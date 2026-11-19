Comment sauvegarder manuellement dans le jeu ?

Les sauvegardes automatiques dans GTA 6 peuvent parfois vous surprendre, et si vous souhaitez éviter les mauvaises surprises en perdant une partie de votre progression en éteignant votre console, mieux vaut jouer la sécurité avec une sauvegarde manuelle.

Pour sauvegarder dans GTA 6, il faudra d’abord vous rendre dans le menu en appuyant sur Start (touche Options sur PS5, touche Menu sur Xbox), puis en vous rendant dans l’onglet Partie. C’est ici que vous pourrez sauvegarder votre partie et en charger une autre, voire recommencer une nouvelle partie. Sachez que vous avez ici accès à 15 emplacements de sauvegarde.

C’est un détail à prendre en compte pour une autre spécificité de cet épisode. Vous remarquerez rapidement qu’il n’est pas possible de refaire les missions dans GTA 6. Une fois terminées, vous ne pourrez plus les recommencer pour faire mieux ou pour essayer d’autres choses. Avoir plusieurs sauvegardes manuelles sous la main avant quelques missions pourra donc vous aider, si jamais l’envie vous prend d’en recommencer certaines.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.