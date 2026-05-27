Far Far West continue de cartonner et célèbre son million de ventes en vidéo

L’un des grands succès de la scène indépendante française

Comme on a l’habitude de parler des jeux d’Evil Raptor dans l’AG French Direct depuis Pumpkin Jack (hommage assumé à la saga MediEvil), le studio a répondu présent pour notre dernière édition avec une vidéo qui célèbre la réussite de Far Far West.

Evil Raptor s’amuse à montrer les bons retours de la communauté, tout en précisant que le jeu dépasse maintenant le million de ventes, moins d’un mois après sa sortie. Depuis le début du mois, le jeu a doublé la mise, signe que le bouche-à-oreille continue de bien fonctionner. Chose assez ahurissante pour un studio de cette taille, qui tient là son premier grand succès dans le monde entier. D’autant plus que le jeu vient seulement de démarrer sa période d’accès anticipé et est donc loin d’avoir livré tout son contenu.

Dans ce titre, vous incarnez des « cowboys-robots chasseurs de primes » qui s’en vont à la recherche de leurs cibles, loin d’être ce que l’on retrouve normalement dans le désert américain. Le jeu propose un gameplay nerveux et surtout une expérience coopérative qui donne envie d’enchaîner les parties entre amis.

Far Far West est pour l’instant disponible sur PC via Steam.