Cartes Vice City Narcos GTA 6 : où trouver les 24 cartes ?
Dans le cadre de la grande pêche aux collectibles de GTA 6, les cartes à collectionner vous occuperont un bon moment. Dans cet article, il est question de retrouver l’emplacement de l’intégralité des cartes Vice City Narcos.
Liste et emplacement des cartes Vice City Narcos
24 cartes sont à collecter pour le set Vice City Narcos dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :
Article mis à jour le 26/11/2026 : 4 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties
#1 – Bryson Powers
- Région : Port Gellhorn < Kelly County
- Emplacement : La carte est dans la laverie du motel qui vous sert de planque durant le chapitre 2, à l’est de Port Gellhorn. La carte se trouve sur une machine à laver.
#2 – Carl Casey
- Région : Key Lento < Mariana County
- Emplacement : La carte se trouve près d’un sac posé au pied d’une table d’un terrain de basket. Ce terrain est situé à quelques mètres de la limite nord de la plage de Key Lento.
#3
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#4
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#5
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#6 – Christoph Schulz
- Région : Draper Island < Kelly County
- Emplacement : Vous pourrez tomber sur cette carte au cours d’une mission de récupération de la voiture Karin Futo pour Moses. Direction la région de Draper Island, au nord-ouest de la map du jeu, et vous trouverez la carte dans une petite armoire à l’arrière du hangar dans lequel se trouve la voiture.
#7
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#8 Kyle Lewicki (Bleu-vert)
- Région : Bayside < Vice City – Vice Dale County
- Emplacement : Rendez-vous dans la salle de sport Dynamix Fitness de Bayside à Vice City. La carte est posée sur le banc situé juste devant la porte menant aux vestiaires.
#9
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#10
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#11
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#12
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#13 Otis Adams (Argent)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#14
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#15
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- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#17
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- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#19
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#20 Nicky McVee (Argent)
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#21
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#22
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#23
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#24
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- Emplacement : En cours d’ajout…
Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.