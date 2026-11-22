Comment retrouver les disparus de Port Gellhorn ?

Pour déclencher cette quête secrète « Personne disparue » dans GTA 6 et avoir des indices sur les endroits à chercher, vous devrez donc avoir atteint le chapitre 2. Rendez-vous dans la ville de Port Gellhorn, à l’endroit affiché sur la carte ci-dessous pour y trouver des chiens qui courent autour d’une structure étrange. L’un des chiens va se faufiler à l’intérieur, et en le suivant vous tomberez sur un endroit tout à fait glauque où des effets personnels des personnes portées disparues sont disposés dans des casiers.

Vous disposerez ensuite de plusieurs photos qui vous aideront à chercher au bon endroit. Pour la première personne, rendez-vous un peu au nord de la ville, près d’un château d’eau à côté de caravanes, à l’endroit indiqué ci-dessous.

Allez dans la caravane qui se situe au plus proche du château d’eau et regardez le sol pour que votre personnage puisse retirer le parquet, et découvrir un squelette.

Une fois ce premier signalement effectué, rendez-vous maintenant proche du cinéma en plein air de la ville, dans une casse. Faites le tour de cette dernière et ouvrez le coffre de la voiture rose pour trouver le deuxième squelette.

Faites un nouveau signalement, puis dirigez-vous vers le sud-ouest de la ville, proche d’une mare que vous pourrez repérer via un arbre mort au milieu. Ici, le troisième squelette est dans une voiture sous l’eau.

Maintenant que vous avez résolu cette énigme, votre contact va vous demander de le rejoindre à l’entrepôt désaffecté. S’il ne vous dit rien, attendez encore un peu et progressez dans le jeu pour qu’il vous rappelle (vous devrez avoir Jason et Lucia à disposition). À partir de là, plus besoin de guide, vous pouvez suivre le déroulé de la quête jusqu’à sa toute fin, sans récompense à la clé, malgré un moment divertissant.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.