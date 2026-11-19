Cartes à collectionner GTA 6 : où trouver les 480 cartes ?
Oui, Grand Theft Auto VI compte 480 cartes à collectionner. Vous l’avez compris, énormément de collectibles et de points d’intérêt sont à dénicher dans le monde ouvert très copieux de GTA 6. Une catégorie particulièrement fournie se distingue dans les menus de progression du jeu, et il s’agit de ces cartes. Elles sont regroupées par sets et demanderont pas mal de temps avant d’être trouvées en intégralité. Dans cet article, on vous regroupe l’emplacement de chacun des sets complets.
Où trouver les cartes à collectionner dans GTA 6 ?
Les cartes à collectionner sont cachés aussi bien à l’intérieur des bâtiments visitables (signalés en gris foncé sur la map) qu’à l’extérieur. Il y a un total de 480 cartes à collectionner réparties dans 18 catégories. Retrouvez l’emplacement de chaque carte pour chaque set dans la liste ci-dessous :
Mis à jour le 18/11/2026 : liste des 18 sets. Les guides de chaque set sont ajoutés au fil de leur publication.
- Vice City Flamingos
- Vice City Narcos
- Vice City Manatees
- Vice City Club de Fútbol
- Liberty City Swingers
- Liberty City Penetrators
- Liberty City Wrath
- Los Santos Corkers
- Los Santos Panic
- Los Santos Pounders
- Catch Amateur
- America’s Next Top Hooker
- Artistes du Delights
- Danseuses du Jack of Hearts
- Danseuses du Nine1Nine
- Les Légendes de Ratface
- Right Wing: America’s Hero
- Ed Comics Universe
Combien rapportent les cartes à collectionner dans GTA 6 ?
Récupérer toutes les cartes à collectionner de GTA 6 n’est pas seulement une activité de complétionniste acharné. Il y a un intérêt financier à les obtenir. Une fois une carte obtenue, elle peut être revendue entre 20 et plus de 1 000 dollars selon son degré de rareté (par exemple Bronze, Argent et Or, ou Rouge, Bleu et Violet, etc.).
Afin de ne pas perdre le fil de votre progression dans cette quête, la carte vendue restera affichée dans les menus. Notez qu’une même carte peut être obtenue à plusieurs endroits, et si vous tombez sur un doublon, vous pourrez également le vendre. Récupérer un doublon n’a en revanche aucune conséquence sur la complétion du set de cartes.
Retrouvez toutes nos astuces, soluces et emplacements de collectible sur GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.