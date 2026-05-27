Distant Shore: Bretagne illustre son gameplay ingénieux inspiré par Portal, Mirror’s Edge et Half-Life
C’est peut-être notre esprit chauvin qui fait cela, mais nos studios français ont pour habitude de présenter des jeux qui se déroulent dans les régions de notre pays pour les sublimer, ou bien les présenter d’une façon un peu plus fantastique. C’est ce deuxième cas de figure qui a été choisi pour Distant Shore: Bretagne, étant donné que les côtes bretonnes sont ici loin d’être aussi belles que celles de notre réalité. Et pourtant, avec ce nouvel aperçu de gameplay proposé durant notre dernier AG French Direct, on a quand même envie d’y faire un tour.
Cette Bretagne-là, elle ne vous gagne pas forcément
Vous ne reconnaitrez pas directement la belle région de la Bretagne en jetant un œil au gameplay de Distant Shore: Bretagne, étant donné que le jeu nous plonge au sein d’un complexe scientifique délabré rempli de secrets. Ce nouvel extrait réservé à l’AG French Direct vous détaille tout cela en vidéo tout en vous montrant un aperçu exclusif des décors que vous allez pouvoir traverser dans le jeu final.
Comme nous l’explique le directeur créatif du jeu, Gabriel Sauvage, le principe de Distant Shore: Bretagne repose sur la capacité de votre personnage à jouer avec ses gantelets métalliques, qui peuvent par exemple tordre le métal pour vous permettre de vous frayer un chemin à travers les débris, ou bien apposer sur les objets une attraction.
Vous pourrez donc attirer deux objets l’un vers l’autre, ou les repousser si besoin. Le personnage sera ensuite assez agile pour effectuer quelques mouvements de parkour, étant donné qu’il n’aura pas le vertige. Le tout donne un mélange intelligent qui joue beaucoup avec la physique, dont celle du protagoniste.
Distant Shore: Bretagne est attendu sur PC dans pas mal de temps, le jeu visant une sortie en 2028. Vous pouvez toujours essayer vous-mêmes sa démo qui est disponible sur Steam.