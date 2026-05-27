Distant Shore: Bretagne illustre son gameplay ingénieux inspiré par Portal, Mirror’s Edge et Half-Life

Cette Bretagne-là, elle ne vous gagne pas forcément

Vous ne reconnaitrez pas directement la belle région de la Bretagne en jetant un œil au gameplay de Distant Shore: Bretagne, étant donné que le jeu nous plonge au sein d’un complexe scientifique délabré rempli de secrets. Ce nouvel extrait réservé à l’AG French Direct vous détaille tout cela en vidéo tout en vous montrant un aperçu exclusif des décors que vous allez pouvoir traverser dans le jeu final.

Comme nous l’explique le directeur créatif du jeu, Gabriel Sauvage, le principe de Distant Shore: Bretagne repose sur la capacité de votre personnage à jouer avec ses gantelets métalliques, qui peuvent par exemple tordre le métal pour vous permettre de vous frayer un chemin à travers les débris, ou bien apposer sur les objets une attraction.

Vous pourrez donc attirer deux objets l’un vers l’autre, ou les repousser si besoin. Le personnage sera ensuite assez agile pour effectuer quelques mouvements de parkour, étant donné qu’il n’aura pas le vertige. Le tout donne un mélange intelligent qui joue beaucoup avec la physique, dont celle du protagoniste.

Distant Shore: Bretagne est attendu sur PC dans pas mal de temps, le jeu visant une sortie en 2028. Vous pouvez toujours essayer vous-mêmes sa démo qui est disponible sur Steam.