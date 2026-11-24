Cartes Artistes du Delights GTA 6 : où trouver les 18 cartes ?
De nombreux sets de cartes à collectionner garnissent la chasse aux collectibles de GTA 6. Des équipes de sport collectif, des catcheurs ou encore un superhéros sont concernés, mais cet article se concentre sur les Artistes du Delights. Nous vous proposons en effet le guide de l’emplacement de chacune des cartes de la catégorie.
Liste et emplacement des cartes Artistes du Delights
Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 18 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :
Article mis à jour le 24/11/2026 : 9 cartes sur 18 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties
#1 – Vicki
- Emplacement : Dans les toilettes du motel lors du Chapitre 2.
#2 – Nicole
- Emplacement : Sur le toit d’un bâtiment à Vice Beach.
#3 – Harley
- Emplacement : En cours d’ajout…
#4 – Thelma
- Emplacement : En haut du point d’intérêt WAiNK Tour de recherche et développement Badger, au sud de la maison de Jason du Chapitre 1.
#5 – Amber
- Emplacement : En cours d’ajout…
#6
- Emplacement : En cours d’ajout…
#7
- Emplacement : En cours d’ajout…
#8 – Tracy
- Emplacement : Dans une boîte jaune en haut d’une tour radio au nord de Hamlet.
#9 – Nevaeh
- Emplacement : En cours d’ajout…
#10
- Emplacement : En cours d’ajout…
#11
- Emplacement : En cours d’ajout…
#12 – Daisy
- Emplacement : Sur un panneau, à l’arrière de la supérette Xero de La Perle.
#13 – Lucky
- Emplacement : Dans la chambre d’un maison, non loin de l’appartement de Tyrone.
#14 – Cyrus
- Emplacement : Dans un conteneur à Frogswater.
#15 – Agent XXX
- Emplacement : Dans les toilettes du Delights à Port Gellhorn.
#16
- Emplacement : En cours d’ajout…
#17
- Emplacement : En cours d’ajout…
#18 – Chip
- Emplacement : Dans les toilettes d’une maison au nord de Watson Bay.
Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.