Liste et emplacement des cartes Vice City Narcos

24 cartes sont à collecter pour le set Vice City Narcos dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 26/11/2026 : 4 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1 – Bryson Powers

Région : Port Gellhorn < Kelly County

: Port Gellhorn < Kelly County Emplacement : La carte est dans la laverie du motel qui vous sert de planque durant le chapitre 2, à l’est de Port Gellhorn. La carte se trouve sur une machine à laver.

#2 – Carl Casey

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : La carte se trouve près d’un sac posé au pied d’une table d’un terrain de basket. Ce terrain est situé à quelques mètres de la limite nord de la plage de Key Lento.

#3

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#4

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#5

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#6 – Christoph Schulz

Région : Draper Island < Kelly County

: Draper Island < Kelly County Emplacement : Vous pourrez tomber sur cette carte au cours d’une mission de récupération de la voiture Karin Futo pour Moses. Direction la région de Draper Island, au nord-ouest de la map du jeu, et vous trouverez la carte dans une petite armoire à l’arrière du hangar dans lequel se trouve la voiture.

#7

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#8 Kyle Lewicki (Bleu-vert)

Région : Bayside < Vice City – Vice Dale County

: Bayside < Vice City – Vice Dale County Emplacement : Rendez-vous dans la salle de sport Dynamix Fitness de Bayside à Vice City. La carte est posée sur le banc situé juste devant la porte menant aux vestiaires.

#9

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#10

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#11

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#12

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#13 Otis Adams (Argent)

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#14

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#15

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#16

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#17

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#18

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#19

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#20 Nicky McVee (Argent)

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#21

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#22

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#23

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#24

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: Emplacement : En cours d’ajout…

Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.