Knuckle Paradise ne joue pas les pouilles mouillées et se montre dans une nouvelle vidéo de gameplay commentée

Poule May Cry

Knuckle Paradise refait les présentations durant notre AG French Direct, avec de nouvelles images de gameplay à la clé. Si vous découvrez le jeu aujourd’hui, sachez qu’il s’agit là d’un titre orienté action qui nous place dans la peau de Jane, embarquée malgré elle dans un tournoi d’arts martiaux clandestin qui prend place dans un parc d’attractions abandonné. Un pitch qui pourra suffire pour convaincre, mais à cela vient s’ajouter une particularité : Jane est accompagnée d’une poule – Cocotte – qui sera sa meilleure alliée pour vaincre ses adversaires.

Le réalisateur du jeu nous explique ici que le titre a quelques références bien connues du monde du beat’em all, de Devil May Cry à Bayonetta, dans la mesure où vous pourrez enchaîner les combos à toute vitesse, même dans les airs. Knuckle Paradise ne sera pas qu’un jeu de gros bourrin dans la mesure où il faudra aussi faire attention aux patterns de vos ennemis, tandis que Cocotte pourra se glisser derrière eux pour les frapper et les déstabiliser.

La bagarre pourra aussi être mise en pause le temps de parler à plusieurs PNJ pour effectuer quelques quêtes dans ce parc si spécial, mais ça, on le verra prochainement dans une nouvelle vidéo de présentation du studio.

Knuckle Paradise est prévu pour le début d’année 2027. Le jeu est attendu sur PC via Steam, et arrivera aussi sur consoles.