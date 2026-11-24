Liste et emplacement des cartes Artistes du Delights

Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 18 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 24/11/2026 : 9 cartes sur 18 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1 – Vicki

Emplacement : Dans les toilettes du motel lors du Chapitre 2.

#2 – Nicole

Emplacement : Sur le toit d’un bâtiment à Vice Beach.

#3 – Harley

Emplacement : En cours d’ajout…

#4 – Thelma

Emplacement : En haut du point d’intérêt WAiNK Tour de recherche et développement Badger, au sud de la maison de Jason du Chapitre 1.

#5 – Amber

Emplacement : En cours d’ajout…

#6

Emplacement : En cours d’ajout…

#7

Emplacement : En cours d’ajout…

#8 – Tracy

Emplacement : Dans une boîte jaune en haut d’une tour radio au nord de Hamlet.

#9 – Nevaeh

Emplacement : En cours d’ajout…

#10

Emplacement : En cours d’ajout…

#11

Emplacement : En cours d’ajout…

#12 – Daisy

Emplacement : Sur un panneau, à l’arrière de la supérette Xero de La Perle.

#13 – Lucky

Emplacement : Dans la chambre d’un maison, non loin de l’appartement de Tyrone.

#14 – Cyrus

Emplacement : Dans un conteneur à Frogswater.

#15 – Agent XXX

Emplacement : Dans les toilettes du Delights à Port Gellhorn.

#16

Emplacement : En cours d’ajout…

#17

Emplacement : En cours d’ajout…

#18 – Chip

Emplacement : Dans les toilettes d’une maison au nord de Watson Bay.

Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.