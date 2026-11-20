Combien de chapitres et de missions dans GTA 6 ?

Lorsque vous commencerez l’aventure principale dans GTA 6, vous verrez que celle-ci est divisée en chapitres. Au sein de chaque chapitre, on retrouve un nombre plus ou moins grand de missions, avec des chapitres plus courts que d’autres.

Au total, il existe 5 chapitres dans GTA 6. Vous pouvez ensuite rallonger l’expérience en effectuant d’autres activités annexes, mais toutes les missions principales tiennent en ces 5 chapitres. L’histoire principale compte 97 missions : 22 dans le chapitre 1, 13 dans le chapitre 2, 28 dans le chapitre 3, 27 dans le chapitre 4 et 7 dans le chapitre 5.

Liste de toutes les missions principales de GTA 6 par chapitre

Dans cet article, vous retrouverez l’ensemble de nos guides sur les missions principales de GTA 6. Cette page sera régulièrement mise à jour avec l’ajout de chaque article, un par mission, afin de vous donner un sommaire de toutes les missions à accomplir.

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des missions de GTA 6 dans chaque chapitre du jeu. Attention aux spoilers éventuels dans les noms de chaque mission, même si cela reste assez subtil.

Chapitre 1

Prologue Partie de pêche Aux armes Juste une égratignure Frais de labo Attention indésirable Plomberie Hé, Arnold ! Island Dreams Feng Shui Enfin libre Buckme Nettoyer après Donnie Terre à terre Ciel dégagé Permission de sortie Bourbier Bye Bye Don Recalibrage Piège à touristes Home Sweet Home Sortie d’hôpital

Chapitre 2

Y a quoi dans le sac ? Traque ambulance Nouvelle adresse Virées entre filles Moses Véhicule quotidien Et moi Dunk ! Course matinale Pause café Délits et délices Thrillbilly Self-Defense Heurts de départ

Chapitre 3

Bienvenue à Vice City Came de choix Rencontre avec les Heder Origine douteuse Mami a toujours raison Urgence immobilière Tyrone Litière cachotière Labos de Litière Spin on this Service de voiture En vedette Boobie Time Premières impressions La main dans le sac Crosstown Traffic Enquête de solvabilité Voler la Zorrusso pour Randy Sinfrontera National Bank Experte en sécurité Conduire ou mourir En bonne compagnie Le chaînon manquant Un plan bien monté Cooties Une banlieue came Explosifs cachés Le coup du cartel

Chapitre 4

Ocean Beach Une autre vie Voitures de fonction Avocat Fête de cristal Poids lourd Shooting photo Liste de souhaits de Randy Jour de livraison Prise de masse Montre en main Afflux de liquidités Amat’heure Sale boulot Bagage encombrant Babysitting nocturne Nouvelles pièces à conviction Mise à sac musclée Jeu d’enfant Têtes d’affiche Surveillance rapprochée Méthode de livraison Une équipe en béton Restauration complète Trafic aérien La dernière chevauchée Repartir de zéro

Chapitre 5

Vol de coucou En quête de liberté VC Baby Flair marin Opération Savage Glory Garde préventive La fin du chemin

Comptez environ 60 heures pour venir à bout de ces cinq chapitres, d’après notre guide sur la durée de vie de GTA 6. Terminer l’histoire principale débloque aussi les codes de triche de GTA 6, comme on vous le disait dans notre guide complet.