Cartes Univers Ed Comics GTA 6 : où trouver les 36 cartes ?
Certains sets de cartes à collectionner de GTA 6 sont plus étoffés que d’autres. C’est le cas du set à l’effigie de l’Univers Ed Comics. Pour vous aider à toutes les récupérer, on vous liste chacune de ces cartes ainsi que leur emplacement.
Liste et emplacement des cartes Univers Ed Comics
36 cartes sont à collecter pour le set Univers Ed Comics dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :
Article mis à jour le 26/11/2026 : 4 cartes sur 36 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties
#1
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#2
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#3
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#4
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#5 – Chirurgien-Chef (Rose)
- Région : Port Gellhorn < Kelly County
- Emplacement : Direction la pointe sud de la région de Port Gellhorn. La carte se trouve sur un réfrigérateur à l’intérieur d’un mobile-home, situé à l’arrière de l’atelier de tuning Dirt Merchants.
#6
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#7
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#8
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#9 – Diagnostic (Orange)
- Région : Shoeless Keys < Mariana County
- Emplacement : Allez à Shoeless Keys et au restaurant Grassrivers Cafe and Deli. Pour mettre la main sur la carte, vous devrez atteindre le toit. Ce n’est pas forcément évident d’y accéder donc commencez par rejoindre la terrasse extérieure au premier étage. Montez ensuite sur une table située juste en dessous le toit, et sautez pour vous hissez en haut. Une fois sur le toit, cherchez un gros nid. La carte est à l’intérieur.
#10 – Side Effect (Bleu)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#11
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#12
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#13
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#14
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#15
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#16 – Dr. Placebo (Bleu)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#17
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#19
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- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Emplacement : En cours d’ajout…
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- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#26
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#27 – Funny Bones (Orange)
- Région : Port Gellhorn < Kelly County
- Emplacement : La carte se trouve sur le toit d’un château d’eau situé au nord de Port Gellhorn. Vous arriverez forcément dans sa zone en volant le véhicule Crawler pour Moses.
#28 – Fémi-Némésis (Bronze)
- Région : Maroon Key < Mariana County
- Emplacement : La carte se trouve sur la presqu’ile de Maroon Key, en haut d’une tour de guet. Attention, en approchant de la tour un peu trop bruyamment, en voiture ou en sprintant, un agent de sécurité vous repérera. Grimpez ensuite à l’échelle de la tour, et vous pourrez ramasser la carte au sommet.
#29 – Femi-Nemesis (Argent)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#30
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#31 – Ratface (Bronze)
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#32
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#33
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- Emplacement : En cours d’ajout…
#34 – Right Wing (Bronze)
- Région : Key Lento < Mariana County
- Emplacement : Rendez-vous à la station-essence au nord de Key Lento. Passez derrière le fast-food Marbles et montez à l’échelle pour vous retrouver sur le toit. En haut, courez vers le toit de la station-essence et sautez pour l’atteindre. Approchez ensuite de l’enseigne de seau glacé pour découvrir la carte posée sur une table.
#35
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
#36
- Région :
- Emplacement : En cours d’ajout…
Les 17 autres sets sont recensés dans notre guide des 480 cartes à collectionner de GTA 6, dont Les Légendes de Ratface, le héros de la carte #31 de ce set. Avant de revendre vos doublons, jetez un œil à notre point sur le prix des cartes. Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.