : Cette épave se trouve à l’ouest de Port Gellhorn, sur la péninsule de Wild Hog Point, non loin de l’aérodrome. Rejoignez la côte et cherchez un conteneur maritime orange portant le logo Scoop. La voiture se trouve à l’intérieur, mais vous devez utiliser l’outil coupant pour ouvrir le conteneur. Cet équipement est obtenu en progressant dans les missions principales du chapitre 3.

Épave n° 4 — Watson Bay : Retournez à Watson Bay, dans le comté de Mariana. Repérez le garage Donnie’s Auto Repair, situé à proximité d’un Pay ‘n’ Spray. Empruntez le passage derrière l’établissement pour atteindre une petite cour. La Reynolds Kit Car se trouve devant des portes de garage.

Épave n° 5 — Capri : Pour la dernière épave, rendez-vous dans le quartier résidentiel situé au nord-ouest de Capri. Cherchez une villa à proximité d’un chantier de construction, avec plusieurs poubelles devant l’entrée. Descendez l’allée pour rejoindre le garage situé sur le côté de la propriété. Forcez l’ouverture pour découvrir la dernière Reynolds Kit Car et effectuer votre scan.

Après avoir identifié les cinq épaves, vous devrez une nouvelle fois patienter jusqu’à ce que Wyman vous contacte pour financer les travaux de restauration.

Comment obtenir la cinquième voiture de Wyman, la Deviant de 1972 ?

Bonne nouvelle, la cinquième voiture ne nécessite pas de retrouver de nouvelles épaves.

Après avoir terminé les quatre précédentes restaurations, Wyman finira par vous contacter pour vous proposer un dernier véhicule de collection : la Deviant de 1972, également appelée Born Free Deviant. Contrairement aux autres voitures, cette dernière est déjà disponible dans son atelier. Il vous suffira de régler les frais demandés et de vous rendre à sa casse.

Une fois sur place, ouvrez la grande porte de la grange pour déclencher une courte cinématique pendant laquelle Wyman sortira la Deviant restaurée. Vous aurez alors terminé l’ensemble de sa collection de voitures classiques.

Comment garder les voitures restaurées de Wyman ?

Une fois un véhicule récupéré, nous vous conseillons de l’enregistrer rapidement afin de pouvoir le conserver dans votre collection personnelle. Pour cela, rendez-vous dans un Pay ‘n’ Spray et payez les 100 $ nécessaires à son enregistrement, ou placez directement le véhicule dans l’un de vos garages disponibles. Vous pourrez ensuite le retrouver parmi vos véhicules personnels et le faire livrer grâce à l’application Scooterbros.

Rassurez-vous, si vous oubliez d’enregistrer une voiture restaurée, celle-ci n’est pas définitivement perdue. Elle sera automatiquement renvoyée à la casse de Wyman, où vous pourrez venir la récupérer plus tard.

Pour retrouver davantage d’astuces et de solutions, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6, ainsi que notre article consacré aux bonus de l’édition Ultime.