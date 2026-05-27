Ravenswatch : La mise à jour Songs of Thieves est maintenant disponible avec de nouveaux ennemis à combattre

Aladdin contre les 40 voleurs

Puisque la mise à jour Songs of Thieves est maintenant disponible sur Ravenswatch, il était de bon temps pour le titre de Passtech Games de passer nous faire un petit coucou à l’occasion de l’AG French Direct, avec une bande-annonce de lancement pour cette update gratuite.

Dans cette mise à jour, vous découvrirez une nouvelle faction ennemie avec des voleurs à affronter, avec trois types d’ennemis inédits. Ces derniers sont au cœur de presque toutes les nouveautés, puisque l’on retrouvera aussi de nouvelles salles qui prendront parfois l’allure de pièces remplies de trésors, tandis que d’autres comporteront des tas de pièges.

Un nouveau PNJ du nom de Stingy Jack sera également ajouté, et il faudra vite le capturer pour collecter son butin. Un système de « mélodies » sera aussi implémenté, et activer la harpe magique que vous trouverez affectera votre run via divers effets. Le multijoueur sera également amélioré avec la possibilité de mettre la partie en pause.

Ravenswatch est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. On nous rappelle également qu’une version Nintendo Switch 2 du jeu est en préparation, avec une sortie calée à l’automne de cette année, sans plus de précision.