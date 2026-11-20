Liste des missions GTA 6 : combien de chapitres et de missions ?
Si vous avez besoin de guides ou d’astuces pour effectuer les missions principales de GTA 6, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ici tous nos guides liés aux différents chapitres de GTA 6.
Combien de chapitres et de missions dans GTA 6 ?
Lorsque vous commencerez l’aventure principale dans GTA 6, vous verrez que celle-ci est divisée en chapitres. Au sein de chaque chapitre, on retrouve un nombre plus ou moins grand de missions, avec des chapitres plus courts que d’autres.
Au total, il existe 5 chapitres dans GTA 6. Vous pouvez ensuite rallonger l’expérience en effectuant d’autres activités annexes, mais toutes les missions principales tiennent en ces 5 chapitres. L’histoire principale compte 97 missions : 22 dans le chapitre 1, 13 dans le chapitre 2, 28 dans le chapitre 3, 27 dans le chapitre 4 et 7 dans le chapitre 5.
Liste de toutes les missions principales de GTA 6 par chapitre
Dans cet article, vous retrouverez l’ensemble de nos guides sur les missions principales de GTA 6. Cette page sera régulièrement mise à jour avec l’ajout de chaque article, un par mission, afin de vous donner un sommaire de toutes les missions à accomplir.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des missions de GTA 6 dans chaque chapitre du jeu. Attention aux spoilers éventuels dans les noms de chaque mission, même si cela reste assez subtil.
Chapitre 1
- Prologue
- Partie de pêche
- Aux armes
- Juste une égratignure
- Frais de labo
- Attention indésirable
- Plomberie
- Hé, Arnold !
- Island Dreams
- Feng Shui
- Enfin libre
- Buckme
- Nettoyer après Donnie
- Terre à terre
- Ciel dégagé
- Permission de sortie
- Bourbier
- Bye Bye Don
- Recalibrage
- Piège à touristes
- Home Sweet Home
- Sortie d’hôpital
Chapitre 2
- Y a quoi dans le sac ?
- Traque ambulance
- Nouvelle adresse
- Virées entre filles
- Moses
- Véhicule quotidien
- Et moi Dunk !
- Course matinale
- Pause café
- Délits et délices
- Thrillbilly
- Self-Defense
- Heurts de départ
Chapitre 3
- Bienvenue à Vice City
- Came de choix
- Rencontre avec les Heder
- Origine douteuse
- Mami a toujours raison
- Urgence immobilière
- Tyrone
- Litière cachotière
- Labos de Litière
- Spin on this
- Service de voiture
- En vedette
- Boobie Time
- Premières impressions
- La main dans le sac
- Crosstown Traffic
- Enquête de solvabilité
- Voler la Zorrusso pour Randy
- Sinfrontera National Bank
- Experte en sécurité
- Conduire ou mourir
- En bonne compagnie
- Le chaînon manquant
- Un plan bien monté
- Cooties
- Une banlieue came
- Explosifs cachés
- Le coup du cartel
Chapitre 4
- Ocean Beach
- Une autre vie
- Voitures de fonction
- Avocat
- Fête de cristal
- Poids lourd
- Shooting photo
- Liste de souhaits de Randy
- Jour de livraison
- Prise de masse
- Montre en main
- Afflux de liquidités
- Amat’heure
- Sale boulot
- Bagage encombrant
- Babysitting nocturne
- Nouvelles pièces à conviction
- Mise à sac musclée
- Jeu d’enfant
- Têtes d’affiche
- Surveillance rapprochée
- Méthode de livraison
- Une équipe en béton
- Restauration complète
- Trafic aérien
- La dernière chevauchée
- Repartir de zéro
Chapitre 5
- Vol de coucou
- En quête de liberté
- VC Baby
- Flair marin
- Opération Savage Glory
- Garde préventive
- La fin du chemin
Comptez environ 60 heures pour venir à bout de ces cinq chapitres, d’après notre guide sur la durée de vie de GTA 6. Terminer l’histoire principale débloque aussi les codes de triche de GTA 6, comme on vous le disait dans notre guide complet.