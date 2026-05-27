Heave Ho 2 : Le studio Le Cartel revient sur les nouveautés de cette suite de l’un des party-game les plus loufoques

Une suite plus riche, plus complète, plus connectée

Pour nous parler de Heave Ho 2, Alexandre Muttoni, Frédéric Coispeau et Guillaume Levieux de Le Cartel Studio font un tour à l’AG French Direct afin de revenir dans un premier temps sur les origines du projet. Depuis la sortie du premier épisode en 2019, le studio s’est essayé à beaucoup d’autres choses avec pas mal de concepts en interne, mais il est finalement revenu sur la licence avec de nouvelles idées en tête.

Heave Ho 2 ne sera en effet pas qu’une extension de luxe pour le Heave Ho, qui se contenterait de rajouter quelques niveaux en plus. Ici, le studio a voulu garder l’essence même du jeu tout en ajoutant de nouveaux concepts. Les niveaux promettent d’être bien plus riches, aussi bien visuellement que mécaniquement, comme ce niveau dans une cuisine qui devrait autoriser toutes les folies en créant un sacré chaos généralisé.

Le studio indique également que 28 personnages jouables seront proposés, avec quelques guests en provenance de partenaires, même si on ignore leur identité pour l’instant. Cette suite intègrera aussi un mode Versus pour se livrer à quelques joutes entre amis, et surtout, Heave Ho 2 disposera d’un mode en ligne pour jouer plus facilement avec qui vous le souhaitez, peu importe la distance qui vous sépare.

Heave Ho 2 devrait sortir dans le courant de cet été sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pas encore de date plus précise pour le moment, mais ça ne saurait tarder.