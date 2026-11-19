Où trouver les cartes à collectionner dans GTA 6 ?

Les cartes à collectionner sont cachés aussi bien à l’intérieur des bâtiments visitables (signalés en gris foncé sur la map) qu’à l’extérieur. Il y a un total de 480 cartes à collectionner réparties dans 18 catégories. Retrouvez l’emplacement de chaque carte pour chaque set dans la liste ci-dessous :

Mis à jour le 18/11/2026 : liste des 18 sets. Les guides de chaque set sont ajoutés au fil de leur publication.

Vice City Flamingos

Vice City Narcos

Vice City Manatees

Vice City Club de Fútbol

Liberty City Swingers

Liberty City Penetrators

Liberty City Wrath

Los Santos Corkers

Los Santos Panic

Los Santos Pounders

Catch Amateur

America’s Next Top Hooker

Artistes du Delights

Danseuses du Jack of Hearts

Danseuses du Nine1Nine

Les Légendes de Ratface

Right Wing: America’s Hero

Ed Comics Universe

Combien rapportent les cartes à collectionner dans GTA 6 ?

Récupérer toutes les cartes à collectionner de GTA 6 n’est pas seulement une activité de complétionniste acharné. Il y a un intérêt financier à les obtenir. Une fois une carte obtenue, elle peut être revendue entre 20 et plus de 1 000 dollars selon son degré de rareté (par exemple Bronze, Argent et Or, ou Rouge, Bleu et Violet, etc.).

Afin de ne pas perdre le fil de votre progression dans cette quête, la carte vendue restera affichée dans les menus. Notez qu’une même carte peut être obtenue à plusieurs endroits, et si vous tombez sur un doublon, vous pourrez également le vendre. Récupérer un doublon n’a en revanche aucune conséquence sur la complétion du set de cartes.

Retrouvez toutes nos astuces, soluces et emplacements de collectible sur GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.