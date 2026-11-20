Vous trouverez ci-dessous les 8 choses à ne pas oublier ou à faire absolument avant de terminer le Chapitre 1. Attention, pour le contexte, quelques spoiler légers sont présents dans l’article.

Profiter des bonus de l’édition Ultime qui disparaissent (moto, kayak, kit rétro)

Si vous avez craqué l’Édition Ultime de GTA 6, prenez bien le temps de profiter de certains bonus avant de quitter Key Lento. En effet, trois de vos objets sont concernés par une disparition pure et simple une fois le chapitre terminé, à savoir votre moto Dinka Enduro, le kayak Crest, tous deux disponibles près de la maison de Jason, ainsi que le kit de personnalisation rétro pour votre Vapid Ganado, à appliquer sur votre pick-up chez Coastal Auto Care.

Rassurez-vous, tous les autres bonus de l’Édition Ultime ne sont pas concernés par cette restriction, c’est même l’inverse : certaines armes, boutiques et autres contenus se débloquent plus tard dans l’aventure. Voyez notre article dédié pour en apprendre davantage.

À lire aussi : Comment débloquer le contenu de l’édition Ultime dans GTA 6 ? [/ag-read-also]

Faire une sauvegarde manuelle avant Piège à touristes

Il est transparant, et pourtant, il existe bel et bien un point à partir duquel vous ne pouvez plus sauvegarder manuellement votre partie avant de passer à la fin du Chapitre 2 et la suite de l’histoire. Celui-ci se trouve au lancement de la mission « Piège à touristes », avant que vous n’acceptiez la mission de Mattia. Pensez à sauvegarder au plus tard ici pour retrouver le paisible quartier de Jason et tout le contenu que vous ne souhaiteriez pas perdre (voir ci-dessus).

Une fois cette mission commencée, vous serez embarqué dans une succession de missions scénarisées, sans possibilité de retourner explorer librement Key Lento pendant un moment. À noter : GTA 6 ne propose pas de rejouer librement les missions de l’histoire principale.

Terminer les deux quêtes de Shirley, la voisine de Jason

Shirley, la voisine de Jason à Key Lento, propose deux petites missions annexes qu’il serait dommage de laisser de côté. La première, « Achat de rhum pour Shirley », consiste à acheter une bouteille de rhum Salty Squid dans une boutique voisine avant de la lui rapporter. Rapide et efficace.

La seconde, « Voler le scooter », vous demande de récupérer le scooter de mobilité de sa voisine et ennemie jurée Peggy pour le ramener chez Shirley. Vous allez voir, le véhicule vaut le détour ! Il vous faudra ensuite le rentrer dans la maison de Shirley pour avoir le droit d’emprunter le véhicule girly de la voisine.

Ces deux quêtes sont donc exclusivement disponibles pendant le Chapitre 1 et disparaissent définitivement lorsque vous lancez la mission « Piège à touristes ». Elles ne sont pas nécessaires pour terminer le jeu à 100%, mais elles font partie du contenu que vous ne pourrez plus découvrir ensuite, sauf si vous réalisez une sauvegarde manuelle (voir notre conseil plus haut).

Ramasser le cigare de Mandy pendant la mission « Plomberie »

Durant la mission « Plomberie », Jason doit réparer l’évier de Mandy afin de récupérer son loyer réclamé par Brian. À la fin de la mission, cette dernière lui propose une boîte de cigares Macizo. Après le refus de Jason aux avances plus que frontales, la jeune femme finit par jeter la boîte dans son jardin, vexée.

Et c’est là que ce conseil intervient, n’oubliez pas de le ramasser avant de partir. La boîte contient un cigare, un objet consommable pour augmenter votre concentration, au prix d’une petite perte de santé au passage. Et comme vous ne pourrez plus le récupérer par la suite, si vous quittez les lieux sans les récupérer, vous risquez de passer à côté de cet objet propre au Chapitre 1.

Réparer la maison de Jason avant le retour de Lucia

Vous avez dû le constater, la maison prêtée par Brian à Jason est en mauvais état. Vous devez la réparer si vous souhaitez que votre relation avec Lucia soit au beau fixe lorsqu’elle rentrera à la maison. Pour cela, vous devez effectuer cinq tâches un peu partout dans la maison comme réparer la toiture, mettre les murs de la chambre, peindre ces mêmes murs, réparer l’escalier ou encore la balustrade à l’extérieur.

Rien d’obligatoire ici, mais pensez donc à faire tout cela avant la mission « Enfin libre » pour bénéficier du bonus de relation.

Récupérer le revolver unique de Donnie (H&L .38) dans le coffre de sa voiture

Pendant la mission « Bye Bye Don », Jason est missionné pour aller vider la caravane de Donnie avant de se débarrasser de sa voiture. Mais avant de détruire le véhicule, nous vous conseillons d’impérativement prendre le temps d’examiner le contenu du coffre de son véhicule. En effet, vous y trouverez le H&L .38 de Donnie, une variante unique du revolver que vous ne pourrez plus récupérer une fois la voiture détruite.

Pensez donc à fouiller le coffre avant de brûler le véhicule ou de le faire couler, facile à manquer si l’on termine trop rapidement la mission, et pourtant nécessaire si vous souhaitez tout trouver et finir le jeu à 100%.

Méditer avec Lucia

Après la mission « Terre à terre », suivez Lucia le matin de retour à la maison. Elle se rendra sur la terrasse pour méditer et vous propose de la rejoindre. Acceptez l’invitation pour découvrir ce premier emplacement de méditation. Il est impossible de le retrouver après la fin du chapitre 1 donc vous pouvez potentiellement passer à côté du trophée associé Faut être positifs.

Mettre son argent à l’abri sur le compte Famille de BuckMe

Dernier conseil, et pas des moindres : pensez à récupérer votre argent avant de lancer « Piège à touristes ». Effectivement, sans vous spoiler, à la fin du Chapitre 1, Jason perdra son argent liquide s’il est laissé sous les lattes de sa chambre. Pour éviter de repartir presque de zéro, pensez à transférer vos économies vers le compte Famille de BuckMe.

Cette réserve familiale est conservée lors du passage au Chapitre 2, contrairement à l’argent disponible sur votre compte courant et à votre argent de poche. Pensez également à récupérer l’argent présent dans la boîte aux lettres de Jason pour ne pas le perdre au passage. Mais il se pourrait bien qu’en réalité, vous puissiez récupérer cet argent dans un trou en revenant sur place plus tard… mais on vous dit ça comme ça.

Les autres éléments manquables du chapitre 1 de GTA 6

Il y a d’autres choses que vous pouvez sûrement manquer dans le Chapitre 1 de GTA 6, notamment cosmétiques, comme :

Le collier pour Lucia : Après la mission « Feng Shui » et avant de récupérer Lucia à sa sortie de prison, un objectif facultatif vous invite à acheter un collier pour Lucia dans la bijouterie du coin, au sud-ouest de Key Lento. Ce collier coûte 475 dollars et constitue un accessoire unique à récupérer pendant le Chapitre 1.

: Après la mission « Feng Shui » et avant de récupérer Lucia à sa sortie de prison, un objectif facultatif vous invite à acheter un collier pour Lucia dans la bijouterie du coin, au sud-ouest de Key Lento. Ce collier coûte 475 dollars et constitue un accessoire unique à récupérer pendant le Chapitre 1. Les lunettes de soleil offertes à Lucia sur le yacht : Pendant la mission « Permission de sortie », lorsque Jason et Lucia recherchent Mattia sur son yacht, prenez le temps de discuter avec le couple situé sur le pont intermédiaire, près de la rambarde et de l’escalier. Cette interaction permet de récupérer une paire de lunettes de soleil pour Lucia, manquable autrement.

: Pendant la mission « Permission de sortie », lorsque Jason et Lucia recherchent Mattia sur son yacht, prenez le temps de discuter avec le couple situé sur le pont intermédiaire, près de la rambarde et de l’escalier. Cette interaction permet de récupérer une paire de lunettes de soleil pour Lucia, manquable autrement. Les lunettes d’aviateur de Donnie : La mission « Bye Bye Don » permet de récupérer les lunettes d’aviateur de Donnie dans la salle de bain de sa caravane. Pensez à les ramasser avant de quitter les lieux et à les conserver dans votre garde-robe pour ne pas les perdre.

: La mission « Bye Bye Don » permet de récupérer les lunettes d’aviateur de Donnie dans la salle de bain de sa caravane. Pensez à les ramasser avant de quitter les lieux et à les conserver dans votre garde-robe pour ne pas les perdre. Débloquer la veste d’Andy pour Lucia : Pendant la mission « Home Sweet Home, lorsque Lucia doit échapper à la police, vous pouvez appeler Andy pour qu’elle vienne la récupérer. Si vous parvenez à rejoindre sa voiture sans vous faire repérer, vous débloquerez sa veste pour Lucia.

: Pendant la mission « Home Sweet Home, lorsque Lucia doit échapper à la police, vous pouvez appeler Andy pour qu’elle vienne la récupérer. Si vous parvenez à rejoindre sa voiture sans vous faire repérer, vous débloquerez sa veste pour Lucia. Passer la soirée avec Cal au Rusty Anchor : A un moment, Cal vous enverra un message pour vous proposer de prendre un verre au Rusty Anchor. Cette activité facultative vous permettra notamment de débloquer un t-shirt et une casquette exclusifs du bar, mais pour cela, il vous faudra ne pas vous précipiter vers Brian dès le début de la mission, et raccompagner Cal chez lui pour les rendre disponibles à l’achat.

: A un moment, Cal vous enverra un message pour vous proposer de prendre un verre au Rusty Anchor. Cette activité facultative vous permettra notamment de débloquer un t-shirt et une casquette exclusifs du bar, mais pour cela, il vous faudra ne pas vous précipiter vers Brian dès le début de la mission, et raccompagner Cal chez lui pour les rendre disponibles à l’achat. Retrouver les quatre colis de drogue perdus : Après la mission « Terre à terre », une activité facultative vous proposera de retrouver quatre colis de drogue dispersés dans le comté de Mariana. Une fois les paquets récupérés, vous pourrez les revendre à un receleur pour obtenir de l’argent supplémentaire, pas mal pendant l’exploration de la région.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui recense plein d’astuces, dont les fameux codes de triche de GTA 6.