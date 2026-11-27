Liste et emplacement des cartes Right Wing: Les héros de l’Amérique

Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 36 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 26/11/2026 : 3 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1 Flamer (rouge)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#2 Flamer (blanc)

Région : Watson Bay < Mariana County

: Watson Bay < Mariana County Emplacement : Au nord-est de Watson Bay se trouve une aire de camping. Cherchez le local des toilettes et contournez par la droite pour apercevoir la carte collée à un panneau d’affichage.

#3

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#4 Right Wing (rouge)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#5

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#6

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#7

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#8

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#9

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#10

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#11

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#12

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#13

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#14 – La Femme instruite (Blanc)

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : Dans le pâté de maisons pile au sud de votre planque de Key Lento du Chapitre 1, vous tomberez sur un mobile-home rouge et blanc. Sur les marches de l’escalier de l’entrée, vous trouverez la carte.

#15

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#16

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#17

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#18

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#19

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#20

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#21

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#22 – Immigrantasma (Rouge)

Région : Abismo Key < Mariana County

: Abismo Key < Mariana County Emplacement : A l’ouest de la région d’Abismo Key, vous tomberez sur des toilettes publiques. Entrez dans les toilettes pour femmes et vous verrez la carte posée sur la chasse d’eau.

#23

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#24

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#25

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#26

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#27

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#28 – Droite contre Gauche (Rouge)

Région : Port Gellhorn < Kelly County

: Port Gellhorn < Kelly County Emplacement : La carte est cachée à l’intérieur d’une auto-tamponneuse jaune délabrée près de la grande roue du point d’intérêt WAiNK Fête forraine de Gellhorn, à Port Gellhorn. Vous serez automatiquement dans cette zone à la fin de la mission Délits et Délices du Chapitre 2.

#29

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#30 – Droite contre Gauche (Bleu)

Région : Watson Bay < Mariana County

: Watson Bay < Mariana County Emplacement : Depuis le salon de beauté Lori Scott Hair & Beauty, vers le centre de Watson Bay, remontez légèrement vers le nord-ouest et pénétrez dans le jardin partagé par deux maisons. Allez sous le porche de la maison de droite pour apercevoir la carte posée sur une rambarde.

#31

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#32

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#33

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#34

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#35

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: Emplacement : En cours d’ajout…

#36

Région : Emplacement : En cours d’ajout…



Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.