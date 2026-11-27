Liste et emplacement des cartes Liberty City Wrath

Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 24 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 26/11/2026 : 3 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1 – Atonga Alaalatoa

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#2 – Alvin Orlowski

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#3 – Dartanyon Pearson

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : En partant de la curiosité WAiNK Maison de Noël, au centre-ouest de Key Lento, descendez la rue vers le sud jusqu’à atteindre la quatrième maison. La carte se trouve à l’intérieur, sur le meuble télé du salon. Attention, des habitants occupent la maison et se montreront violents s’ils vous voient.

#4 – Armando Ibarra JR.

Région : Gloriana Key < South Vice-Dale County < Vice-Dale County

: Gloriana Key < South Vice-Dale County < Vice-Dale County Emplacement : Sur la plage du sud de la région Gloriana Key, grimpez à l’intérieur du poste d’observation des sauveteurs le plus au sud. La carte est posée à côté d’un PC portable.

#5

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#6

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#7

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#8

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#9

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#10

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#11 – Anthony Poke II (Rouge)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#12

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#13

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#14

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#15

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#16

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#17

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#18

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#19 – Robbie Stine (Bronze)

Région : Catalan Key < South Vice-Dale County < Vice-Dale County

: Catalan Key < South Vice-Dale County < Vice-Dale County Emplacement : Direction le sud de Catalan Key, dans une zone de résidences luxueuses. Infiltrez-vous dans celle qui est au début de la rue. Il faudra ensuite forcer le garage et récupérer la carte sur l’établi. Attention, il y a des civils, un agent de sécurité, et un chien de garde pour vous barrer la route.

#20 – Robbie Stine (Argent)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#21 – Robbie Stine (Or)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#22

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#23

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#24 – Thien Thin (Or)

Région : Watson Bay < Mariana County

: Watson Bay < Mariana County Emplacement : A l’ouest de Watson Bay, au bord de mer, se trouve l’enseigne The Bitehouse. En montant les escaliers par la gauche puis en grimpant sur les toits, vous arriverez au sommet du bâtiment. Vous n’aurez ensuite plus qu’à traverser jusqu’à atteindre une petite tour. Montez enfin à l’échelle et vous verrez la carte.

Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.