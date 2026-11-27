Cartes Right Wing: Les héros de l’Amérique GTA 6 : où trouver les 36 cartes ?
GTA 6 propose une chasse aux cartes à collectionner aux allures de marathon. Près d’une vingtaine de sets sont à compléter durant votre exploration, et même le show télé Right Wing: Les héros de l’Amérique propose ses cartes. Nous vous indiquons ici leur emplacement en intégralité.
Liste et emplacement des cartes Right Wing: Les héros de l’Amérique
Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 36 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :
Article mis à jour le 26/11/2026 : 3 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties
#1 Flamer (rouge)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#2 Flamer (blanc)
- Région : Watson Bay < Mariana County
- Emplacement : Au nord-est de Watson Bay se trouve une aire de camping. Cherchez le local des toilettes et contournez par la droite pour apercevoir la carte collée à un panneau d’affichage.
#3
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#4 Right Wing (rouge)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#5
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#6
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#7
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#8
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#9
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#10
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#11
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#12
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#13
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#14 – La Femme instruite (Blanc)
- Région : Key Lento < Mariana County
- Emplacement : Dans le pâté de maisons pile au sud de votre planque de Key Lento du Chapitre 1, vous tomberez sur un mobile-home rouge et blanc. Sur les marches de l’escalier de l’entrée, vous trouverez la carte.
#15
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#16
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#17
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#18
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#19
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#20
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#21
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#22 – Immigrantasma (Rouge)
- Région : Abismo Key < Mariana County
- Emplacement : A l’ouest de la région d’Abismo Key, vous tomberez sur des toilettes publiques. Entrez dans les toilettes pour femmes et vous verrez la carte posée sur la chasse d’eau.
#23
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#24
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#25
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#26
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#27
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#28 – Droite contre Gauche (Rouge)
- Région : Port Gellhorn < Kelly County
- Emplacement : La carte est cachée à l’intérieur d’une auto-tamponneuse jaune délabrée près de la grande roue du point d’intérêt WAiNK Fête forraine de Gellhorn, à Port Gellhorn. Vous serez automatiquement dans cette zone à la fin de la mission Délits et Délices du Chapitre 2.
#29
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#30 – Droite contre Gauche (Bleu)
- Région : Watson Bay < Mariana County
- Emplacement : Depuis le salon de beauté Lori Scott Hair & Beauty, vers le centre de Watson Bay, remontez légèrement vers le nord-ouest et pénétrez dans le jardin partagé par deux maisons. Allez sous le porche de la maison de droite pour apercevoir la carte posée sur une rambarde.
#31
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#32
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#33
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#34
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#35
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#36
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- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.