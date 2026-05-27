Dive or Die: Children of Rain enfile son masque et son tuba pour nous présenter son enfer sous-marin, plongée prévue cet été

En espérant ne pas croiser Cthulhu

Le studio est venu nous reparler de Dive or Die: Children of Rain avec une nouvelle bande-annonce de gameplay diffusée à l’occasion de l’AG French Direct. On y voit comment fonctionne l’exploration sous-marine ici.

Dans le jeu, vous devrez enfiler votre combinaison de plongée pour explorer le Bassin Abyssal, un lieu extrêmement dangereux dans lequel vous devrez collecter des ressources, mais aussi des reliques mystérieuses qui pourront sauver l’humanité avant que celle-ci ne soit engloutie par les eaux. Vous mourrez évidemment plusieurs fois avant d’arriver à vos fins, étant donné que le jeu repose sur une structure de roguelite demandant plusieurs essais. Ce que l’on ne voit pas ici, c’est qu’une fois à la surface, entre deux plongées, vous devrez aussi gérer votre camp de survivants avec les ressources collectées pour améliorer votre espérance de survie.

Avec cette vidéo, on apprend également que Dive or Die: Children of Rain est désormais prévu pour le 21 juillet prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Idéal pour avoir l’illusion de faire trempette en pleine canicule. Et si vous souhaitez déjà vous tremper les pieds, sachez qu’une démo est toujours disponible sur Steam. Celle-ci a aussi été mise à jour il y a quelques jours, pour améliorer l’expérience selon les retours de la communauté.